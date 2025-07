Lo que necesitas saber: Los noventas nos regalaron discos clave para muchos géneros, y te presentamos 10 que definieron la música dance.

La década de los 90 fue un laboratorio creativo que tuvo muchísima libertad creativa para la música dance: surgieron nuevos géneros, se rompieron barreras entre la electrónica y el pop, y aparecieron discos que no solo hicieron bailar a millones, sino que también transformaron la forma en que entendemos la música dance.

Desde el big beat inglés hasta el house francés, pasando por la fusión del pop con el trip hop y la electrónica experimental, nos clavamos a armar una lista de discazos que marcaron el dance en los noventas, y su influencia no se detuvo solo en esa década.

En esta selección repasamos algunos de los discos más influyentes de aquella década clave, analizando qué los hizo tan especiales en su momento y cómo su impacto sigue sintiéndose hasta hoy.

Los discos indispensables para el dance noventero

Madonna – Ray of Light (1998)

Ray of Light salió el 22 de febrero de 1998 y marcó un giro radical en la carrera de Madonna, alejándose de su pop convencional hacia un sonido más electrónico y hasta espiritual. El disco fue producido por William Orbit (Blur, Robbie Williams) y destaca por rolones como “Frozen”, “Ray of Light” y “The Power of Goodbye”, que se convirtieron en éxitos internacionales.

Este álbum metió a Madonna en el movimiento dance/trip hop y desde ese entonces, reflejó sus intereses personales (liberación, misticismo, la Kabbalah). Ray of Light es una obra maestra del pop electrónico aventurado que ganó tres premios Grammy y confirmó que Madonna no solo sabía hacer un tipo de música.

Musicalmente, el disco fue pionero al incorporar sonidos electrónicos al pop mainstream, más, si se considera que Madonna era la estrella más grande del género al momento. Este pop fusión con dance, trip hop y texturas electrónicas y sampleos eclécticos ayudó a popularizar la música electrónica en la radio pop y dance de finales de los 90.

En ventas, Ray of Light fue un fenómeno: debutó en el Billboard 200 en el puesto número 2 con la mayor cifra de ventas en la primera semana para una artista femenina hasta ese momento y llegó al número uno en 17 países.

Moby – Play (1999)

Play es el quinto álbum de Moby, lanzado en mayo de 1999. Tras años en la escena electrónica underground, Moby logró irrumpir en el mercado comercial con este LP y la fama global le llegó a mediados de sus treintas, algo que lo marcó. Su ecléctica visión de la electrónica brilló en rolas como “Natural Blues”, “Porcelain” y “South Side”, que se convirtieron en éxitos globales, entre 18 rolitas que no tienen desperdicio. De inmediato, escuchamos a Moby en todos lados, gracias a su extensivo uso en películas, series y anuncios.

La nostalgia de Moby, en su voz y a través de instrumentación brillante, como pianos con muchísimo reverb, contrastó con sampleos de blues y gospel, por lo que Play alcanzó un sonido accesible que triunfó con diferentes oyentes que de pronto se habían dado cuenta que eran fans de la música dance.

Las ventas de Play fueron excepcionales: es uno de los discos de electrónica más vendidos de la historia, con más de 12 millones de copias distribuidas en todo el mundo.

Moby fue un caso atípico con Play, ya que le llegó la fama bastante tarde, y no se trataba de una estrella convencional, sino de un nerd de la música. Su mezcla de ritmos electrónicos con melodías emotivas influyó en la música de baile y pop de los años siguientes, allanando el camino para la fusión de la música electrónica con sonidos más melódicos, que escucharíamos en proyectos como DJ Shadow, Burial y hasta el minimalismo elegante de The xx.

Primal Scream – Screamadelica (1991)

Screamadelica salió el 23 de septiembre de 1991 y fue el tercer álbum de Primal Scream. Este disco convirtió a la banda escocesa del rock alternativo en una de las más innovadoras del momento al fusionar rock con acid house. Así como lo leen. “Loaded”, “Come Together” y “Higher Than the Sun” fueron verdaderas pioneras del rock fusión, creadas con la ayuda del DJ Andrew Weatherall.

