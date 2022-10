¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Finalmente, después de dos años de ausencia, ha regresado el festival Tecate Coordenada con un lineup para todos los gustos y para todas las edades, principalmente para aquellos que tienen buenos recuerdos de la década del 2000.

Ahora que la nostalgia nos está llegando, el Tecate Coordenada se puso las pilas y agregó varias bandas que muchos escuchamos cuando estábamos en la secu o la prepa. Algunas nacieron antes, pero tuvieron su boom en la entrada del nuevo milenio.

Foto vía Facebook: Tecate Coordenada

Algunos asistieron a estos conciertos cuando nuestro Smartphone solo permitía grabar poco video, por lo que estos recuerdos solo viven en la memoria de muchos. Ahora es nuestra oportunidad de tomar un par de fotos o videos con nuestro Smartphone y gadgets (sin taparle a los de atrás, por favor) para guardar por siempre estos showzasos.

Dicho esto, te dejamos 4 bandas del Tecate Coordenada que te van a hacer recordar, con cariño, los dos mil.

Foto: Getty Images

Travis

Aunque esta banda escocesa nació a principios de los 90s, se volvió popular en México a mediados de 1999 tras lanzar el sencillo “Why Does It Always Rain on Me?”, un tema que estaba en todos los CDs quemados que contenían los éxitos de la época y que es parte de su segundo álbum The Man Who. Dos años después su fama creció con la llegada del álbum The Invisible Band, gracias en parte a su primer sencillo “Sing”.

Justamente están tocando esté álbum en su totalidad durante su gira actual, incluyendo esta presentación en el Tecate Coordenada, y es uno de los discos más queridos y apreciados por los fans de Fran Healy y compañía. En la década del 2000 también lanzaron los discos 12 Memories del 2003 (con el cual visitaron México por primera vez en el 2004) The Boy with No Name del 2007 y Ode to J. Smith del 2008.

Cat Power

Cat Power viene lanzando música desde 1994, pero fue su álbum The Greatest, lanzado en el 2006, el que la puso en el ojo del público internacional e incluso fue nombrado como el sexto mejor de ese año según la revista Rolling Stone.

En el 2007 Cat Power colaboró para el soundtrack de la película “Juno” con el tema “Sea of Love”, cover del tema de Phil Phillips & The Twilights de 1959, el cual nos enamoró a todos (o nos hizo enamorarnos). Otros álbumes que ella lanzó en esa década son The Covers Record del 2000, You Are Free del 2003 y Jukebox del 2008.

División Minúscula

Esta banda representa perfectamente al rock alternativo mexicano de los 2000. Su primer álbum, Extrañando Casa, salió en el 2001, seguido por Defecto Perfecto en el 2006 y Sirenas en el 2008 durante la misma década. Muchos mexicanos que estaban en plena juventud durante esos años vivieron su primera experiencia de ir a un concierto viendo a este grupo.

Con temas como “Televidente”, “Sismo” o “Sognare” sin duda serán uno de los actos más esperados de este Tecate Coordenada 2022 y nos harán recordar “los buenos tiempos” cuando como adolescentes no nos teníamos que preocupar por muchas cosas de la vida.

Allison

Otra de las bandas mexicanas que forman parte del Tecate Coordenada 2022 y representa al rock alternativo del nuevo milenio es Allison. “Frágil”, “Memorama” y “Aquí” son el mejor ejemplo del talento de estos músicos y seguramente serán algunas de las más coreadas la tarde de este viernes 7 de octubre.

Los primeros dos álbumes de este grupo, Allison y Memorama, salieron en el 2006 y 2008, respectivamente, y definieron el gusto musical de muchos millenials.

Mención honorífica: Jack White

Jack White ya es sinónimo de rock, y su repertorio abarca blues, alternativo, folk y garage. Aunque su carrera como solista comenzó la década pasada, su ex banda The White Stripes fue parte integral del movimiento post punk de inicios de los 2000 y el intro de “Seven Nation Army” uno de las más coreadas todos esos años y los que le siguieron.

Lo que más nos emociona es ver sus recientes setlists, las cuales incluyeron temas como “Icky Thump”, “Fell in Love With a Girl” y la ya mencionada “Seven Nation Army”, todas de The White Stripes que nos hicieron brincar hace dos décadas. Si a esto le agregamos que ha estado tocando “Steady as She Goes” y “You Don’t Understand Me” de su tiempo con The Raconteurs, será sin duda el acto más esperado del fin de semana.

Por estas razones el Tecate Coordenada 2022 estará de lujo y pondrá a gritar, cantar, suspirar y probablemente hará llorar a más de un millennial.