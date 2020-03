El mundo está viviendo un momento sumamente complejo gracias al COVID-19, mejor conocido por todos como coronavirus. A lo largo del bello globo terráqueo se han tomado un montón de medidas para evitar el contagio, y entre todas ellas llegaron directamente al terreno de la música, para ser específicos los eventos masivos. Ya nos ha tocado ver cómo algunos conciertos y festivales de todo el mundo como Coachella o SXSW se han cancelado para no exponer a los asistentes y artistas, y en México no es la excepción pues la gran mayoría de los eventos musicales como Pa’l Norte, Hellow Festival y Ceremonia se han pospuesto hasta nuevo aviso.

Sabemos que en estos momentos es muy probable que te hayan dado home office o de plano decidiste quedarte en casa para no estar expuesto al temible coronavirus, y puede que de plano estés buscando algo con qué distraerte. Y qué mejor manera de matar el tiempo que con música, con rolas casi recién salidas del horno. En Sopitas.com queremos que estén al día con las canciones más frescas del momento donde prácticamente encontrarán de todo y para todos los gustos, con rolas para echar el baile mientras haces el quehacer o algunas otras que te harán sacar el guitarrista de aire que llevas por dentro.

En esta lista decidimos incluir desde los últimos sencillos de Pearl Jam, Lady Gaga, Nick Murphy u Ozzy Osbourne, el esperado regreso de otros artistas como The Whitest Boy Alive, Jarvis Cocker y The Killers, pasando por algunos otros proyectos interesantes como Muzz de Paul Banks o las canciones en solitario de Ed O’ Brien de Radiohead, el bizarro cover de Alejandro Fernández a Zoé y hasta algunas otras que te harán sacar los mejores pasos de baile como lo nuevo de Disclosure, Caribou o Little Dragon colaborando con Kali Uchis.

Pero basta de hablar, deja lo que estás haciendo, ponte los audífonos de confianza y dale play a esta playlist con 25 rolas para iniciar esta semana y que seguramente harán más ameno el estar en casa.