Cuando se lanza una rola o un disco, es inevitable que el artista se lleve el crédito. Y no está mal porque después de todo, ellos son la imagen y el talento del que parte todo… Pero en muchas ocasiones, detrás de ellos, tenemos a algunos de los mejores productores musicales de la industria haciendo una chamba que no siempre recibe el reconocimiento debido.

Dicho esto, ¿se les viene a la mente alguno? Aquí repasaremos a algunos de maestros de la producción musical más geniales de los últimos tiempos, ya sea de pop, rock, hip-hop, de lo que gusten y manden.

Aquí algunos de los mejores productores musicales de los últimos tiempos

Jack Antonoff

Jack Antonoff es un crack en toda la extensión de la palabra. Y con esto no solo nos referimos a su trabajo como músico en proyectos como Fun o Bleachers, con quienes ha conseguido un éxito notable.

Si uno revisa sus créditos como productor, se dará cuenta de que se ha convertido en uno de los más importantes creativos musicales de la última época. Lorde, Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, Florence and The Machine, The 1975… Todos y cada uno de esos artistas le deben a Antonoff el haberlos encaminado a varios de sus mayores éxitos.

Algunos discos en los que ha participado como productor: 1989 de Taylor Swift, Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey, Melodrama de Lorde.

Jack Antonoff. Foto: Getty.

Mike Dean

Si hablamos de los mejores productores musicales del rap, Mike Dean debe tener un espacio especial sin duda. Y su casi es muy particular, pues empezó en los 80 produciendo para algunos grupos y artistas de hip-hop de repercusión menor.

Fue hasta la primera década de los 2000 que empezó a despegar en grande con sus constantes contribuciones en álbumes de Kanye West, pero su gran momento vino del 2010 en adelante cuando empezó a producir a más artistas de talla mundial, variando su estilo más allá de la música urbana anglosajona hacia el pop.

Discos en los que ha participado como productor: My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, Beauty Behind the Madness de The Weeknd, Blond de Frank Ocean, Astroworld de Travis Scott, Blue Banisters de Lana del Rey, Renaissance de Beyoncé.

Rob Cavallo

Si fuiste emo en los 2000 o si eras un asiduo consumidor del rock de delineador que pasan en MTV por aquellas épocas, entonces le debes un agradecimiento enorme a Rob Cavallo.

Conocido por su larga colaboración con Green Day desde la década de los 90, Cavallo pasó a ser uno de los principales productores de rock de los 2000, principalmente de la escena emo-rock que dominó las tendencias populares. Sin duda, marcó una escuela que a día de hoy marcó a una generación completa.

Discos en los que trabajó como productor: American Idiot de Green Day, The Black Parade de My Chemical Romance, Brand New Eyes de Paramore, The Best Damn Thing de Avril Lavigne.

Rob Cavallo. Foto: Getty

Tainy

La internacionalización del reggaetón se le suele adjudicar a Bad Bunny y J Balvin. La propuesta musical del colombiano y el puertorriqueño le dio al género un toque más pop en la década del 2010… pero detrás de ellos, productores musicales como Sky Rompiendo o Tainy fueron quienes verdaderamente revolucionaron la escena urbana latina para llevarla al mundo entero.

El caso de Tainy ha sido reconocido por los iconos del reggaetón debido a que empezó a producir desde los 15 años en aquellas entregas discográficas conocidas como Más Flow. Tras el éxito mundial del ‘Conejo Malo’ y otros reggaetoneros conocidos, ha llegado a colaborar con artistas de la talla de Justin Bieber, Dua Lipa y Gorillaz.

Discos en los que ha trabajado como productor: Oasis de J Balvin y Bad Bunny, YHLQMDLG de Bad Bunny, Changes de Justin Bieber, Cracker Island de Gorillaz, Motomami de Rosalía.

Mark Ronson

Luego de algunos años de permanecer solo en los créditos de algunos discos como productor, Mark Ronson pasó a ser reconocido como un músico y artista al que se le debía dar el reconocimiento en primer plano. Pocos lo han logrado como él, pero era de esperarse luego de su espectacular carrera detrás de las consolas de grabación.

El estilo de Ronson se caracteriza por lo versátil que es en cuanto a estilos musicales, aunque su fuerte siempre han sido las producciones con ciertos toques retro funky, blues y soul, por decir lo menos. Eso sí, también le ha entrado al pop, al rock, al rap, la electrónica… No por nada es uno de los mejores productores musicales de la industria del nuevo milenio.

Discos en los que ha trabajado como productor: Back to Black de Amy Winehouse, All You Need is Now de Duran Duran, Off With Their Heads de Kaiser Chiefs, Rudebox de Robbie Williams, Back to Basics de Christina Aguilera, Alright, Still de Lilly Allen, Unorthodox Jukebox de Bruno Mars, New de Paul McCartney, 25 de Adele, Joanne de Lady Gaga, Villains de Queens of the Stone Age, Barbie: The Album (de la película de Greta Gerwig).

