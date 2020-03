2020 está siendo uno de los años más complicados para la humanidad, al estarnos enfrentando de un momento a otro a la pandemia de coronavirus, pero no hay mejor manera de distraernos y pensar positivamente que escuchando música nueva. Por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla y después de casi siete años después de estrenar su último álbum de estudio, Pearl Jam está de regreso con su nuevo disco llamado Gigaton.

Al ser una de esas bandas legendarias que la gran mayoría ama, porque nos han entregado verdaderos clásicos del rock que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, la emoción por escuchar rolas de Eddie Vedder, Matt Cameron, Mike, McCready, Stone Gossard, y Jeff Ament recién salidas del horno estaba al tope, sobre todo después de escuchar algunos sencillos como “Dance of the Clairvoyants”, “Superblood Wolfmoon” y “Quick Escape”.

También debemos reconocer que más allá de la música, a Pearl Jam se le ocurrieron algunas ideas bastante creativas para promocionarlo, pues si hacemos memoria se acordarán que mostraron la portada del álbum con unos espectaculares en gran parte del mundo (incluyendo nuestra CDMX), los cuales funcionaban con una app de realidad aumentada. Por si esto fuera poco, también promocionaron el segundo sencillo de una manera muy peculiar, ya que solo podías escucharlo si apuntabas con tu teléfono hacia la Luna, en esta banda lo que sobran son propuestas.

Como sabemos que ya no aguantas las ganas de echártelo completito o si de plano andas dudando en escucharlo (porque no quieres que arruinen su legado), por acá te dejamos 5 razones por las que vale la pena darle la oportunidad a Gigaton, el nuevo disco de Pearl Jam.

Eddie Vedder nos da un aire de esperanza en estos momentos complicados

A diario leemos cosas sobre el COVID-19 o coronavirus, y la música puede ser la solución para calmar nuestra ansiedad. Aunque no está pensando como un disco que la banda quiera regalarle a sus fans para que puedan afrontar estos momentos tan complejos, ciertamente hay un poco de eso en Gigaton. Entre canciones que hablan sobre política, calentamiento global y la situación tan tensa que se vive en el mundo –casi siempre mostrándose enojados ante esto–, la ira y la oscuridad la contiene Eddie Vedder con letras particularmente esperanzadoras.

Esto lo podemos notar claramente en “Comes Then Goes”, donde Eddie canta melancólicamente y lleno de emoción, pues parece que el líder de Pearl Jam le está dedicando esta rola a un amigo caído, ¿hablará de Chris Cornell?. Sea como sea, a lo largo del disco le ofrecen a todo el que lo escucha una sensación de consuelo en momentos en los que esto parece ser necesario.

Es el disco más experimental hasta el momento de Pearl Jam

Siendo una banda reconocida por un género en específico, a veces es complicado que grupos como Pearl Jam con una carrera tan sólida se animen a explorar otro tipo de sonidos y técnicas de grabación. En Gigaton nos queda muy claro que Eddie Vedder y compañía estaban buscando ampliar los guitarrazos –que por supuesto se agradecen y que jamás podremos sacar de su sonido– y jugar con otra clase de ritmos.

Con la ayuda de guitarras de 12 cuerdas, riffs de guitarra que rayan en lo funky, apasionantes solos cuando son necesarios y las contribuciones vocales de Vedder, la banda nos demuestra que evolucionaron, sobre todo en rolas como “Buckle Up, ” Retrograde” y la ya mencionada “Come Then Goes” que le dan un toque acústico ya casi para cerrar el álbum.

Pero no se preocupen, que también hay riffs para todos los que aman hacer air guitar como en “Who Ever Said”, “Superblood Wolfmoon”, “Quick Escape”, “Never Destination” y “Take the Long Way”, así que los fans de hueso colorado también tendrán esa dosis de nostaliga rockera.

Se siente como un álbum que va y viene entre sonidos. Pero a pesar de esta comparación, Gigaton tiene su propia esencia, entregar melodías contundentes y sinceras en estos tiempos donde parece que muchos músicos han perdido ese sentimiento.

La producción de Josh Evans le da otra cara a la banda

Muchas veces no es reconocida la labor de producción detrás de un disco, sin embargo acá tenemos que darle estrellita en la frente a Josh Evans. Si bien no le da una sofisticación a Pearl Jam, lograr regresar ese sonido crudo y pesado a la banda que sinceramente ya extrañábamos.

Esto es una bendición ya que resalta maravillosamente la experimentación general y el enorme trabajo instrumental que se encuentra a lo largo del álbum, dándole un sonido mucho más completo a comparación de otros álbumes en su discografía. Si no nos creen, chequen los detalles en “Alright” y entenderán todo.

Tienes referencias políticas sutiles (y a Donald Trump)

Puede que este punto sea debatible, porque no es fácil –sobre todo por la situación en el mundo– hablar de política en estos momentos. Sin embargo, debemos reconocer que Pearl Jam lo hace de una manera muy inteligente y bien pensada. Aunque Gigaton no es un disco que tenga una enorme carga política, hay unas cuantas líneas en las que nos dejan ver que no están nada contentos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump –en canciones como “River Cross”, “Seven O’Clock” y “Quick Escape”–.

Pero más allá de hablar seriamente del tema, Vedder aprovecha para hacerlo de una manera sarcástica y hasta divertida, sobre todo en el último sencillo donde utiliza frases como “The lengths we had to go to then, to find a place Trump hadn’t f–ked up yet” (o “los extremos a los que tuvimos que llegar entonces, para encontrar un lugar en el que Trump no se hubiera ca*?do todavía”). Así que si son fans de este tipo de letras Pearl Jam da una verdadera clase magistral de cómo hacerlas.

Es un álbum muy digerible

Si son fans de Pearl Jam sabemos que no les costará nadita de trabajo echarse de principio a fin todo el disco, pero si son de aquellos que apenas le están entrando al mundo de estas leyendas del grunge, Gigaton puede ser ideal para seguirte con toda su discografía.

Aunque dura una hora –lo normal para un disco de rock– y que está lleno de sonidos y texturas experimentales, no es un conjunto de canciones que pueda agotarte, al contrario, hace que te claves en la variedad de sonidos y sobre todo en las melodías que lograron crear en este material discográfico. Sin duda será uno de los discos que escucharás en loop como si no hubiera un mañana

Pero mejor no les contamos más. Si después de leer esto ya te animaste a escuchar este discazo, deja lo que estás haciendo (si puedes), ponte los audífonos y deja que Pearl Jam los acompañe este día con su nuevo nuevo disco, Gigaton: