Lo que necesitas saber: Han pasado 30 años desde que Blur lanzó 'Parklife', su tercer material de estudio considerado por muchos, el mejor de su carrera.

Cuando escuchas la palabra britpop o 90s, automáticamente hay un nombre que se te viene a la mente: Blur. Esta agrupación liderada por Damon Albarn, llegó junto con Oasis para convertirse en el estandarte de este género inspirado en la música de los 60 y 70 en Reino Unido con bandas como The Beatles o The Kinks, y sobre todo, para definirlo en su totalidad.

Desde sus inicios, Blur se convirtió en un exponente importante de la música, pero en 1993, digamos que tuvo una “caída” debido al poco éxito que tuvo Modern Life is Rubbish, su segundo material de estudio. Sin embargo, todo esto cambió exactamente un año después, cuando el 25 de abril de 1994 lanzó Parklife, su tercera producción considerada por muchos como la mejor de Blur.

La historia de ‘Parklife’, el disco más importante de Blur

En algún momento, cuando comenzaron, Damon Albarn dijo en una conferencia de prensa lo siguiente: “Cuando nuestro tercer álbum salga, nuestro lugar como la banda quintaesencial inglesa de los 90 estará asegurado. Esto es una simple declaración. Planeo escribirlo en 1994”.

Y no se equivocó. En ese año y tras una serie de sesiones que grabaron para Modern Life…, Blur contó diferentes historias que reflejaban la vida en Inglaterra de ese entonces, utilizó varios géneros musicales e incluso trajo a la mesa una colaboración con Laetitia Sadier, de Stereolab, para la canción “To The End”.

Así fue como finalmente unieron las piezas de Parklife, un disco ícono que sirvió para definir a la banda misma, pero además, según la historia contada por NME para celebrar el aniversario de esta placa, también sirvió para pagar una deuda importante.

“Tenían que venir al estudio para que pudieran comer. Pienso que la única vez en la que ellos comieron fue cuando estaban de gira y en el estudio. Ellos solo podían comer con lo de Per Diems (el dinero que las disqueras le daban a las bandas para hacer giras o grabar discos)” cuenta Stephen Street, antiguo productor de The Smiths (cuyo estilo se ve altamente reflejado “Clover Over Dover”) y el encargado de ayudarle a Blur a redefinir su sonido en Modern Life…, pero también, el visionario que encontró en algunos demos la posibilidad de la creación de un nuevo disco. , añadió.

Hoy la historia es muy diferente. Hoy Blur tiene fama mundial y entra en el gusto de muchas generaciones. Tanto así que sus propios integrantes son conscientes de esta situación y la disfrutan a su manera. O eso fue lo que nos contó Graham Coxon en su más reciente visita a México como solista.

“Amo tocar con Blur. Porque cuando Blur se junta viajamos a lugares muy lindos, nos hospedamos en buenos hoteles, y damos un muy grande concierto, comemos comida realmente buena, y tenemos frente a nosotros a una audiencia muy linda y sonriente. Mi trabajo ahí es fácil. Me refiero a que tengo que hacer muchos ruidos con la guitarra, tengo que cantar un poco así que hay un poco de esfuerzo pero, en la mayor parte del tiempo, simplemente disfruto el increíble espectro del momento, disfruto de la atmósfera y tocar bien y fuerte con mi guitarra eléctrica”.

Con sencillos como “Girls & Boys”, “Tracy Jacks”, “End of a Century” y por supuesto, “Parklife”, este material llegó para ser desdeñoso, divertido, movido y el reflejo de una juventud consciente de su entorno, creativa, pero al mismo tiempo nihilista. Precisamente por esto es que en su momento tanto Parklife como Blur significaron mucho para los jóvenes alrededor del mundo.

¿Están listos para demostrar que son fans de este discazo con un quiz?

