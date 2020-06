A 20 años de su lanzamiento ‘White Pony’ de Deftones sigue siendo revolucionario

Es difícil creer que hayan pasado 20 años desde el lanzamiento de White Pony, el álbum revolucionario de la banda de metal alternativo Deftones. Con este disco, el quinteto de Sacramento dio forma y definió el gusto musical de toda una generación. White Pony no fue sólo un álbum más de nu-metal lanzado en el 2000. No, fue un álbum que estiró los límites de lo que el género podía ofrecer.

Desde el comienzo de su carrera, Deftones fue elogiado por su gran sonido resonante. Un sonido que en gran parte descansaba en los ritmos de su antiguo bajista Chi Cheng y la potente batería de Frank Delgado, por los riffs metálicos de la guitarra de Stephen Carpenter y las voces gritadas de Chino Moreno. Esto los colocó a lado de bandas nu-metal como Korn y Limp Bizkit. Sin embargo, esto nunca estuvo bien con Deftones.

Ellos siempre se sintieron más identificados con bandas como Depeche Mode y The Cure, las que sirvieron también de su inspiración. En sus primeros dos discos Adrenaline y Around the Fur, mostraron acercamientos en pasajes melódicos y dolorosos, pero no fue hasta White Pony que las influencias new wave, trip hop y shoegaze de la banda realmente llegaron. Los momentos pesados y claustrofóbicos continuaron logrando sobrecargas auditivas, pero también los momentos atmosféricos por los que querían ser conocidos.

¡Felices 20 años, White Pony!

A 20 años de su lanzamiento, y para celebrar White Pony, tuvimos la oportunidad de hablar con Deftones a través de una videoconferencia global en la que desglosaron su creación. Nos platicaron su proceso creativo, desarrollaron algunos de sus grandes éxitos, profundizaron en el papel de Maynard James Keenan en el disco, explicaron cómo les cambió la vida y contaron historias únicas que nos acercan más que nunca a su creación musical más grande hasta el día de hoy.

Deftones no fue una banda que empezó necesariamente con una idea y un camino musical claro como lo ha dicho Moreno en repetidas ocasiones. Pero esto no significó –y mucho menos en White Pony– que no supieran individualmente lo que querían lograr. Chino buscaba un lugar emo, mientras que Stephen era fuertemente influenciado por la banda de metal extremo Meshuggah.

En el caso de White Pony, incluso cuando Deftones se deleitaba en la asombrosa química musical, hubo momentos en que los miembros se enfrentaron “de una manera saludable”. Chino Moreno ha descrito anteriormente su tercer disco como “el más conflictivo en términos de ideas opuestas”. Hablando de esto con ellos, nos platicaron sobre el momento en el que se dieron cuenta que la tensión empezaba a ser productiva y estaba resultando en algo único.

“Diría que eso pasó a la mitad del disco. Nos tomó algo de tiempo para juntarnos como equipo. Y no fue tanto que estuviéramos en conflicto, fue más bien que cada uno tenía sus propias maneras de llegar al resultado”, dice Chino. “Todos tenemos gustos musicales similares, pero sí hubo un algo de empujar y jalar de de ‘tal vez deberíamos ir por aquí, tal vez por allá’. Pero al final siempre se hizo lo que resultara mejor para la canción y creo que estamos muy conscientes de ello”, finalizó Moreno.

“A la mitad del disco, cuando se empezaba a juntar todo musicalmente, me acuerdo que estábamos sentados y decíamos ‘wow, realmente estamos haciendo algo especial’. Un sentimiento genial que no siempre tienes”.

Ver en YouTube

Hablando de estos momentos de tensión, de este ir y venir, empujar y jalar en el estudio, Chino Moreno le dio entrada a una de sus más grandes rolas: “Digital Bath”. En la conversación, dijo que fue específicamente durante la creación de “Digital Bath” que se dieron cuenta que estaban haciendo algo grande.

“Yo diría ‘Digital Bath. Hombre, ‘Digital Bath’. Me acuerdo escuchar esa después de que dejamos el estudio en la noche. Solíamos tener casetes con mezclas en bruto de las canciones en las que estábamos trabajando y en ese momento teníamos un coche rentado, era una Jeep que solíamos compartir estando en Los Ángeles”, cuenta Moreno.

“Una día se descompuso y tuvimos que conseguir un coche nuevo. Nos dieron un Mustang 5.0 convertible. Era amarillo. Era horrible. Entonces manejábamos al atardecer para llegar a casa todos los días y me acuerdo poner esa canción a todo volumen en el Mustang y me acuerdo en ese momento pensar: “Wow. Esto es muy especial. En cuanto a su sonido, la canción en sí es muy buena'”, finalizó.

Maynard James Keenan y su lugar en White Pony

Así como “Digital Bath”, White Pony es un disco que si dejas correr no te dejará de sorprender. Para el momento de escuchar “Digital Bath”, ya habías pasado por “Feiticeira” y la reconocida por su polémica “Back to School (Mini Maggit)”, canción que apareció al principio del álbum en su reedición por temas comerciales los cuales a los ojos de Deftones rompe con el flujo del disco.

Dejando correr los minutos seguirías encontrando maravillas como la ganadora del Grammy a la Mejor Actuación Metal, “Elite”. Continuarías encontrando otras canciones más suaves como “Teenager”, más atmosféricas como “Knife Party” y otras comprometidas con el metal como “Korea”. Justo después de las palabras “Got my, teacher, carve your niche”, llegaría una grata sorpresa para todos los fanáticos del metal: una voz conocida, la voz de Maynard James Keenan, vocalista de Tool, en “Passenger”.

