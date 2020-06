Tal vez la estrategia de Donald Trump era poner una que otra canción de The Rolling Stones en sus rallys de reelección para meter por lo menos a uno que otro rockero y que sus conferencias se vieran un poquito más llenas. Pero esto se acabó. Ayer (28 junio), el grupo de Mick Jagger y Keith Richards está amenazando a Donald Trump con acciones legales por usar sus canciones en sus manifestaciones a pesar de que ya se le ha pedido no usarlas.

The Stones dijo en un comunicado este domingo pasado que su equipo legal estaba trabajando con BMI, es una de las cinco principales organizaciones de derechos de autor de los Estados Unidos, para detener el uso de sus rolas en la campaña de reelección de Trump.

The Guardian informa que ya se le notificó a la campaña del presidente de Estados Unidos en nombre del grupo que el uso no autorizado de sus canciones constituirá un incumplimiento de su acuerdo de licencia. Esto podría llevar a la banda en una última instancia a demandarlos por usar material protegido sin permiso.

Con esto, The Rolling Stones se suma a una larga lista de artistas que le han prohibido a Donald Trump usar su música durante sus campañas. Por eso –y con esta información en la mesa– nos dimos a la tarea de armar la lista completa de los artistas que no dejan bailar a Trump al ritmo de sus canciones.

Artistas prohibidos para Donald Trump

The Rolling Stones

Como ya mencionamos antes, The Rolling Stones ya hasta quieren tomar acción legal para que dejen de usar sus rolas en sus rallys. La canción que ocupaban para poner a bailar a los rockeros era el clásico de 1969 “You Can’t Always Get What You Want”.

Tom Petty

Petty falleció en 2017, pero su familia está más que convencida que jamás le hubiera gustado a Tom escuchar sus canciones en un rally de Donald Trump. Es por eso que se emitió una orden para que su campaña dejara de usar “I Won’t Back Down”.

El comunicado decía: “Tanto el fallecido Tom Petty como su familia se oponen firmemente al racismo y la discriminación de cualquier tipo. Tom Petty nunca querría que una canción suya se usara en una campaña de odio. Le gustaba unir a las personas”.

R.E.M.

Fue en 2016, cuando el líder de la banda, Michael Stipe, descubrió que Trump usaba con frecuencia la canción de éxito de R.E.M., “It’s the End of the World” en sus campañas. Después de eso, R.E.M. le envió un aviso de cese y desistimiento para que dejaran de usar sus canciones.

Adele

También en 2016 Adele descubrió que Trump estaba tocando su música en sus eventos. En ese momento su portavoz anunció que Adele nunca dio su consentimiento para que usara su música.

Prince

Trump estaba usando una de las canciones más icónicas del difunto cantante Prince, “Purple Rain”, en sus mítines previos a mitad de período en 2018. Esto hasta que su medio hermano, Omarr Baker, emitiera un comunicado en nombre de la familia pidiéndole a Trump que dejara de tocar canciones de Prince.

“El Estado de Prince nunca ha dado permiso al presidente Trump o la Casa Blanca para usar las canciones de Prince y ha solicitado que dejen de usarlo de inmediato”, se lee en el comunicado.

George Harrison

Donald Trump se ha querido poner el saco (que no le queda) de amor y paz tocando en el 2016 “Here Comes the Sun” de The Beatles escrita por George Harrison. Pues en cuanto se enteraron de esto, el Estado de Harrison lanzó un Tweet declarando que no tenían permiso de reproducirla y que iba en contra de sus deseos.

Queen

Otro clásico de clásicos que Trump se quiso adueñar fue de “We are the Champions” de Queen. En el 2016, cuando Trump presentó a su esposa, Melania, sonó la rola que para nada le gustó a Brian May. Fue ahí cuando emitieron un comunicado a través de Sony / ATV Music Publishing que dejara de usar su rola de una buena vez.

“En nombre de la banda, estamos frustrados por el uso no autorizado repetido de la canción después de una solicitud previa de desistimiento, que obviamente ha sido ignorado por Trump y su campaña”, se lee en el comunicado.

“Queen no quiere que su música se asocie con ningún debate político o general en ningún país. Queen tampoco quiere que ‘We are the Champions’ se use como un respaldo del Sr. Trump y las opiniones políticas del Partido Republicano. Confiamos, esperamos y esperamos que el Sr. Trump y su campaña respeten estos deseos en el futuro”.