Mark Ronson. Foto: Getty Images

Metro Boomin

Metro Boomin es un verdadero hitmaker; un productor musical que ha labrado su carrera en el hip-hop que se ha convertido en uno de los máximos ídolos del género del 2010 para acá, ayudando a la popularización del trap estadounidense (que posteriormente adoptarían otras regiones del mundo en su música).

Y es que si nos vamos a su lista de créditos, es innegable pensar en él como uno de los grandes del los últimos años. Nicki Minaj, Travis Scott, The Weeknd, Kanye West, Gucci Mane, 21 Savage, Drake, Post Malone, James Blake… la lista de colaboraciones es larga y no nos cabría en un solo párrafo para esta parte sobre él.

Discos donde ha trabajado como productor: Honest de Future, Rodeo de Travis Scott, The Life of Pablo de Kanye West, Savage Mode de 21 Savage, Stoney de Post Malone, After Hours de The Weeknd.

Arca

De Venezuela para el mundo, Arca ha conseguido con reconocimiento impresionante como una de las productoras musicales más representativas de Latinoamérica. Y no es para menos porque además de su destacado trabajo en solitario, se ha codeado con varios de los artistas más grandes del mundo.

Es difícil encasillarla porque así como te produce un beat techno, es capaz de hacer una pista de hip-hop o algo sumamente experimental. Quizá esa es la palabra que la define mejor que nada: una artista experimental que no tiene barreras ni límites a la hora de crear.

Discos notables en los que ha trabajado: Yeezus de Kanye West, LP1 y Caprisongs de FKA Twigs, Vulnicura y Utopia de Björk, Endless de Frank Ocean.

Ariel Rechtshaid

Un maestro del indie-pop que también sabe lo que es entrarle a los grandes trabajos del mainstream. Quizá su nombre no les suene mucho, pero si les decimos que él fue productor de la canción “Hey There Delilah” de los Plain White T’s, ¿qué dirán?

Muy buena parte de su carrera se ha basado en producir a artistas independientes. Pero su talento lo ha llevado a ser reclutado por artistas pop como Charli XCX, Justin Bieber, Major Lazer, Kylie Minogue, Madonna, Calvin Harris, Haim, Vampire Weekend y más. Uno de los nombres más infravalorados en esta lista de mejores productores musicales de los 2000 en adelante.

Discos notables en los que ha trabajado: Hey There Delilah de Plain White T’s, Modern Vampires of the City de Vampire Weekend, 25 de Adele, Women in Music Part III de Haim, The Desired Effect de Brandon Flowers, Sucker de Charli XCX, Night Time, My Time de Sky Ferreira, Believe de Justin Bieber.

Al centro, Ariel Rechtshai junto a las hermana HAIM. Foto: Getty.

Rick Rubin

Si hablamos de rock, no hay ninguno como Rick Rubin. Un viejo lobo de mar que ha tenido una exitosa carrera al mismo nivel en cada época que pasa. Y a diferencia de muchos, Rubin ha sabido mantener ese estatus de leyenda de los 2000 en adelante.

Eso sí, no se ha encasillado él solo en el rock como tal pues también le ha entrado al pop. ¿Quién más puede presumir de haber producido a The Mars Volta y a Ed Sheeran? Les tenemos la respuesta: nadie.

Discos notables en los que ha trabajado (a partir del 2000): De-Loused in the Comatorium de The Mars Volta, Toxicity de System of a Down, Vol. 3: (The Subliminal Verses) de Slipknot, Fijación oral de Shakira (como productor ejecutivo), Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers, Paradise de Lana Del Rey, Artpop de Lady Gaga, The New Abnormal de The Strokes, UTOPIA de Travis Scott (y nos quedamos cortos, verdaderamente).

Rick Rubin. Foto: Reuters.

SOPHIE

SOPHIE falleció en el 2021 y su muerte impactó a la industria. Se perdió a una productora increíble que empezaba a brillar y que pintaba para seguir haciendo cosas maravillosas, fuera en su proyecto musical individual o produciendo para otros artistas.

Pero su lugar entre nuestra lista los mejores productores musicales está asegurado por una simple pero poderosa razón: sin ella, el movimiento del hyperpop no sería el mismo. La escocesa dejó marca y nos dejó con la idea de lo que pudo ser una carrera aún más brillante de lo que fue.

Discos notables en los que trabajó: Rebel Heart de Madonna, Vromm Vromm de Charli XCX, Big Fish Theory de Vince Staples, ALIAS de Shygirl.

