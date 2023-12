Lo que necesitas saber: No necesitábamos ponernos en modo "Don Comedia" por el Día de los Inocentes, a veces el mundo real tiene toda la comedia involuntaria que necesitamos.

Ya es tradición: los medios en México usan el 28 de diciembre para ponerse en modo “Don Comedia” contando historias falsas por el Día de los Inocentes. Acá en Sopitas.com lo aprovechamos de una manera distinta: para recordar noticias del 2023 que aunque nos hubiera gustado que fueran falsas, resultaron verdaderas.

Osos de políticos, historias sorpresivas, noticias increíbles y una buena dosis de los aliens de Maussan; échenle un ojo a…

AMLO fue noticia mundial por compartir foto de… ¿un aluxe?

Como tío del Whats, en este 2023, AMLO compartió lo que, según él, era la foto de un aluxe que se apareció, extrañamente, para bendecir la destrucción de su propia selva.

Foto de un aluxe en el Tren Maya que compartió AMLO // Meme

Obvio la foto es más falsa que las promesas de mi ex y lleva como 5 años circulando en internet, pero las risas no faltaron: su medita de pata se convirtió en noticia mundial. “Mexican president posts photo of an elf”, se burló la agencia AP.

Al becario de la CDMX que se le botó la alerta sísmica

Están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas; el gobierno de la CDMX sabe que la pasamos de la fregada con los temblores… ¡y se les bota la alerta sísmica por un error!

En la mañana del 8 de mayo de 2023 se activó la alerta sísmica en 851 postes por unos “pedillos” en el sistema de mantenimiento. Aunque no pasó a mayores, obvio ofrecieron disculpas por el sustazo.

Reapareció la fiebre por Pie Grande en pleno 2023

Los foros de internet de teorías de conspiración estuvieron al rojo vivo después de la aparición de una de sus más grandes superestrellas. Si ustedes no se enteraron, Pie Grande fue captado en un video en Colorado.

Pie Grande en video, según, en 2023 // Foto: Captura de pantalla

Después de minuciosos análisis, el video fue desestimado: clarito se veía cómo el Sasquatch se acomodaba los pantalones del disfraz y estaba más sedoso que comercial de shampoo.

Las que sí fueron en serio: las orcas revolucionarias

Empezó como una noticia aislada, después se volvió en un curioso fenómeno: parecía que algunas orcas en Europa buscaban ‘venganza’ y habían aprendido a hundir barcos; se reportaron decenas de extraños enfrentamientos en 2023.

Foto: Pixabay

Después de unos meses de investigación, los científicos descubrieron que los planes de las orcas eran menos agresivos: era curiosidad.

Irán encabezó los Derechos Humanos en la ONU

¡¿Neta?! Neta. Esta no dio tanta risa.

La ONU se organizó en noviembre para una reunión sobre Derechos Humanos y fue presidida… ¡por Irán! A pesar de ser uno de los países que castiga con latigazos como en el siglo XV, que se aventó una represión tremenda por las mujeres que se querían quitar el hiyab o que la premiada con el Nobel de la Paz era alguien que luchaba contra la violencia de su régimen.

Los aliens de Maussan en la Cámara de Diputados

Esta no podía faltar: uno de los momentos icónicos de 2023 —que nos hubiera gustado que no fuera cierto.

Foto: Cuartoscuro

Durante la histórica Audiencia OVNI en la Cámara de Diputados, el comunicador Jaime Maussan apareció con lo que llamó “cuerpos biológicos no humanos”. Investigaciones científicas han explicado el fenómeno: no son aliens.

Que los Talibanes se aburrieron de ya no estar en guerra

El Talibán tuvo un 2021 extremadamente movido: ya saben, con el triunfo de su movimiento religioso en Afganistán. En 2022 continuaron el yihad o la guerra santa… pero 2023 fue muy diferente.

Al momento de empezar a formar un gobierno, comenzaron a surgir reportes de que los miembros del Talibán se estaban aburriendo como funcionarios y comenzaron a renunciar.

En China tuvieron “una semana para enamorarse”

Universidades en China tuvieron una extraña iniciativa en 2023 y decidieron darle a sus estudiantes una semana de descanso al inicio de la primavera. El mensaje oficial a los alumnos fue: “disfruten del florecer, disfruten del amor”.

Este empujón de las universidades asiáticas al romance provocó varias carcajadas en todo el mundo… pero bien que nos hubiera gustado que nos dieran unas semanas para entregarnos al placer, ¿no?

Un bato sobrevivió de puro comer cátsup

Guácala. Digo… las condiciones de supervivencia te cambian el paladar, pero guácala.

Un náufrago de Martinica sobrevivió 24 días perdido en el mar del Caribe. Las únicas provisiones que tenía eran un bote de cátsup y cuadritos de salsa inglesa. Fue encontrado por vida y después lo patrocinó una marca mundial de la dulce salsa de tomate.

El Primer Ministro de Japón se comió un pescado para probar que no era radioactivo

Una de las noticias más importantes del año sucedió en Japón: años después del desastre de Fukushima liberaron el agua tratada de la planta a las costas asiáticas con la promesa de que era segura.

Foto: Fox-WION

En medio de la polémica, el primer ministro se echó un sabroso sashimi de pescado de Fukushima en su intento por probar que no era radioactivo. No se enfermó pero sí puso cara de que no le estaba gustando tanto.

Zuckerberg y Musk se iban a pelear en el Coliseo

Oraciones que jamás pensamos escribir: en 2023 estuvimos a punto de ver una pelea de box entre Mark Zuckerberg y Elon Musk; el asunto fue tan platicado que por un momento se habló —oficialmente— que el enfrentamiento se diera en el Coliseo de Roma.

Al final se canceló el combate y los multimillonarios resultaron más habladores que cierta historia similar protagonizada por un cazafantasmas contra un conductor de TV.

En fin, ¿cómo vieron la locura del año? Aunque muchas de estas noticias nos dieron risa —otras coraje—, no cabe duda que a veces no necesitamos del “Día de los Inocentes” para enterarnos de historias que neta parecen broma… aunque no lo son.

