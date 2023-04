Estamos seguros que Coachella es uno de los festivales que a cualquier fan de la música le encantaría ir al menos una vez en la vida. Y la verdad es que lo entendemos porque además del lineup, siempre suceden cosas épicas que le dan la vuelta al mundo. Así que vale la pena recordar 10 de los momentos más importantes en la historia de Coachella.

Desde que apareció este festival en 1999, se perfilaba para ser uno de los más importantes del planeta. Y vaya que así lo es, pues prácticamente cualquier banda o artistas que les gusta ya tocó en el Empire Polo Club de Indio, California; pero no solo eso, pues las nuevas generaciones también sueñan con tocar en Coachella.

Imagen ilustrativa de Coachella/Foto: Getty Images

Repasemos 10 de los momentos más importantes en la historia de Coachella

A lo largo de casi 24 años de existencia, han pasado un montón de cosas en este festivalazo. Incluso, muchos actos mexicanos han tenido chance de presentarse en Indio, California. Es por eso que considerando todo lo que ha pasado en este espacio musical tan grande, es complicado elegir 10 de los momentos más importantes en la historia de Coachella.

Pero no se preocupen, que nosotros nos aventamos la chamba de recordar cada una de las ediciones de Coachella para juntar unos cuantos momentos que consideramos muuuuy importantes para la historia de Coachella y acá se los mostramos. ¿Están listos? Es momento de viajar al pasado para recordar verdaderos instantes que cambiaron la música.

Vista aérea del Empire Polo Field, donde se lleva a cabo Coachella(Foto: Getty Images

La primera edición de Coachella en 1999

No podíamos empezar esta lista de los 10 momentos más importantes en la historia de Coachella sin repasar la primera edición del festival, la cual se llevó a cabo del 9 al 10 de octubre de 1999. En aquella ocasión tocaron artistas impresionantes, desde Beck, Tool y Rage Against the Machine hasta The Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5 y Underworld.

Aunque los organizadores esperaban al menos 70 mil asistentes a la primera edición de Coachella, solo le cayeron 37 mil personas al Empire Polo Club de Indio, California. De cualquier manera, las cosas salieron de maravilla y sentaron las bases de lo que en unos cuantos años se convertiría en uno de los mejores festivales del mundo.

El regreso de Pixies en Coachella 2004

Desde sus inicios, Coachella se ha caracterizado por tener en su lineup a algunas de las bandas y artistas más grandes del momento, así como leyendas de la música. Y sin duda, sorprendieron al mundo en 2004 cuando lograron algo que parecía imposible: reunir a los integrantes originales de Pixies en un solo escenario.

El 1 de mayo de 2004, Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Kim Deal aparecieron en el escenario principal luego de más de una década sin tocar juntos y se aventaron un setlist lleno de puros hitazos en el Empire Polo Club de Indio, California. Y aunque la alineación original no duró mucho tiempo reunida, esa presentación sin duda está entre los momentos más importantes en la historia de Coachella.

Madonna en Coachella 2006 abrió las puertas a muchos artistas fuera del rock

Para 2006, Coachella volvió a dar un golpe de autoridad en cuanto a festivales en todo el mundo agregando al cartel de ese año a una de las mujeres más grandes en la historia de la música. Sí, hablamos de la mismísima Madonna, quien sorprendió a propios y extraños con su presentación, pues armó una fiestota en el festival.

Y aunque no tocó en el escenario principal y el setlist –en su mayoría– lo armó con rolas de Confessions on a Dance Floor, los expertos consideran que la presentación de Madonna en aquel año es uno de los momentos más importantes de la historia de Coachella, pues le abrió la puerta en el festival a otros actos que no tenían nada qué ver con el rock.

Daft Punk y el épico show que se aventaron en Coachella 2006

Si ya andamos en Coachella 2006, por supuesto que debemos hablar de una de las presentación más épicas que se han visto en Indio, California. El 29 de abril de aquel año y ante un público que no sabía qué esperar, Daft Punk le voló la cabeza a miles de personas que se juntaron para verlos en el Sahara Tent.

