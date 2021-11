10 consejos infalibles si es que decidiste ir al Corona Capital 2021

¡Por fin! Luego de meses de espera y con un lineup lleno de variedades y sorpresas musicales, este 20 y 21 de noviembre podremos disfrutar de una edición más del Corona Capital, uno de nuestros festivales de música favoritos que este 2021 será de los primeros en hacernos vivir un fin de semana en compañía de nuestros artistas favoritos.

Considerando que estamos a unos cuántos días de reunirnos en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, estamos seguros de que muchos y muchas de ustedes ya están con las ansias y los ánimos a todo lo que da, pues ya se extraña toda la experiencia de un festival y sentir la energía de las bandas y cantantes sobre el escenario.

10 consejos infalibles para disfrutar del Corona Capital 2021

Hablando de experiencia, estamos conscientes que algunas personas –más allá de estar emocionadas– ya planean las cosas a tener en cuenta en el primer festival masivo que se dará en la CDMX este año. Porque sí, definitivamente la experiencia en este 2021 será completamente diferente y no está de más tener en cuenta algunas cosas para disfrutar del Corona Capital.

Si ustedes son de los que irán por primera vez al Corona Capital, o simplemente quieren estar prevenidos/as para vivir un fin de semana inolvidable, acá te traemos los 10 consejos infalibles que todo festivalero/a que se respete conoce y los cuales aplican para el Corona Capital 2021.

1.- No olvides los boletos

Parece chiste, pero conocemos anécdotas de gente que está apuntadísima para ir a un festival y deja lo más importante para el final: los boletos. Y es que sí, para asistir al Corona Capital deberán tener sus tickets en mano a la entrada del Autódromo, por lo que les recomendamos que los vayan sacando del cajón o bien, compren los suyos a través del sistema Ticketmaster y taquillas autorizadas. ¡Aún están a tiempo!

2.- Planea tu ruta casa-festival-casa

Porque no queremos verte rondando las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez a las 3 de la mañana, nosotros te recomendamos que de una vez planees que transportes vas a tomar para caerle al Corona Capital y llegar bien a casa.

Ya sea que vayas en Metro (ten en cuenta los horarios de operación), en taxi, servicio de app o hasta con otros amigos que vayan al festival (con el respectivo conductor designado), es muy importante que consideres y apartes el dinero que gastarás en el transporte de tu casa al Corona Capital y viceversa. Créenos, hacer esto ahorita te hará disfrutar del evento y no vas a perder el tiempo pensando qué pasará si te quedas varado luego de que acabe de tocar Tame Impala.

Eso sí, para acompañar tu trayecto te recomendamos descargar la playlist oficial del festival a través de Claro Música para llegar lo más preparado posible. ¡Tienes tiempo de aprenderte más rolas para corear a todo pulmón!

3.- Llaves, teléfono y cartera

Hablando de dinero, sabemos que muchos cargan con las llaves, el celular, la cartera y demás cosas. Primero que nada asegúrate que todo lo que llevas es indispensable para el Corona Capital: cosas como papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial, batería portátil, un cubrebocas de repuesto, el celular (con saldo) y tu cartera no deben faltar nunca (o al menos de ahora en adelante).

Para que no parezcas malabarista, consigue una mochila o cangurera para guardar todos tus objetos de valor. Eso sí, nomás échale ojo a tu mochila en cuestión, no vaya a ser que se abra el cierre y cuando te des cuenta ya no traes ni para el boleto del Metro.

4.- Ve cómodo/a al Corona Capital

Como ya se habrán dado cuenta, en los últimos días el frío ha estado potente gracias en la CDMX y varias partes del país. Según los expertos, el fin de semana del Corona Capital se espera que los días estén nublados y la temperatura disminuya considerablemente, razón por la que les recordamos no olvidar su chamarra (si es de esas que además son impermeables, qué mejor).

En serio, no ignoren este consejo o terminarán más fríos que el corazón de su ex. Y ya que andamos en el tema de la ropa, procuren ir cómodos y con un ‘ofni’ que les resguarde de las bajas temperaturas. Al final recuerda que en la noche probablemente nadie verá tu maravilloso conjunto con el que te verás increíble, pero que seguro te hará sentir más frío que Leo DiCaprio en ‘Titanic’.