Primal Scream metió ritmos de club, samples psicodélicos y hasta voces gospel. Screamadelica ganó el primer Mercury Prize en 1992, y es considerado una obra maestra del rock-dance británico.

El álbum es recordado como uno de los más importantes de los 90, precursor clave del britpop y la música alternativa al abrir el camino al uso de sonidos de club en contextos no convencionales.

Su influencia en la música posterior fue muy notable: inauguró la era del rock-dance británico e inspiró a bandas posteriores com Kasabian o Kaiser Chiefs, a combinar la actitud del rock con la energía de la música rave y electrónica, te contamos sobre estos precursosres del britpop por acá.

Underworld – Dubnobasswithmyheadman (1994)

Dubnobasswithmyheadman se lanzó el 24 de enero de 1994 como tercer álbum de Underworld. Fue el primer disco de la banda después de su transformación definitiva hacia la música electrónica y el debut del DJ Darren Emerson en la formación. Canciones como “Mmm… Skyscraper I Love You”, “Cowgirl” y “Dirty Epic” destacan por su larga duración y evolución progresiva, mezclando acid house con techno. Este álbum marcó una pauta en la música dance inglesa al combinar texturas densas de sintetizadores y guitarras con ritmos hipnóticos.

Con el tiempo, el disco se convirtió en un disco de culto dentro del trance y el house progresivo, y es citado como una influencia clave en el desarrollo posterior de la música electrónica. Su estilo pionero sentó las bases sonoras que Underworld explotaría más tarde en éxitos como “Born Slippy”, y su fusión de géneros (house, techno, dub) siguió inspirando a productores de música dance posteriores.

The Prodigy – The Fat of the Land (1997)

El tercer disco de estudio de The Prodigy fue The Fat of the Land, que salió el 30 de junio de 1997. El disco incluyó tres éxitos globales: “Firestarter”, “Breathe” y “Smack My Bitch Up”, que destacaron por su mezcla de dance electrónico, garage y breakbeat con actitud punk rock.

Este discazo definió el sonido del big beat con ritmos contundentes, samples industriales y vocales agresivos y retadores. La portada icónica con el cangrejo se volvió imagen clave del álbum. The Fat of the Land consagró al grupo como los líderes del movimiento rave británico de fines de los 90, combinando con éxito la energía de la música dance con la estética desafiante del rock.

En ventas, el álbum fue un fenómeno mundial: debutó en el #1 en las listas del Reino Unido y Estados Unidos y alcanzó ventas globales que superan los 10 millones de copias. Entró al Libro Guinness por ser el álbum dance de venta más rápida en la historia del Reino Unido. Musicalmente, The Fat of the Land tuvo un gran impacto: como pionero del big beat, inspiró a artistas como Skrillex o Enter Shikari al demostrar que la música de baile fusión y agresiva podía dominar las listas pop.

Daft Punk – Homework (1997)

Homework es el álbum debut de Daft Punk, lanzado el 20 de enero de 1997. El debut de los robots incluye himnos de la electrónica, como “Da Funk” y “Around the World”, con un enfoque ecléctico que mezcló house, funk y acid techno. El lanzamiento sorprendió al mundo al mostrar un sonido retro-futurista, que sigue vigente, y accesible: “Around the World” llegó al puesto 61 del Billboard Hot 100 y ambas fueron número uno en la lista dance de Billboard.

Homework estableció a Daft Punk como el dúo más influyente de la escena electrónica francesa, y marcó el comienzo de su estética distintiva basada en samples pegajosos y su imagen de robots.

Homework llevóla música electrónica de club al público general y por difundir la escena house francesa globalmente, sin este disco no tendríamos a Justice, Kavinsky o a Breakbot.