Panic! At The Disco

En Twitter, el líder de Panic! At The Disco, Brendon Urie, le dijo a la campaña de Trump que dejara de tocar su canción “High Hopes”, que sonaba mientras el presidente subía al escenario en un mitin en Phoenix, Arizona, según USA Today.

“Querida campaña de Trump, F — you (vete al diablo). No estás invitado. Deja de tocar mi canción. No, gracias, Brendon Urie, Panic! At The Disco & compañía”, escribió el músico en un tweet.

Neil Young

Neil Young alzó la voz y le dijo a Trump en 2018, después de escuchar una de sus canciones reproducidas en contra de sus deseos durante las manifestaciones de campaña de mitad de período del presidente, que no quería su música en sus rallys. Trump usó su sencillo de 1990, “Rockin’ in the Free World“.

Rihanna

¡La lista va creciendo! Ahora toca sumar a Rihanna. En 2018 la cantante de Barbados descubrió que su música se estaba reproduciendo durante una de sus manifestaciones a través de Twitter.

Obviamente esto no le pareció pero nada y contestando a un tweet del periodista de The Washington Post Philip Rucker sobre el uso de su música, ella tuiteó: “No por mucho más tiempo… ni yo ni mi gente estaríamos en uno de esos eventos trágicos, ¡así que gracias por el aviso!”.

Posteriormente lo haría de forma más formal y su equipo le envió un aviso de cese y desistimiento a la campaña de Donald Trump para que dejara de usar su música.

Elton John

Mientras se postulaba para presidente, Trump usó las canciones de Elton John “Rocket Man” y “Tiny Dancer” como música de calentamiento para sus mítines de campaña. Pero el cantante icónico dejó en claro que sus puntos de vista son diferentes a los de Trump y que no quiere que su música se involucre en la política estadounidense.

“Realmente no quiero que mi música esté involucrada en algo relacionado con una campaña electoral estadounidense. Soy británico. Conocí a Donald Trump, fue muy amable conmigo, no es nada personal, sus opiniones políticas son suyas. Las míos son muy diferentes, no soy republicano en un millón de años”, dijo John a The Guardian. “¿Por qué no le preguntas a Ted Nugent? ¿O una de esas estrellas de country? Lo harán por ti”.

Aerosmith

Desde el 2015, Steven Tyler le estuvo pidiendo al señor Trump que no use la música de Aerosmith durante su campaña. Pero esto se lo pasó por el arco del triunfo y en agosto de 2018, Trump tocó el éxito de Aerosmith “Livin ‘on the Edge” en un mitin.

El equipo de Tyler tuvo que enviar un aviso formal de cese y desistimiento. “Al usar ‘Livin’ On The Edge ‘sin el permiso de nuestro cliente, el Sr. Trump insinúa falsamente que nuestro cliente, una vez más, respalda su campaña y/o su presidencia, como lo demuestra la confusión real vista por las reacciones de los fanáticos de nuestro cliente en todas las redes sociales”, dice la carta.

Guns N’ Roses

Axel Rose se suma a las personas que no les parece que Trump toque sus rolas en sus mitines. Fue en 2018, el cantante de Guns N ‘Roses descubrió que Trump estaba tocando la exitosa “Sweet Child O’ Mine” durante un evento.

Dijo que su banda solicitó formalmente que Trump no usara su música en sus eventos, y tuiteó: “Para que lo sepas… GNR (Guns N’ Roses), como muchos artistas que se oponen al uso no autorizado de su música en eventos políticos, ha solicitado formalmente que su música no se use en manifestaciones de Trump o eventos asociados de Trump”.

Pharrell Williams

Después de descubrir que Trump tocó su canción “Happy” en un mitin solo unas horas después del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh en octubre de 2018, Williams hizo que su abogado enviara a la Casa Blanca un aviso de cese y desistimiento relacionado con su éxito y cualquiera de sus otras canciones.

“No hubo nada “Happy” sobre la tragedia infligida en nuestro país el sábado y no se le otorgó permiso para usar esta canción con este propósito”, decía la carta. También dijo que Williams “no ha dado ni dará permiso” a Trump para usar su música.

Earth Wind & Fire

Otra canción tocada en la Convención Republicana de 2016 fue la canción icónica “September” de Earth Wind & Fire. Después de tocar la canción, la cuenta de Twitter de la banda escribió sobre el tweet de Queen sobre “We Are the Champions”. “Otro uso no autorizado (septiembre) en la Convención Republicana, en contra de nuestros deseos – Earth Wind & Fire”, decía el tuit.