5.- Si vas con tus amixes establece horarios y puntos de reunión

Aunque a veces vas al festival con tu grupo de amigos/as, sabemos que nunca falta ese momento donde uno o varios se tienen que separar porque quieren ver a bandas distintas que lamentablemente se empalman. Ese escenario es muy probable, así que mejor planifica con tus compitas a qué bandas quieren ver en los dos días del festival.

Red habrá, gracias a la cobertura de Telcel, pero nunca está de más fijar un punto de encuentro específico en cada escenario para cuando tiren el mensaje, ya sea por whatsapp a la antigüita (sms) o llamada, sea más fácil reunirse.

6.- No olvides (ni te quites) el cubrebocas, por lo que más quieras

A nadie le late mucho la idea de ir a un festival con cubrebocas, sin embargo, en medio de la situación en la que vivimos podemos decir que la mascarilla no solo es una de las medidas más importantes contra el COVID-19, sino que además es uno de los requisitos indispensables para poder entrar al Corona Capital. Así que como diría tu jefecita: o te aclimatas, o te… pones el cubrebocas y piensas en los demás.

Claro que habrá momentos donde debas de quitarte la mascarilla, por ejemplo para comer algún alimento o darle un trago a tu chela, pero de preferencia no te lo retires si no es necesario y sobre todo, si estás rodeado de más personas.

7.- Tu prueba negativa de COVID-19, comprobante de vacunación e identificación

Otro de los requisitos del Corona Capital a sus asistentes este 2021 es presentar un comprobante de vacunación (porque queremos creer que ya tienen el 5G actualizado) y en caso de no contar con ese documento, mostrar una prueba negativa de COVID-19 realizada en un laboratorio privado autorizado, misma que puede ser de antígenos o PCR.

La prueba en cuestión deberás haberla hecho en un máximo de 72 horas antes del día al que asistas al Corona Capital. Dicho esto nosotros te recomendamos que hagas tu prueba el viernes por la mañana, pues con ese resultado podrás ingresar tanto el sábado como el domingo al festival. Y ojo, no se termina vaya a olvidar tu identificación oficial (no vayas a ser que seas fragmentado).

8.- Vete bien desayunado y con la pila al 100%

Sí, seguramente sonamos como tu mamá cuando ibas a la primaria, pero al igual que ella lo decimos por tu bien. Ir a un festival todo el día implica un gasto de energía muy grande (eso lo sabes mejor que nadie) y si te desvelas una noche antes y además el mero día se te ocurre no desayunar nada e irte de a guerrero, lamentamos decirte que probablemente terminaras en el servicio médico del Corona Capital. Y nadie, ni tú, quiere eso.

Así que si no quieres desmayarte como tu compañero de primaria en pleno homenaje, mejor duerme bien, desayuna chido, date un buen baño (y pasa a hacer tus necesidades antes de salir de casa). Esto te ayudará a estar al cien para disfrutar de tus bandas fav, palabra.

9.- Pero también come algo durante el evento

Te lo decimos por experiencia: no comer nada durante un festival es la peor idea que puedes tener. Intenta comer algo dentro del festival o de perdis estar bien hidratado, pues se sabe de muchos casos de personas que llegan ‘bien lion’ al Corona Capital y después terminan siendo cargadas. Si eso ya suena feo, el perderse a ese artista que habían esperado por años le agrega más limón a la herida. Nos han contado…

Así que si tú no quieres ser esa persona, sigue ese consejo que es casi de oro. Seguramente el video de ti coreando tu canción favorita, y el cual seguramente vas a subir a tus redes sociales, te lo agradecerá en el futuro.

10.- Disfruta del Corona Capital 2021

Sin duda el regreso de los eventos en vivo es algo que muchos queremos conocer y experimentar, pues en un buen rato esa será la normalidad para los conciertos y festivales de música que se realicen en nuestro país. Dicho esto y después de una larga pausa obligada, para muchos suena lógico ir ‘tanteando’ este terreno.

Y bueno, estos consejos sin duda los ayudarán a no pasar un apuro (o hasta varios) durante el Corona Capital, aunque sin duda lo más importante este año será la actitud en el festival, sobre todo cuando se trate de seguir las recomendaciones y protocolos que los organizadores emplearán para hacer de los eventos en vivo una realidad otra vez.