5-datos-que-hacen-a-jacob-collier-un-genio-musical

Lo que necesitas saber: Jacob Collier visita este viernes México por primera vez con su DJESSE Tour, y acá te contamos 5 datos que nos hacen considerarlo un absoluto genio musical.

Este viernes por fin veremos a Jacob Collier en el Teatro Metropólitan, después de años de especulación sobre una posible visita a México. Este joven músico que hemos tenido en la mira por años tiene una historia fascinante, y les destacamos algunos datos que lo hacen un verdadero genio.

Imagínense que el mismísimo Quincy Jones, productor de Frank Sinatra y Michael Jackson, dijo lo siguiente sobre Collier: “Nunca en mi vida he visto un talento como éste… más allá de categorías. Uno de mis artistas jóvenes favoritos en el planeta. Te vuela la cabeza absolutamente.”

Jacob Collier en un concierto de su DJESSE Tour. Foto: vía Facebook del artista.

Jacob Collier tiene algunos datos dignos de no creerse

1. Jacob Collier dejó el conservatorio porque le pareció que no era un reto intelectual de suficiente magnitud

Basta ver a Jacob Collier tocar para saber que domina varios instrumentos, además de su voz, y aún cuando tiene 29 años, parece que lleva una eternidad detrás de un piano, tocando el contrabajo y la batería. Miren lo que hace con el piano, más allá de dedicarse a trabajar sobre las teclas:

Resulta que desde niño, Jacob Collier aprendió a tocar batería, contrabajo y piano, después de haber abandonado las clases de violín con su mamá académica de la Academia Real de Música de Londres. Jacob continuó curioseando con la música para después entrar a la academia a los 18 años. Sin embargo, decidió abandonarla después de dos años, pues aprendía más escuchando música en los traslados.

2. Ha grabado todos sus discos desde su habitación, con una producción mejor que algunos estudios

Jacob saltó a la fama hace doce años por sus grabaciones en casa haciendo covers de canciones famosas, con múltiples pistas de voz e instrumentos completamente ejecutados por él. A partir de ese entonces, Collier no ha abandonado el formato de grabar en casa, con un bedroom studio que por supuesto tiene varios lujitos y no es austero.

Su disco debut se tituló In My Room en una clara referencia a su santuario musical, y la serie de cuatro volúmenes de DJESSE ha sido grabada casi en su totalidad ahí, también mudando sus micrófonos a otras sedes para grabar a quienes han colaborado en sus álbumes. Sin tener que recurrir a renta de estudios, músicos de estudio, Jacob compone, produce y mezcla toda su música.

Aquí lo vemos desde su estudio en casa, presumiendo sus premios Grammy mientras toca:

3. Tiene más de 40 colaboradores invitados en su discografía

Con toda la ambición que desborda en su proyecto de cuatro discos llamado DJESSE, Jacob ha invitado a colaborar a más de cuarenta artistas, y podemos decir que está en la realiza musical por el reconocimiento de varias leyendas a su producción. Chris Martin de Coldplay, Brandi Carlile, John Legend, John Mayer, Steve Vai, Tori Kelly y Kimbra son solo algunos de los nombres que presume Jacob como colaboradores.

Además, ha ayudado a impulsar con colaboraciones la carrera de artistas de nuevas generaciones, como la excelente Jessie Reyez y Lizzy McAlpine, así que Jacob ha demostrado tener un oído privilegiado para detectar talento.

4. Es tan estudioso que ha explicado algunas de sus canciones y artistas favoritos haciendo accesible la teoría musical.

Como suele suceder con artistas prolíficos, Jacob Collier admira a artistas inmensos al grado de saberse sus discografía y sus canciones y varios instrumentos. En sus discos, y durante sus giras, rinde tributo a una diversidad de artistas como The Beatles, The Police y Abba, pero vean la facilidad con la explica la composición y producción detrás de una rola como “Sir Duke” de Stevie Wonder.

Con tremenda facilidad, y un entusiasmo genuino, Jacob explica las entrañas de un clásico bastante complicado y que deja ver la mente de Jacob Collier como un estudiante de música, más allá de su faceta de compositor y ejecutante.

5. Sus shows en vivo son legendarios, ya que conduce a la audiencia como si fueran parte de su banda

Jacob Collier no se queda solo en lo que ofrece en sus grabaciones de estudio, sino que intenta trasladar la magia de sus composiciones que desafían a los géneros y sus covers atípicos a sus shows en vivo. Parte de esto es involucrar a la audiencia, sepan o no algo de ejecución musical.

Previo a su show del viernes, anticipamos que Collier se rife una armonización con la audiencia, una ya clásica armonización por secciones en la que la gente se sorprende de lo que puede lograr. Este representante de la música clásica, el jazz y el pop te puede demostrar que tienes oído musical y hasta puedes formar parte de un grupo.

Este viernes 12 de abril presenciaremos el esperado show de Jacob Collier en su DJESSE Tour en el Teatro Metropolitan y aún quedan algunos boletos que pueden conseguir por acá.

Te puede interesar