¿Fan de ‘Call of Duty’? 10 cosas que quizá no sabías de Brian Johnson

El rock & roll no tiene fecha de expiración y Brian Johnson es prueba de ello. El vocalista de AC/DC nació un día como hoy- 5 de octubre- pero en 1947, con la encomienda del destino para convertirse en uno de los cantantes de rock más emblemáticos de la historia.

Ahora, con 73 años cumplidos y su inminente regreso como frontman del grupo australiano para entregar un nuevo álbum, el buen Brian está más vigente que nunca. Por eso lo celebramos y te presentamos algunos datos y otras curiosidades sobre su vida. ¡Felicidades, Brian Johnson!

1. Fanático del fútbol y aparición en el cine

El fútbol soccer es una tradición en Reino Unido y sobre todo en Inglaterra. Brian forma parte de esa lista de músicos británicos que con orgullo han demostrado el cariño por algún equipo y, en este caso, él lo manifiesta por el Newcastle United.

Sin embargo, el vínculo pasional y emocional que juntan a Johnson y al Newcastle es fuerte e incluso se ha trasladado al cine. En la película Goal! de 2005 (sí, la que protagoniza Kuno Becker como Santiago Muñez), Brian hace un cameo como un aficionado que está viendo un partido del Newcastle en un bar y le invita una cerveza al padre del protagonista.

Diversos medios ingleses destacan que Johnson, justo en la época de apogeo que la banda tuvo durante los 80, casi invierte parte de su dinero en dicho equipo. La inversión no se concretó debido a que el vocalista no podía mantenerse en la ciudad para supervisar su ganancia, esto gracias a sus constantes giras.

2. Brian rockea en ‘Call of Duty’

Por supuesto, Brian Johnson es conocido por su característica voz dura, rasposa y poderosa. No cabe duda que este rasgo impulsó de nuevo la carrera de AC/DC tras el lamentable fallecimiento de Bon Scott. Pues bueno, la tesitura vocal de Brian no solo se ha ocupado para rockear duro.

Johnson se unió a la franquicia Call of Duty en 2004 prestando su voz para el Sargento Bob Starkey, uno de los comandos británicos que aparecen en CoD: Finest Hour. Brian hasta hace una referencia a AC/DC en un diálogo de su personaje que dice “get ready to break, and ready to dash”, línea que se puede escuchar en la canción “Breaking the Rules”. Cerca del minuto 4:45 de este video puedes ver al vocalista haciendo el doblaje.

3. Un éxito efímero antes de AC/DC

Previo a su inclusión como vocalista de AC/DC, Brian Johnson experimentó un éxito reconocimiento efímero en otras agrupaciones. Su primer proyecto musical se llamó The Gobi Desert Canoe Club, con el que no comenzó a dar sus primeras presentaciones. Luego se unió The Jasper Hart Band a principios de los 70, sin lograr algo más allá además de diversos shows en venues de Inglaterra.

Tras esta serie de infructuosos proyectos, Johnson recibió su primera gran oportunidad hacia mediados de esa década con Geordie, un grupo de Newcastle con el que lanzó cuatro álbumes de estudio. Uno de sus temas más reconocidos fue “I Can’t Forget You Now”, balada que tuvo un modesto éxito en el Reino Unido y en la que Brian se escucha totalmente diferente de su etapa con Angus Young y compañía.

4. Su profesión previo al mundo de la música

Evidentemente, no todo en la vida de Brian Johnson estuvo vinculado a la música. Como todo artistas independiente con aspiraciones, el británico se desempeñó en otro tipo de empleos y profesiones para ganarse la vida antes de conocer las comodidades de la fama.

Es así que Brian trabajó durante mucho tiempo en una empresa llamada Top Match, conocida en el mercado por realizar reparaciones de techos y parabrisas de coches. Quizá a partir de esa experiencia comenzó su fascinación con el mundo de los automóviles, pues incluso ha sido invitado al prestigioso programa de la BBC Top Gear probar vehículos último modelo.

