Lo que necesitas saber: Alguien con mucho tiempo libre descubrió las palabras que más se usan en las rolas de Metallica. Acá les contamos cuáles son.

Escribir una canción no es una tarea fácil, pues no cualquiera tiene la habilidad de expresar lo que siente y piensa respecto a una situación personal o momento específico a través de la letra. Sin embargo, hay bandas y artistas quienes después de tantos años de carrera, parece que ya hasta tienen sus palabras favoritas o “de cajón”, como el caso de Metallica.

Para nadie es un secreto que la famosa agrupación de metal ha compuesto algunos de los himnos más grandes del género, pues en su discografía tienen un montón de clásicos que, aunque no seas fan, seguro conoces. Y parte de su éxito, además de crear melodías icónicas y su talento musical, es que escriben letras que conectan con un montón de personas.

Metallica repite varias palabras en las letras de sus canciones/Foto: Getty Images

Alguien descubrió las palabras que más se repiten en las rolas de Metallica

¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las palabras más usadas en las letras de Metallica? Bueno, pues aunque no lo crean, alguien –con muchísimo tiempo libre– tenía esa misma duda y a través de una entrada de Reddit, resolvió esta enorme interrogante hace algunos años, y la verdad es que los resultados nos dejaron con el ojo cuadrado.

Resulta que un fan de la banda armó un gráfico con las palabras que aparecen con más frecuencia en las letras de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y. Robert Trujillo, y se dio cuenta que “never” es el término que más se repite en la mayoría de sus rolas con 146 veces… así como lo leen. Y claro, después de pensarlo, todo tiene sentido.

Metallica/Foto: Getty Images

Lo decimos porque la palabra aparece desde los títulos de canciones de Metallica como “Through the Never” y “The Day That Never Comes”, pero también se puede encontrar en otros temazos, entre ellos “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Don’t Tread on Me” “Whenever i May Roam” e incluso “Master of Puppets”.

Y a todo esto, ¿qué otras palabras usan frecuentemente?

Después de “never”, los términos que más se repiten son “see”, “away”, “take” y “life” con 127, 124, 95 y 92 veces. De plano, estas palabras ya las podemos catalogar como muletillas de James Hetfield, ¿no creen? Quizá vaya siendo momento de regalarle un diccionario para que agregue frases nuevas a sus letras, jiar jiar jiar.

Y quizá se estén preguntando en estos momentos dónde dejamos el famosísimo “yeah” que siempre grita el frontman de Metallica tanto en discos como en vivo. Bueno, pues a pesar que es muy constante esta palabra, aunque ustedes no lo crean, no le alcanzó para llegar ni siquiera al top 5. Pero en fin, a continuación les dejamos el gráfico para que le echen ojo.

Este gráfico muestra las palabras más usadas en las rolas de Metallica/Foto vía Reddit: Relic827

¿Qué tal? ¿Se esperaban esos resultados o creían que aparecerían otras palabras? No cabe duda que la banda de thrash metal ya sabe cuáles son los términos que necesitan incluir en sus canciones (no importa si es en el título o la letra) para que peguen y se queden en la cabeza de todos los que los escuchan.

Te puede interesar