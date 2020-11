Clásicos y grandes recuerdos: Estas son 50 canciones que 50 bandas tocaron en Corona Capital

La pandemia nos arrebató la música en vivo este 2020 y sí, duele bastante. Estas fechas, sobre todo, son el momento del año que todo buen festivalero en México espera con ansias para ir acomodando la agenda y el recorrido por Corona Capital, pero la cuarentena se extendió y no hubo más que quedarse con la ganas.

Pero la vida también se compone de recuerdos y, aunque no habrá manera de recordar este año como algo precisamente positivo, vale la pena recapitular un poquito de aquello que nos hizo felices antes. Es por eso que a continuación recordaremos 50 canciones que 50 bandas han tocado a lo largo de la historia de Corona Capital.

Este recorrido lo haremos en un breve repaso por cada edición contemplando a algunas de las más increíbles presentaciones que hemos visto en el evento. Ya saben, por aquello de que las viejas glorias sostengan la emoción de lo que hoy pudo ser y de lo que, esperemos, será un show espectacular en su regreso para 2021.

Corona Capital 2019: un festival de nostalgia dosmilera

La última edición de Corona Capital fue ciertamente nostálgica no solo en lo que respecta al décimo aniversario del festival; también lo fue para una generación entera que creció musicalmente durante la primera década del 2000. Y como no recordar aquella época que el rock era dominado varios grupos neoyorquino como The Strokes o Interpol y otros británicos como Keane o Franz Ferdinand.

Sin duda, esta edición del CC brilló por todas esas agrupaciones que, aún después de casi 20 años juntos -o más-, siguen tan vigentes como en su etapa más joven. Destacables las interpretaciones de “Take Me Out” de Franz Ferdinand llena de energía y Keane con una calidad sonora impresionante. Por supuesto, Weezer también se llevó nuestros corazones con su repertorio lleno de clásicos propios y de bandas como Nirvana o Tears For Fears.

1. The Strokes – “Juicebox”

2.Weezer – “Say It Ain’t So”

3.Franz Ferdinand- “Take Me Out”

4.Interpol – “Not Even Jail”

5.Keane – “Somewhere Only We Know”

CC2018 y el Forever Joy Division

La edición de 2018 fue una bomba que conjuntó en entre los headliners a uno de los ídolos del pop más importantes de los últimos años con grandes artistas electrónicos y de la escena alternativa de antaño. No cabe duda de escuchar “Feel” de Robbie Williams resultó una experiencia vibrante y romántica, mientras que The Chemical Brothers y “Hey Boy Hey Girl” le pusieron el lado bailable al asunto.

MGMT también le entró al quite con su set musicalmente lisérgico que nos voló la cabeza con “Time To Pretend” a la par que los legendarios Nine Inch Nails le pusó la sazón noventera-industrial a todo con la exótica “Closer”. Sin embargo, debemos admitir que la parte más nostálgica (y, por qué no, emocionante) del festival fue el homenaje que New Order hizo a Joy Division tocando “Love Will Tear Us Apart”. Momento para enmarcar, sin duda.

6.Robbie Williams – “Feel”

7.The Chemical Brothers – “Hey Boy Hey Girl”

8.Nine Inch Nails – “Closer”

9.New Order – “Love Will Tear Us Apart” (original de Joy Division)

10.MGMT – “Time To Pretend”

Dave Grohl, Billie Joe Armstrong y los nuevos ídolos en CC2017

Corona Capital 2017 fue una de las ediciones en las que pudimos ver la mescolanza ideal entre la vieja guardia del rock y los nuevos ídolos de los últimos años. Y es que no podemos olvidar la intensa pero melancólica “Best of You” de Foo Fighters ni la poderosa opera punk rock que Green Day interpretó a la perfección con “Jesus Of Suburbia”.

Aunque ese par de bandas fueron las cabezas de cartel, detrás de ellos venían otras grandes bandas como The xx que le puso más romanticismo al evento con la versión en balada de “I Dare You”, además de Cage the Elephant y The Drums que pusieron la emoción a flor de piel con temas como “Cigarette Daydreams” y “Me And the Moon”, respectivamente. Estas últimas tres bandas, claro está, vienen listas para encabezar carteles después de unos años.