5. Bon Scott quedó impresionado con su ‘actuación’ en vivo

Mucho antes de que AC/DC se apareciera en la vida de ambos, Bon conoció a Brian a principios de la década de los 70. Bon Scott se encontraba en una presentación de Geordie liderada por Johnson, quien dejó impresionado con su performance en vivo al primer a primer vocalista.

En aquella presentación, Brian era víctima de una terrible apendicitis que comenzó a manifestarse sobre el escenario, provocando que el cantante hiciera todo tipo de movimientos extraños y gestos involuntarios. Esto aparentemente impresionó a Bon Scott, quien vio una actuación enérgica sin saber lo que realmente pasaba con Brian.

6. Su pasión por los coches de carreras afectaron su audición

Como dijimos anteriormente, Brian Johnson es un fiel apasionado del automovilismo casi tanto como del rock & roll. Sin embargo, parece que su afición por los coches de carreras fue el principal detonante de que comenzara a perder la audición, aspecto que lo retiró por algunos años de los escenarios especialmente de la gira Rock or Bust.

En una entrevista de 2014 con el presentador Howard Stern, Brian reveló que su sordera parcial no se debía al ruido que evidentemente captaba en las presentaciones de AC/DC. El cantante indicó que todo estaba relacionado con fuerte sonido de los coches de carreras a los que constantemente se subía sin tapones especiales.

Tengo obviamente pérdida de audición en mi oído izquierdo y no es por la música. Es por sentarme en coches de carreras sin tapones para los oídos. En una ocasión escuché a mi oído martillear como un tambor porque olvidé ponerme los tapones debajo del casco. Así es como ocurrió. La música no tiene nada que ver.

7. Creció en un ambiente militar y religioso

Parece extraño, pero diversos rockstars iniciaron su vida musical en las iglesias. Ejemplos como Axl Rose y el mismo Brian Johnson son varios de los que se pueden contar en la historia del rock, pues ellos comenzaron a desarrollar su habilidad vocal como parte del coro de alguna iglesia.

Además, Brian creció en el seno de una familia religiosa y hasta militar, pues su padre formó parte del ejército inglés donde se desempeñó como Sargento de Infantería Ligera. Por su parte, la madre de Brian era una mujer de origen italiano dedicada al hogar.

8. Brian es Doctor en Música

Lejos de las listas de popularidad, interminables conteos históricos e inducciones a prestigiosos salones de la fama, Brian Johnson también ha sido reconocido en el ámbito académico, todo gracias a su carrera a lado de Angus Young y compañía.

En 2014, la Universidad de Northumbria lo reconoció con el grado honorífico de Doctor en Música. El profesor de dicha institución, Andrew Wather, le asignó el título diciendo: “Es apropiado que honremos a una de las voces más distintivas de la música rock, que también es originaria del noreste”.

9. Pudo ser parte de Rainbow

La escena del heavy metal británico está llena de grandes nombres como Black Sabbath, Motorhead, Iron Maiden y Rainbow. Hablando de esta última banda, Brian Johnson estuvo a punto de formar parte de la agrupación hacia finales de los 70.

Antes de ser reclutado por AC/DC, Brian realizó audiciones para ser el sustituto de nada más y nada menos que el mítico Ronnie James Dio, vocalista que se separó de Rainbow para posteriormente incorporarse a Black Sabbath, banda que había echado a Ozzy Osbourne. ¿Te imaginas qué gran material hubiera nacido entre Johnson y Rainbow?

10. Entró a AC/DC con una audición nada rockera

Durante las audiciones para reclutar al nuevo vocalista del grupo, AC/DC sugirió a sus candidatos cantar “Smoke On The Water”, la icónica canción de Deep Purple. Sin embargo, Brian Johnson estaba dispuesto a impresionar a Angus Young y a los demás con una pieza fuera del molde rockero que buscaban.

De esta manera, Johnson entonó algunas partes del “Nutbush City Limts”, un clásico de Ike & Tina Turner. De hecho, este tema parece ser uno de sus favoritos ya que en diversas presentaciones con amigos la ha retomado, claro haciéndola un poco más pesada y llena de hard rock.