5 razones para escuchar 'Alpha Zulu', el nuevo disco de Phoenix

Se nos está acabando el 2022, un año que sin duda ha sido grandioso para la industria musical. Y no lo decimos a la ligera, pues a lo largo de estos meses hemos tenido chance de escuchar rolas y discos espectaculares. Sin embargo, también fue el momento perfecto para que regresaran algunas bandas que nos encantan, como el caso de Phoenix.

Además de regresar a la CDMX para regalarnos un concierto espectacular, Thomas Mars, Christian Mazzalai, Deck D’Arcy y Laurent Brancowitz volvieron a la capital chilanga para presentar su nuevo álbum de estudio, Alpha Zulu. Y después de un buen rato comiéndonos las uñas por las ansias, por fin se estrenó este 4 de noviembre pero si ustedes aún no le han echado oído (porque nomás no les convencieron los sencillos), acá les dejamos algunas razones para que escuchen lo nuevo de la banda francesa.

Es el primer disco de Phoenix en un buen rato

Quizá esto sea algo muy obvio y probablemente lo vieron venir, pero Alpha Zulu es el primer disco que Phoenix estrena después de cinco años del lanzamiento de Ti Amo en 2017. Y sí, fue un buen rato el que tuvimos que esperar para que la banda estrenara un nuevo material discográfico, sobre todo porque tuvo que llegar la pandemia para que volvieran a trabajar juntos. Sin embargo, les aseguramos que todo ese tiempo valió por completo la pena, porque sacaron uno de sus mejores álbumes.

Tiene canciones para varios estados de ánimo

En la discografía de Phoenix podemos escuchar canciones que encajan perfecto con el mood o feeling que traemos a lo largo de nuestras vidas. Ya saben, tienen rolas para cuando te sientes inmensamente feliz o para ese momento en el que andas por la calle de la amargura. Y por supuesto que Alpha Zulu no es la excepción, pues por un lado tenemos temas que nos llenan de alegría como “Tonight”, “Artefact”, “My Elixir”, “After Midnight” e “Identical”, pero también hay otros que nos ponen melancólicos y sentimentales, tal es el caso de “The Only One”, “Winter Solstice”, “Season 2” y “All Eyes On Me”. Así que como verán, encontrarán de todo un poco en este álbum.

La colaboración Ezra Koenig es increíble

Muy pocas veces podemos escuchar a Phoenix junto a otros artistas. Sin embargo, en Alpha Zulu y como ya lo comentábamos antes tenemos “Tonight”, rola donde participa ni más ni menos que Ezra Koenig, la mente maestra de Vampire Weekend. Y lo mejor de todo es que esta colaboración con los franceses les salió de maravilla, porque las voces de Ezra y Thomas Mars suenan increíbles juntas e incluso hay una parte donde parece que existe una conversación entre ambos. Simplemente espectacular.

‘Alpha Zulu’ es un tributo a Philippe Zdar

Aunque no lo crean, Alpha Zulu es un disco que tiene un significado especial para Phoenix. Lamentablemente en 2019 murió Philippe Zdar, amigo y colaborador de la banda que quizá muchos recuerden por ser integrante del dúo francés Cassius y una pieza fundamental como músico en el desarrollo del movimiento French Touch de finales de los 90. Así que para honrar su memoria y agradecerle todo lo que hizo por ellos, decidieron rendirle tributo inspirándose en él y su trabajo. Esa influencia está presente en la gran mayoría de las canciones, porque este disco está más orientado hacia la electrónica francesa y sin duda, es un gran homenaje para una de las personas que más los ayudó durante su carrera.

La banda alcanza un nuevo nivel de madurez sin perder su estilo

Por último pero no menos importante, tampoco podemos dejar de lado la enorme evolución que Phoenix nos muestra con este disco. Alpha Zulu quizá no sea considerado el mejor álbum de la agrupación francesa –porque ya saben, el gusto se rompe en géneros–. Sin embargo, podemos decirles que es el disco más pensado que la banda ha sacado hasta la fecha. Cada beat, cada nota, cada riff y hasta las frases de las letras tienen una intención y lo mejor de todo es que no pierden su esencia y estilo.

Al contrario, elevan por completo su sonido y eso es algo que muy pocos pueden lograr en la actualidad. Así que si quieren escuchar a Phoenix en su etapa más madura, tienen qué escuchar de inicio a fin este discazo.