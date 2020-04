Porque la música nos desestresa: 5 discos nuevos que puedes echarte durante este fin de semana

Sin duda la música es la respuesta a muchas cosas que pasan en nuestras vidas, a muchos –nos incluimos– nos hace bailar y cantar cuando la escuchamos, pero en momentos tan complejos como los que estamos viviendo parece que checar conciertos en streaming de nuestros artistas favoritos o darle play a los discos y canciones que más nos gustan parecen ser la cura así como el distractor perfecto en medio de tantas noticias que leemos a diario sobre el coronavirus.

Afortunadamente para nosotros y a pesar de que muchos artistas tuvieron que cancelar sus presentaciones en vivo, algunos están saliendo al quite estrenando rolas o de plano discos completitos, para hacer que estos momentos de cuarentena o de aislamiento social sean mucho más amenos. Especialmente este 3 de abril –y como si se hubieran puesto de acuerdo– varios músicos decidieron lanzar álbumes para todo tipo de escuchas, desde aquellos que lo único que quieren es sacar sus mejores pasos de baile o quien prefiere ponerse los audífonos y perderse en los sonidos. Ahora sí hay para hasta para llevar mientras esperamos a que vuelvan nuestros amados conciertos.

Como sabemos que probablemente ya te cansaste de escuchar tu playlist diaria o ya no sabes ni qué series ver, hemos decidido armar una lista con cinco discos buenísimos que puedes echarte hoy, mañana o cualquier día de la semana para distraerte y aprovechar el tiempo conocido muchas propuestas interesantes.

Thundercat – It Is What It Is

Después de tres años de lanzar su más reciente álbum, Drunk, el bajista y cantante Stephen Bruner –mejor conocido en la industria musical como Thundercat– está de vuelta con It Is What It Is, un disco que tiene muchos detalles interesantes detrás, pues cuenta con un montón de colaboraciones con artistas como Kamasi Washington, Steve Lacy, Childish Gambino, Lil B, Louis Cole y más. Este material es un viaje sonoro que nos lleva entre un montón de ritmos y géneros, desde el jazz más experimental hasta el R&B y punk fino, cuya temática lírica gira entorno a la vida y su contraparte hasta dedicarle canciones a sus amigos más cercanos. Por ahí hay una referencia a Mac Miller, que cierra de manera emotiva la colaboración y amistad que existió entre Thundercat y el rapero fallecido. Uno de los discos de esta semana que de plano no puedes dejar pasar.

Empress Of – I’m Your Empress Of

Lorely Rodríguez –o Empress Of para los cuates– es una de esas artistas que bajita la mano y sin hacer tanto ruido como el que merece está rompiéndola desde hace algunos años. En 2018 estrenó Us, un disco donde plasmó la esencia de su proyecto musical y que la llevó a colaborar con artistas como Khalid, MØ, DJDS, pero cuyo sonido perfeccionó con este nuevo material discográfico, I’m Your Empress Of. A lo largo de 12 canciones, la cantante y productora nos lleva por un pop súper bailable y disfrutable a primera escucha pero que a la vez nos invita a ponerle atención a las letras tan introspectivas que escribe. Si tienes ganas de echar el bailongo en tu casa, este álbum es el indicado.

Yves Tumor – Heaven To A Tortured Mind

Yves Tumor no es para nada nuevo en el panorama musical, pues desde hace un buen rato ha estado componiendo y tocando por todos lados donde le dan chance de mostrar su propuesta, que curiosamente no se puede encasillar en un género en específico, es más, a veces no los ritmos en sus rolas cambian de un momento a otro. Sin embargo ese es el encanto de la música que crea, pues nos invita a salirnos de la zona de confort y entrarle a todo tipo de sonidos, y en este caso en Heaven To A Tortured Mind da una muestra de esto, pues a pesar de que se siente la presencia de un montón de guitarras eléctricas acompañado de lamentos y voces profundas, no lo podemos encasillar como un disco de rock. Mejor no les contamos más y déjense llevar por las rolas que este musicazo creó para uno de los discos más importantes de su carrera.

Yaeji – What We Drew

Aunque en el underground es una estrella, Kathy Yaeji Lee o simplemente Yaeji está comenzando a ganar terreno en el mainstream. Y cómo no si trae una propuesta sumamente interesante que los clavados con los sonidos electrónicos amarán por completo. Este año la productora coreana-estadounidense decidió lanzar un nuevo mixtape (que podríamos considerar como disco) repleto de un montón de canciones que te llevarán por un montón de emociones, siempre acompañados de un beat constante que por momentos viaja entre el house y elementos del hip-hop. Yaeji nos regala uno de esos discos perfectos para ponernos los audífonos, darle play y disfrutar de cada una de las texturas que hay en sus rolas.

Kakkmaddafakka – Ontas?

Parece que a Kakkmaddafakka le llegó tarde el tren del meme del ‘Ontas’ y han decidido ponerle así a su nuevo EP, jiar jiar jiar. Después de estrenar el año pasado su más reciente álbum de estudio, Diplomacy, así como venir a dar unos cuantos shows divertidos a nuestro país, la banda noruega regresa con cinco rolas ideales para treparle al volumen, pues cada una tiene su propio sonido y personalidad para que las pongas en cada situación de tu día, pasando del tradicional rock alternativo del grupo hasta algunas baladas electrónicas más trabajadas. Si lo que quieres es escuchar una colección de canciones sin tantos rollos, este es completamente para ustedes.