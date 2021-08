10 datos curiosos de ‘Definitely Maybe’, el primer disco de Oasis

Hoy uno de los discos más icónicos, el que le abrió las puertas a Oasis, cumple 27 años. Hablamos de Definitely Maybe, que después de que el 29 de agosto de 1994 fuera lanzado, los fans del britpop no fueron los mismos. Unos riffs más sucios, descuidados, más rock y menos pop, fue lo que nos venimos a encontrar con Liam y Noel Gallagher. Uno tenía el talento de cantar, el otro tenía el talento de componer. Ambos apenas comenzaban a escribir la historia de la música de los 90 y poco a poco fueron adquiriendo fama no solo por sus problemas familiares, sino por ser grandes artistas, por haber creado a Oasis.

Con el lanzamiento de su disco debut, la agrupación británica llegó a vender cerca de ocho millones de copias, fue el boom dentro y fuera de Reino Unido e incluso podríamos decir que este material fue el más famoso que un grupo británico pudo haber lanzado. Es más, digamos que superó a The Beatles, la agrupación más famosa de todos los tiempos.

De aquí también comenzó la disputa con Blur, de si eran mejor que ellos, de si lograban tener más ventas que ellos y así, un sinfín de dimes y diretes que cualquier fan de Oasis o de Blur le pregunta a los otros pero que en realidad no tiene mucho sentido, pues ambas bandas tienen estilos diferentes y cada una cosechó lo que sembró.

Hoy, como buenos nostálgicos empedernidos, recordamos a Definitely Maybe, el disco debut de Oasis que aunque no lo creas, tiene datos curiosos que no cualquiera sabe. Acá te dejamos algunos.

1. Antes de que Definitely Maybe saliera a la luz, Oasis grabó tres veces el disco y por consecuencia costó de 100 mil euros, lo que viene siendo cerca de más de 2 millones de pesos.

2. La carátula del disco está inspirada en la contraportada del disco de The Beatles, A Collection of Beatles Oldies, donde los Fab Four aparecen en una mesa de un hotel de Japón.

3. Si bien Definitely Maybe superó a The Beatles, en 2006 su éxito fue desbancado por los Arctic Monkeys y su disco, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not que a su vez fueron destituidos por Leona Lewis en 2007 gracias a su disco Spirit.

4. La canción que hizo que lograran grabar Definitely Maybe fue “Live Forever”. Oasis estaba tocando en una sala de Glasgow cuando entró Alan McGee, dueño del sello discográfico Creation Records y que después de escucharlos le gustó tanto la versión de esta canción, hizo que firmaran el contrato para comenzar a grabar el álbum.

5. Noel escribió la letra de “Live Forever” como una respuesta a la música grunge de los 90 que encontraba innecesariamente depresiva, específicamente la de Nirvana: “Me parece que este hombre (Kurt Cobain) que lo tenía todo, se sentía miserable por eso. Y nosotros no teníamos nada. Pero me agrada despertarme cada mañana porque nunca sabes dónde acabarás. No teníamos dónde caernos muertos, pero estábamos encantados”.

6. La portada del single “Live Forever” que fue lanzada el 8 de agosto de 1994 en realidad es una foto de la casa de la infancia de John Lennon en Liverpool.

7. “Slide Away” es la canción favorita de Paul McCartney y de Noel y Liam mismos. En una entrevista con The Guardian en 1994 Noel dijo: “‘Slide Away’ es probablemente la mejor canción que he escrito hasta el momento”, mientras que Liam dijo: “Es una canción de amor trágica. Ni más ni menos”.

8. La frase final de “Married With Children”, “Your music’s shit, ‘it keeps me up all night”, es la expresión que una ex novia de Noel le dijo tras escuchar algunas de las primeras versiones de las canciones de Oasis.

9. “Supersonic” es el primer gran éxito de Oasis compuesto en cuestión de horas: “Noel estaba en la sala de control y comenzó a escribir algunas palabras para lo que se convertiría en ’Supersonic’ y literalmente tardó minutos. Él nos cantó la melodía y escribió las palabras para Liam y eso fue todo”, explicó Bonehead, entonces guitarrista del grupo en una entrevista con The Irish Post en 2014.

10. Las discusiones de Liam y Noel no fueron conforme alcanzaron el éxito, sino desde que comenzaron. Cuando se encontraban promocionando Definitely Mabe en Estados Unidos, Noel “renunció” a la banda después de que Liam, pasado de drogas, lo golpeara con un pandero sobre el escenario. Después de pasar algunas noches entre hoteles, alcohol, mujeres y drogas, Noel regresó con una nueva composición: “Talk Tonight”.