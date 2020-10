10 cosas que seguramente no sabías de John Lennon

Si Mark David Chapman no hubiera asesinado a John Lennon en 1980, hoy habría cumplido 80 años de edad. Probablemente estaría en su casa, alcoholizado y refunfuñando de Paul McCartney, de las cosas que hacen sus hijos, o quizás escribiendo libros y haciendo videos que subiría a YouTube e Instagram. Nunca lo sabremos y hay muchas otras cosas que quizás se nos han escapado de la vida de este importante músico pero aquí las revelaremos.

1.- En su infancia, John Lennon fue niño de coro de iglesia, así que supondríamos que de ahí se le facilitaban las armonías vocales que posteriormente ejecutaría con los Beatles y en sus discos como solista. Por si fuera poco, también Lennon formó parte de los boy scouts, cosa rara para su carácter rebelde en su años juveniles.

2.- John Lennon era un pésimo conductor, era miope como un topo. A pesar de ello se empeñó en aprender a conducir para no quedarse atrás con sus compañeros de banda. Dejó de hacerlo el día que estrelló su Aston Martin nuevecito en 1969, durante un viaje a Escocia en el que se volcó junto a Yoko Ono, el hijo de John, Julian Lennon y la hija de Yoko, Kyoko. A consecuencia del accidente John Lennon necesitó 17 puntadas en una herida que se hizo. El auto destrozado fue empotrado en una columna de su mansión en Inglaterra. A partir de ese día Lennon utilizó chofer.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

3.- Lennon nunca fue completamente vegetariano como sus otros tres compañeros. George oficialmente fue el primero en renunciar completamente a comer animales. Muchos años después Paul McCartney se montaría en la corriente vegetariana y Ringo se le uniría no por motivos ideológicos sino porque ya le caía mal la carne. En los 60 John medió coqueteó con la idea del vegetarianismo pero siempre sucumbió ante los placeres de la carne (además de la de Yoko).

4.- El hombre de las gafas redondas tenía reputación de “malacopa”. Siempre que bebía se ponía muy violento y en una ocasión estuvo a punto de matar a un hombre a golpes. Se trataba del locutor Bob Wooler quien tenía un programa de radio y era muy amigo de los Beatles. En una fiesta de cumpleaños de Paul McCartney, Wooler insinuó que era homosexual, por la cercana relación que tenía John con el manager de los Beatles, Brian Epstein. “Ya dinos lo que realmente pasaba entre tú y Brian, de cualquier manera todo el mundo lo sabe, mejor ya dinos”. Así que Lennon se enfureció y procedió a golpearlo salvajemente, pateándole las costillas hasta romperle algunas. Lennon se detuvo sólo porque se dio cuenta de que realmente podía matar a Wooler, le aterró el pensamiento y se llevaron al locutor al hospital, quien para fortuna de John sobrevivió al ataque.

5.- Contrario a lo que se piensa, Lennon jamás estuvo satisfecho con la forma en que se grabaron y sonaban los discos que hizo con los Beatles. Alguna vez durante una cena con George Martin, muchos años después de que la banda hubiera desaparecido, le dijo que le gustaría regrabar todos los discos de los Beatles, y en especial su tema “Strawberry Fields Forever” la cual Martin considera es la mejor interpretación vocal de Lennon.

6.- ¿Qué canción consideraba John Lennon que era la mejor que había escrito durante toda su carrera? Ni más ni menos que “All You Need Is Love”. ¿Y la que más odiaba? “Run For Your Life” porque dice que la hizo al vapor sólo para completar el disco Rubber Soul y se pudieran ir a su casa.

7.- Mark David Chapman aparece en la última foto que se tomó de John Lennon mientras estaba vivo. Chapman llevaba varios días rondando las puertas del Dakota, cazando a su presa hasta que en la mañana del 8 de Diciembre de 1980 lo vio salir. Chapman llevaba una copia del más reciente álbum de John, Double Fantasy, se acercó hasta el ex-Beatle y le pidió que le firmara el álbum. El momento fue capturado por el fotógrafo Paul Goresh, sin saber que unas horas después el hombre de la foto asesinaría a John Lennon.

8.- “Love Me Do” originalmente sería cantada por Lennon, quien en la primera época del grupo cantaba la gran mayoría de las canciones. Sin embargo como tenía que tocar la armónica, Paul McCartney tuvo que hacerse cargo de la voz principal justamente el primer sencillo que grabarían los Beatles en su historia.

9.- El 24 de Abril de 1976 Paul McCartney fue a visitar a John Lennon al edificio Dakota. El par de músicos parecía haber saldado sus diferencias y estaban retomando su amistad de nueva cuenta. Ese día John y Paul estaban viendo juntos el programa Saturday Night (que después se convertiría en Saturday Night Live). Ambos querían ver las actuaciones de Raquel Welch y Lovin’ Spoonful en el programa. Casualmente justo ese día, el conductor Lorne Michaels ofreció 3 mil dólares si los Beatles aparecían en el show esa misma noche y tocaban tres canciones. Lennon y McCartney casi subieron a un taxi y se dirigieron al estudio del programa pero estaban demasiado cansados, así que abortaron la misión.

10.- Justamente el 25 de Abril de 1976 sería la última vez que Paul vería a John en su vida. Macca se presentó en la puerta del edificio guitarra en mano. Sin embargo a Lennon le molestó un poco la intromisión pues se encontraba cuidando de Sean quien apenas tenía un año de nacido. Lennon le dijo a Paul: “oye, te agradecería si me llamas antes de venir a la casa, ya no es 1956 como para llegar de improviso, nada más échame una llamada y listo”. Al parecer Paul se molestó por el rechazo y se fue. Al día siguiente McCartney se de gira con los Wings y aunque mantuvo contacto con Lennon a la distancia, el par de amigos jamás volvió a verse cara a cara.

FB: IvanNieblas