Björk – Debut (1993)

Tras dejar la banda The Sugarcubes, Björk exploró en Debut una mezcla de pop alternativo con electrónica, house y trip hop. Con producción de Nellee Hooper, el álbum contiene sencillos recordados como “Human Behaviour”, “Venus as a Boy”, “Big Time Sensuality” y “Violently Happy”. Debut mostró la voz singular de Björk sobre ritmos bailables y arreglos eclécticos, convirtiéndolo en una maravilla que no puede faltar en su colección. Superó las expectativas de ventas y estableció a Björk como una innovadora artista pop con sonido propio.

Debut influenció enormemente la música dance de los 90 al incorporar elementos electrónicos en el pop alternativo; fue pionero en la escena del trip hop y presentó a generaciones de oyentes la fusión de la sensibilidad pop de Björk con ritmos hasta de club, abriendo camino para futuros álbumes electrónicos de artistas globales, co a ARca, The Knife y a los Tune-Yards.

The Chemical Brothers – Exit Planet Dust (1995)

Exit Planet Dust es el álbum debut de unos tales The Chemical Brothers, lanzado en julio de 1995, con el que se consolidó el dúo británico bajo ese nombre (antes se llamaban Dust Brothers) y sumaron a la definición del sonido conocido como big beat. Incluye temas esenciales como “Leave Home” y “Life Is Sweet”, que integran beats rotos con samples psicodélicos y toques de rock. El álbum estrenó su particular estilo de música dance con influencias del hip-hop y la hasta música de sonido jamaicano, que años después se haría aún más evidente en sus trabajos posteriores.

Exit Planet Dust sirvió de punto de partida para su carrera exitosa en el mainstream: trazó las bases del big beat y demostró que la música electrónica podía alcanzar altas ventas sin sacrificar su esencia underground. Se recuerda como uno de los lanzamientos iniciales que popularizaron la escena electrónica inglesa de mediados de los 90, inspirando a otros artistas a experimentar con ritmos de baile agresivos y sampleos innovadores, y lo demás de los Chemical es historia, como una de las carreras más exitosas de un dúo electrónico.

Fatboy Slim – You’ve Come a Long Way, Baby (1998)

You’ve Come a Long Way, Baby es el segundo álbum de Norman Cook como Fatboy Slim, lanzado el 19 de octubre de 1998. Fue su gran salto al éxito internacional, con canciones emblemáticas como “The Rockafeller Skank”, “Praise You”, “Right Here, Right Now” y “Gangster Tripping”, el disco se convirtió en un referente del género big beat. Cada sencillo fue un hit en el Reino Unido (todos entraron en el top 10) y lograron difusión global. El estilo del álbum es una mezcla pegadiza de samples funk, ritmos house y un espíritu de juego, lo que le valió elogios por su sonido y energía.

El impacto del álbum en la música dance fue notable: consolidó el big beat como un género comercialmente viable y popularizó el uso creativo de samples en la música electrónica. A la fecha, Norman Cook inspiró a The Future Sound of London, Bentley Rhythm Ace, Groove Armada.

Basement Jaxx – Remedy (1999)

El debut de Basement Jaxx, Remedy, salió el 10 de mayo de 1999 y los estableció como un dúo clave del house británico con elementos orgánicos y muchos coros y voces. Incluyó singles bailables como “Red Alert” y “Rendez-Vu”, y matizaron los sonidos que venían del house hacia un público fanático del disco y soul.

Remedy logró disco de platino en el Reino Unido (300.000 copias) y demostró que el house podía ser colorido y alegre, influyendo en la escena dance con sus ritmos enérgicos y su fusión de diversos estilos de música electrónica.

Kylie Minogue – Impossible Princess (1997)

No podíamos dejar fuera Impossible Princess, el sexto álbum de Kylie Minogue, publicado el 22 de octubre de 1997. En este disco que presentamos como bonus, Kylie se alejó del pop ochentero hacia ritmos inspirados en el britpop y la electrónica oscura de los 90.

Incluyó singles exitosos como “Did It Again” y “Breathe” y alcanzó el top 10 en Australia y Reino Unido. Impossible Princess fue la obra más personal e innovadora de Kylie al momento, abriendo camino a que artistas del pop exploraran sonidos más alternativos y electrónicos en su carrera.