11. Foo Fighters – “Best Of You”

12. Green Day – “Jesus Of Suburbia”

13. The xx – “I Dare You”

14. Cage the Elephant – “Cigarette Daydreams”

15. The Drums – “Me And the Moon”

Corona Capital 2016: el glamour de The Killers y unas vibras retro

The Killers sin duda se llevó la edición de 2016 con una presentación, como suelen ser, llena de energía y gran entusiasmo de los protagonista en el escenario. Es difícil escoger una sola canción para rememorar el momento, pero “Mr. Brightside” nunca falla como un clásico de los últimos 20 años. Por ahí, Suede sumó el toque britpopero sexy con “Beautiful Ones” que no dejamos pasar, por supuesto.

Además de ese par de bandas, hay que decir que en esta edición figuró un chispazo retro que incorporó los tremendos actos de Kraftwerk y Pet Shop Boys, quienes hicieron vibrar las tarimas las clásicas “The Model” y “Domino Dancing”, respectivamente. ¡Ah! Y si se trata de clásicos, Peter Bjorn & John también puso su granito de arena con la aclamada “Young Folks”, que después de años sigue clavada en nuestra mente con su pegajoso silbido.

16.The Killers – “Mr. Brightside”

17. Kraftwerk – “The Model”

18. Pet Shop Boys – “Domino Dancing”

19. Suede – “Beautiful Ones”

20. Peter Bjorn & John – “Young Folks”

The Libertines reviven en Corona Capital 2015

A mediados de la segunda década de la segunda década de los 2000, uno de los regresos esperados de la escena musical se gestaba con la reunión de The Libertines. La banda inglesa no se olvidó de México y pasó por el escenario de Corona Capital 2015 para echar algunos éxitos como “Boys in the Band”, canción que desde su título nos hizo vibrar al ver de nuevo a Carl Barât y Pete Doherty juntos.

Aquella edición (increíble que ya hayan pasado cinco años) también tuvo la presencia de Muse quienes se incorporaron de último momento y le aventaron amor al público con “Starlight”. También ahí anduvieron Twenty One Piltos que venían ganando terreno internacional con su exitoso sencillo “Stressed Out” y, claro, las actuaciones de Pixies y The Psychedelic Furs fueron las encargadas de alentar los ánimos del público amante de lo añejo.

21. Muse – “Starlight”

22. The Libertines – “Boys in the Band”

23. The Psychedelic Furs – “Love My Way”

24. Pixies – “Where Is My Mind?”

25. Twenty One Pilots – “Stressed Out”

Damon Albarn y Jack White hacen recrean sus carreras en CC2014

Si algo distinguió el Corona Capital de 2014 (además de una intensa lluvia y un lodazal complicado para caminar) fue que llegaron dos ídolos como Jack White y Damon Albarn para conformar cada uno un setlist lleno de todo lo que han hecho con sus diferentes proyectos.

White hizo lo suyo con rolas de su carrera solista como “Sixteen Saltines”, además de canciones de The White Stripes y The Raconteurs. Albarn hizo lo propio con uno que otro tema de Blur y varios de Gorillaz como “Clint Eastwood”. Destacable también el trabajo del gran Beck y la divertida “Loser”, así como la aparición de Kings of Leon con su clásica “Sex On Fire”, Massive Attack con “Paradise Circus” y Kasabian con la enérgica “Club Foot” y su bajo demoledor.

26. Jack White – “Sixteen Saltines”

27. Damon Albarn – “Clint Eastwood”

28. Beck – “Loser”

29. King of Leon – “Sex On Fire”

30. Massive Attack – “Paradise Circus”

31. Kasabian -“Club Foot”

CC2013: Arctic Monkeys llegan hechos estrellas de rock de primera línea

La aparición de Arctic Monkeys en Corona Capital 2013 coincidió con el lanzamiento de su aclamado disco AM que soltó sencillos increíbles como “Are U Mine” que terminaron por consolidarlos como estrellas totales de rock y lejos de esa etiqueta de banda indie juvenil. Otra poderosa presentación fue la de Queens of the Stone Age quienes hicieron vibrar la pista y la tarima con “Sick Sick Sick”.

