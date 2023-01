Dicen por ahí que en esta vida nada es 100% original, sino que todo se va transformando gracias a la inspiración que un artista encuentre para alimentar su imaginación. Al menos en la industria musical existe un enorme debate sobre la originalidad, pues así como hay quienes aceptan que se basaron en alguien más, están otros que nomás se hacen patos. Eso lo podemos ver en muchos aspectos, desde el sonido y la letra de una canción hasta incluso la portada de un disco.

Aunque no lo crean, a lo largo de los años han aparecido imágenes de álbumes que extrañamente, son muy similares entre sí. Algunos son unos tributos y otros de plano no sabemos si lo copiaron, pero hay carátulas que quizá podrían pasar como gemelas. Y si no nos creen, a continuación les dejamos 10 ejemplos que probablemente los dejarán con el ojo cuadrado. ¿Están listos? Ahí vamos.

Bob Dylan – ‘Greatest Hits’/Gustavo Cerati – ‘Bocanada’

En 1999 y después de Soda Stereo, Gustavo Cerati sorprendió a todos lanzando su segundo material discográfico como solista, Bocanada. Este álbum llamó la atención por clavarse aún más en los sonidos electrónicos y samples, pero también por la portada, pues en ella vemos una imagen bastante artística del músico argentino echándose una bocanada de cigarro.

Sin embargo, aunque no lo crean, esta foto es igualita a la carátula de uno de los discos de grandes éxitos de Bob Dylan que apareció a finales de los 60. La fotógrafa de la portada de Cerati, Gaby Herbstein ha declarado que fue un tributo y se inspiraron en Dylan porque la luz, el fondo y el ambiente eran muy similares. De cualquier manera, no podemos negar que ambas carátulas son bastante parecidas, ¿no creen?

George Harrison – ‘Living in the Material World’/System of a Down – ‘System of a Down’

Para 1973, George Harrison ya se había quitado los fantasmas de The Beatles y tenía una carrera en solitario consolidada. Tanto así que en aquel año lanzó su cuarto álbum como solista, Livivng in the Material World, uno de sus mejores trabajos que en la portada –creada por Tom Wilkes y Craig Baun– tenía la imagen de una de las manos de Harrison con un símbolo hindú, cultura y religión que lo atrapó desde su tiempo en los Fab Four.

Sin embargo, en 1998, System of a Down debutaba con su material discográfico homónimo que sacudió por completo a la industria musical por sus rolas llenas de riffs pesados y letras de protesta.Pero los clavados con Harrison notaron que había cierto parecido entre la carátula de este álbum y Living in the Material World, sobre todo porque la banda de California usó una foto similar. Aunque aquí hay que clarar que si bien son muy parecidas, la de Serj Tankian y compañíá tiene su propio significado, pues la ilustración de su portada viene de un cartel antifascista de 1928 diseñado por el artista plástico John Heartfield para el Partido Comunista de Alemania… ¿cómo lo ven? ¿George los habrá influenciado con su mensaje de paz?

Michael Jackson – ‘Invincible’/Juanes – ‘Un día normal’

El 30 de octubre de 2001 es un día importante para los fanáticos de la música, pues en esa fecha, Michael Jackson lanzó su décimo y último álbum de estudio, Invincible. Pero además de sorprendernos con rolas como “You Rock My World” y “Cry”, el ‘rey del pop’ impactó con una portada foto suyo intervenida al más puro estilo del pop art con un fondo claro (que como dato curioso, salieron otras versiones en una gran variedad de colores, entre ellos el azul).

Tan solo un año después, Juanes estrenó su segundo material discográfico, Un día normal, con el que logró la fama internacional gracias a que varios sencillos como “A Dios le pido”, “Es por ti” y “Fotografía” junto a Nelly Furtado. Sin embargo, dejando de lado estos hitazos que sonaron en gran parte del mundo, llama la atención que el cantautor colombiano usó una imagen muuuuy parecida a la de MJ para la carátula de su disco… hasta del mismo color ¿Ustedes qué dicen, coincidencia o copia?

Björk – ‘Debut’/Britney Spears – ‘… Baby One More Time’

En 1993, el mundo conoció a una de las figuras musicales más grandes e influyentes de los últimos tiempos, ni más ni menos que a Björk. Fue en ese año cuando la artista neozelandesa estrenó su primer álbum de estudio, Debut, que atrapó a muchos con temazos del tamaño de “Venus As a Boy”, “Violently Happy”, “Human Behaviour” y más, pero también por la portada, donde la vemos mirando a la cámara y cruzando las manos en su cara.

Sin embargo, parece que la influencia de esta cantante no se quedó dentro de l panorama alternativo, pues todo indica que llegó directito al mainstream. Para 1999, el nombre de Britney Spears explotó en todo el mundo con su disco debut, …Baby One More Time, pues no había rincón del planeta que no escuchara la rola homónima. Aunque dejó a muchos con el ojo cuadrado porque en la carátula de la versión internacional del álbum la vemos haciendo prácticamente la misma pose que Björk… muuuy essstraño, ¿no creen?

The Commodores – ‘Movin’ On’/Van Halen – – ‘A Different Kind of Truth’

Por último pero no menos importante, tenemos un caso bastante peculiar. En los 70, The Commodores fueron un grupo de soul y funk muy relevante. Imagínense qué tan cañones estaban que eran una de las bandas de Motown y de sus filas salieron músicos que más tarde se convertirían en leyendas, como Lionel Ritchie. En 1975 lanzaron su tercer disco, Movin’ On, el cual incluyó uno de los sencillos más exitosos de su carrera, “Sweet Love” y una portada impactante, donde se puede ver una locomotora de vapor debajo del nombre de la agrupación.

Casi 40 años después, Van Halen lanzó en 2012 su duodécimo y último material discográfico, A Different Kind of Truth. En este álbum incluyeron canciones rifadas como “Tattoo” y ” She’s The Woman”, pero la imagen con la que lo promocionaron le trajo recuerdos del pasado a muchos, pues para la carátula el diseñador John Heiden eligió la foto de una locomotora de vapor tomada por Robert Yarnall Richie. Y sí, además de invertir la ilustración, tiene muchas similitudes con la portada de The Commodores… ¿no les parece eso muy curiosos?