Y es que Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo dejaron a todos con la boca abierta no solo con los remixes que se aventaron de sus rolas, también con el show visual que incluía a la icónica pirámide que después se llevaron en su gira Alive. Sin duda, este es uno de los momentos más importantes en la historia de Coachella y cambió por completo la forma en que veíamos los shows de música electrónica.

Rage Agains the Machine se reunió para Coachella 2007

Como ya les comentábamos antes, Rage Against the Machine fue una de las bandas que tocaron en la primera edición del festival. Sin embargo, también forman parte de otro momento importante en la historia de Coachella con su esperado regreso en 2007 que dejó a todos impactados por verlos de vuelta en un escenario.

En aquella ocasión, Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk volvieron después de casi siete años sin tocar juntos para romperla en Coachella, dando una presentación poderosa en Coachella 2007, la cual estuvo llena de trancazos musicales como “Killing in the Name”, “Bulls on Parade” y “Testify”. Simplemente, fue un show brutal que quedará para la posteridad.

Roger Waters y Prince dieron shows legendarios en Coachella 2008

No queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar a dos leyendas de la música que la rompieron en Coachella 2008. Primero, Roger Waters se aventó una presentación espectacular, donde tocó The Dark Side of the Moon completito, así como otros clásicos de Pink Floyd con una puesta escena que sorprendió a todos en Indio, California.

Por su parte, Prince hizo lo propio dando un showsazo de aquellos donde tocó puros hitazos de su carrera en el festival, pero también covereó a otros artistas como The Beatles y Radiohead. Y por supuesto que ambas presentaciones deben estar entre los momentos más importantes en la historia de Coachella, ¿no creen?

Kanye West dio un showsazo en Coachella 2011

Puede que muchos ya no traguen a Kanye West (lo entendemos perfectamente), pero siendo honestos, debemos aceptar que marcó un antes y después en Coachella con la presentación que se aventó en 2011, porque puso la vara muy alta para los artistas y bandas que tocaron en el festival los siguientes años.

En aquella ocasión, Ye montó un espectáculo increíble donde lo acompañaron hasta bailarinas en el escenario y colaboradores del tamaño de Pusha-T o Bon Iver. Y sí, sabemos que después vinieron más shows impresionantes en Indio, California, pero aquí demostró de lo que era capaz si le dan un espacio como este. Definitivamente, debe entrar en los momentos más importantes en la historia de Coachella.

Dr. Dre y Snoop Dogg “revivieron” a 2Pac para Coachella 2012

Sin duda, el cartel de Coachella 2012 ha sido uno de los mejores que nos han presentado, pues armaron un lineup encabezado por Radiohead, The Black Keys, Pulp, Arctic Monkeys y Noel Gallagher, solo por mencionar algunos. Sin embargo, todo el mundo recuerda esa edición por la icónica presentación de Dr. Dre y Snoop Dogg.

Estas leyendas del hip-hop se subieron al escenario principal para tocar puros clásicos junto a invitadazos como Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar y Wiz Khalifa. Pero uno de los momentos más importantes en la historia de Coachella se dio en este set, porque Dre y Snoop “revivieron” a 2Pac con un holograma del legendario rapero que se echó tres rolas junto a ellos… simplemente épico.

Beyoncé fue la primera mujer afrodescenciente en encabezar Coachella en 2018

Cerramos esta lista con 10 de los momentos más importantes en la historia de Coachella mencionando la presentación de una mujer que la rompió por completo en el escenario principal del Empire Polo Club, de Indio, California. Así es, hablamos de Beyoncé, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en encabezar el festival.

Después de posponer su presentación un año antes debido a su embarazo, Beyoncé regresó en 2018 y devoró por completo el escenario con un espectáculo alucinante donde la acompañaron un montón de músicos y bailarines en escena. Pero también tuvo otros momentos que pasaron a la historia, como la reunión de Destiny’s Child y su colaboración con Jay-Z.