Por supuesto, no dejamos pasar a Phoenix y la siempre grata de escuchar “Lisztomania” o a los chicos de Vampire Weekend, que antes de entonar “Walcott” por ahí aventaron un guiño a Arctic Monkeys con una pequeña introducción de “Do I Wanna Know? “. Además, White Lies también venían on fire con su disco Big TV cuya canción homónima demostró el potencial sonoro de la banda.

32. Arctic Monkeys – “Are U Mine?”

33. Queens of the Stone Age – “Sick Sick Sick”

34. Phoenix – “Lisztomania”

35. Vampire Weeknd – “Walcott”

36. White Lies – “Big TV”

CC2012: La última edición con artistas de habla hispana

Sí, hubo una época en que Corona Capital incluía bandas y artistas nacionales entre su talento. La edición 2012 fue la última que arropó este formato y en ella pudimos ver a Hello Seahorse! interpretar su -eventualmente- ultra reconocida “No Es Que No Te Quiera” y a León Larregui, también vocalista de Zoé, tocar “Brillas” de su proyecto solista.

El lado anglosajón del festival se lo llevó The Black Keys con el animado ritmo de “Lonely Boy”, los increíbles y enérgicos The Hives con la alocada “Tick Tick Boom” y unos aún ‘verdes’ The Vaccines que despegaban con su disco What Did You Expect From The Vaccines?, en la que venía el temazo “If You Wanna”.

37. The Black Keys – “Lonely Boy”

38. The Hives – “Tick Tick Boom”

39. Hello Seahorse! – “No Es Que No Te Quiera”

40. León Larregui – “Brillas”

41. The Vaccines – “If You Wanna”

CC2011: Portishead y Moby engalanan el festival

La edición de 2011 fue la segunda y última edición de Corona Capital que duró un solo día. Esta entrega del festival fue encabezada por Moby quien, desde luego, incluyó en su set su tema “Porcelain”, la cual inició con una pequeña introducción basada en “All Apologies” de Nirvana.

Otra banda que lideró el cartel fue Portishead quienes lanzaron al quite su gran track “Glory Box”. El talento mexicano también estuvo presente con Austin TV, Bengala y Ruido Rosa como algunos de los actos nacionales que andaban sonando duro en aquel momento con temas como “Shiva”, “Carretera” y “Dentro”, respectivamente.

42. Portishead – “Glory Box”

43. Moby – “Porcelain”

44. Austin TV – “Shiva”

45. Bengala – “Carretera”

46. Ruido Rosa – “Dentro”

El que lo inició todo: Corona Capital 2010

Hemos llegado hasta la primera edición, la que inició este hermoso y espectacular viaje de 10 años que ha sido Corona Capital. La entrega de 2010 tuvo en su cartel a los legendarios Echo And The Bunnymen quienes se destaparon con una gran versión de “Nothing Lasts Forever” precedida de una introducción de “Walk On the Wild Side” de Lou Reed.

Two Door Cinema Club venían a México con la gira de su álbum debut Tourist History y la exitosa “What You Know” que hoy es sin duda un clásico contemporáneo del pop alternativo. Y claro, no podemos dejar pasar a The Temper Trap con “Sweet Disposition” y a la gran Regina Spektor con la dulce “Fidelity”.

47. Echo And The Bunnymen – “Nothing Lasts Forever”

48. Two Door Cinema Club – “What You Know”

49. The Temper Trap – “Sweet Disposition”

50. Regina Spektor – “Fidelity”

Ahí las tienes: 50 increíbles canciones de 50 estupendos artistas que hemos presenciar en vivo gracias a Corona Capital. Recuerda, por supuesto, mantenerte resguardado en casa para que podamos volver a los festivales pronto y volver a vibrar con la música. ¡Te extrañamos, Corona Capital!