Las 5 canciones indispensables en la carrera del gran Iggy Pop

Por: Salvador Medina

James Newell Osterberg, mejor conocido como Iggy Pop, es sin duda uno de los frontman más importantes e influyentes de la historia del rock gracias a su peculiar estilo y audaz impulso escénico, el cual se encargó de cimentar con bases sólidas la esencia de la corriente punk lo que le dio el título del “Padrino del Punk”.

Su legado ha sido tan grande que diversos músicos y bandas como The Sex Pistols, The Clash, The Ramones, Nirvana, R.E.M., Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Good Charlotte, Rage Against the Machine, The White Stripes, The Hives, David Bowie, entre muchos otros, han afirmado la influencia de Iggy Pop y de la banda The Stooges en sus respectivas carreras musicales.

Así que previo hoy en su cumpleaños número 74, acá te presentamos las 5 canciones indispensables en la carrera de Iggy Pop.

1.- “Real Wild Child (Wild One)”

Canción perteneciente a su álbum ‘Blah Blah Blah’ lanzado en 1986, es sin duda una canción pegadiza que nos despierta esas ganas de agarrar un micrófono imaginario y ponernos a bailar y cantar como si fuéramos el mismísimo Iggy Pop. Esta canción fue grabada originalmente por el rockero australiano Johnny O’Keefe con The Deejays en 1958 como “Wild One”.

La letra trata sobre jóvenes que quieren ser geniales y salvajes. La enérgica versión de Iggy Pop ha aparecido en algunas películas como ‘Adventures in Babysitting’, de 1987, y ‘Problem Child 2’ de 1991.

2.- “Lust For Life”

Perteneciente a su álbum homónimo publicado en 1977, esta es una canción coescrita por Iggy Pop y David Bowie. Por un lado Bowie proporcionó la música pop y las letras, la canción como sabemos es reconocida por su ritmo de batería de apertura que es interpretado por Hunt Sales. Un ritmo tan distintivo que ya ha sido imitado en numerosas canciones, incluyendo “Are You Gonna Be My Girl” de Jet y “Selfish Jean” de Travis.

Cabe mencionar que ‘Lust For Life’ es el álbum más popular comercialmente de toda su discografía hasta la fecha, y sigue siendo su único lanzamiento con certificación de oro en Reino Unido. Todo esto en gran parte a la rolita que sin duda hasta la fecha nos sigue volando la cabeza.

3.- “Nightclubbing”

“Nightclubbing” también forma parte de las diversas colaboraciones que hicieron Iggy Pop y David Bowie; una canción escrita y grabada en Berlín. Siendo una canción que fue lanzada en su álbum debut en solitario de estudio llamado ‘The Idiot’ en 1997, ha sido una pieza clave durante su trayectoria ya que ha sido versionada por muchos artistas, incluidos Grace Jones, The Jolly Boys, Bluvertigo y The Human League.

Además, la canción formó parte del soundtrack de la película ‘Trainspotting’ de 1996, junto a la ya citada “Lust for Life”. Otro dato de la canción es que su influencia llegó hasta a los hermanos Gallagher, donde utilizaron el loop de batería de “Nightclubbing” para replicarlo en una de las canciones distintivas de Oasis “Force of Nature”.

4.- The Passenger

“The Passenger” perteneciente al aclamado álbum ‘Lust For Life’. Repite la grandiosa y exitosa fórmula de colaboración entre Iggy Pop y David Bowie, donde Starman colabora específicamente en el piano, teclados y haciendo coros. Dicha canción fue inspirada a raíz de un poema escrito por Jim Morrison, un hit nómada por esencia ideal para acompañar la ruta y cantar con espontaneidad.

5.- I Wanna Be Your Dog

“I Wanna Be Your Dog” se trata del sencillo debut de la memorable banda de rock estadounidense The Stooges, misma que protagonizara el propio Iggy Pop. La canción está incluida en su álbum debut homónimo de 1969, la cual se distingue por su riff memorable, compuesto de solo tres acordes que lucen continuamente a lo largo de la canción.

La canción de 3 minutos con 9 segundos de duración estableció a The Stooges a la vanguardia del sonido heavy metal y punk. Siendo considerado como el primer himno de la banda de Iggy Pop, mismo que pasó desapercibido hasta que el punk y la propia historia lo reivindicó.

Cabe destacar que dicha canción tiene una musa en concreto, y se trata Wendy Weissberg, la primera esposa de Iggy, donde lamentablemente ese matrimonio sólo duró unas cuantas semanas. El propio Iggy ha contado que la idea le vino a la cabeza el día que se compró un collar de perro para lucir en las actuaciones.

¿Ustedes cuál creen que sea la canción más importante en la carrera de Iggy Pop?