Hablando de los momentos extraordinarios en la creación del disco, Deftones abordo con detalles la contribución de Keenan. Pero no sólo como presta voz en “Passenger”, sino como un vigilante a la distancia de todo White Pony. “(La participación de Maynard) Definitivamente ese es un momento especial en el disco”, dijo Chino Moreno.“Realmente creo que no fue ni siquiera algo que pensamos. Nunca existió esta idea de ponerlo en el disco ni nada. Es sólo algo que sucedió de forma muy orgánica”.

Continuó: “De hecho, cuando empecé a escribir en Los Ángeles en este pequeño lugar llamado Mix, donde todavía ensayamos algunas veces, él (Maynard) llegó al estudio. Me acuerdo que estábamos escribiendo el principio de ‘Digital Bath’ y lanzando ideas. Me acuerdo que él estaba en el cuarto con nosotros y de alguna manera, no quiero decir haciendo el rol de productor ejecutivo, pero de alguna manera sí. Estaba ahí sentado y de repente participaba. Siento que estuvo involucrado desde los inicios del disco por sólo estar presente”.

Ver en YouTube

“Cuando estábamos grabando el disco, había un concierto de Perfect Circle en Sacramento y después del concierto lo llevé de Sacramento a San Francisco porque tenían un show ahí al día siguiente. Me acuerdo que nos paró la policía por ir a exceso de velocidad”, rió Moreno. “Al día siguiente vino al estudio y recuerdo que apenas habíamos terminado ‘Change (In the House of Flies)’, lo escuchó y le gusto”.

“Pero luego, por el final del disco, creo que ‘Passenger’ fue la última, y todavía no tenía ideas para ella. Le pedí que si podía venir a Los Ángeles y llegó al estudio. Ahí nos sentamos, la escuchamos y escribimos línea por línea. Fue muy orgánico. En un par de horas la hicimos y cuando la escuchamos pensamos: ‘Eso está bastante fino’. Es divertido colaborar con alguien de ese calibre”, finalizó.

Los días después

Hacer un disco del tamaño de White Pony no sólo deja grandes historias en el estudio. Lo que viene después también son páginas en blanco que se siguen escribiendo. Ya sea porque el disco fracasó o porque se convirtió en un parteaguas en la historia del género, enfrentar la crítica de los dos lados no es cosa sencilla. Y si bien explican que este disco les “dio la confianza de seguir a través de los años, hacer discos y de probar hacer cosas diferentes”, también añadió presión para sus siguientes materiales discográficos.

“Yo diría que sí (nos añadió más presión)”, platica Chino. “Cuando hicimos este disco prácticamente hicimos lo que quisimos. Tomamos riesgos y probamos cosas a ver si pegaban. Muchas lo hicieron. Entonces de alguna manera nos dio una falsa creencia de que podíamos hacer lo que sea que quisiéramos y resultaría en algo genial. Pero eso no siempre es así”.

Continuó: “La música, y como todo en la vida, te da el resultado de lo que le pongas. Entonces hubo un par de discos en los que nos tomamos nuestro tiempo y los trabajábamos cuando queríamos y entendimos por el mal camino que no siempre funciona así. Esa presión que nos pusimos la tuvimos que entender de la manera difícil”.

“De la disquera también. Para mí es raro a veces porque cuando nos firmaron estábamos haciendo ‘Adrenaline’, y no hay nada atractivo para radio en ese disco. Cuando tuvimos éxito con ‘White Pony’ tuvimos tiempo en la radio y en televisión, entonces después de ‘White Pony’ nos pedían que hiciéramos ‘El Sencillo’ o lo que fuera. Eso añadió un poco de presión”, cuenta Moreno.

Ver en YouTube

Hablando de Deftones post White Pony –no sólo du disco más popular y más comercial, sino también el más aclamado en la crítica especializada– es interesante ver cómo se afectó la relación de Deftones con la música. Durante la historia, irónicamente hemos visto a muchos artistas caer dentro de la oscuridad que también puede traer un gran éxito o un excelente disco. Afortunadamente, este no fue su caso.

Desde que lanzaron White Pony, Abe Cunningham dijo que “se enamoró de ella (la música) más que nunca”. Desde entonces lo único que quiere es “seguir haciéndola”. “Ese disco nos permitió seguir tocando y por eso le estamos eternamente agradecidos. Nos permitió crearnos un camino y tener un futuro en la música”.

Tiempo congelado

White Pony es un disco que 20 años después de su lanzamiento sigue conectando con sus longevos fanáticos y sigue atrapando el oído del curioso explorador que busca el lugar de origen de los sonidos que hoy ama. A 20 años de su lanzamiento sus canciones siguen siendo exactamente lo mismo que fueron en el año 2000. Los años pasan pero la vigencia de su creación parece estar congelada en el tiempo. Chino Moreno nos platicó por qué cree que esto es así:

“El disco como tal lo describo como lento de digerir. Me acuerdo que cuando apenas lo estábamos armando, las canciones eran expansivas y todo el disco te lleva por un viaje, pero cuando lo escuchas por primera vez no se puede entender del todo”, explica Moreno. “Siento que es uno de esos discos que entre más los escuchas más cosas sacas de él. Tal vez por eso se presta a tener mayor tiempo de vida”, finalizó.

Y sí. Cualquiera que haya tenido la fortuna de escuchar este disco sabe perfectamente de lo que está hablando Chino Moreno. Cada reproducción revela arreglos musicales hechos por Terry Date, delata experimentos como la pequeña distancia entre los beats y los acordes de “Digital Bath” gracias a su complejo estudio de grabación y a su inclinación por meter la batería de Frank Delgado como una cama principal en la mezcla. A 20 años de White Pony, hoy que lo escuchamos, no es un disco que suene a ayer y por eso es legendario.