6 “actos chiquitos” del EDC México 2022 que sonaron súper bien

Por: Raúl Ramírez

Este fin de semana nos lanzamos al EDC México después de doooos años de ausencia del festival en nuestro país por la pandemia y el regreso no pudo haber sido mejor. La cifra de asistencia fue la siguiente: más de 95 mil personas (por día) se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar y bailar con lo más relevante de la música electrónica, y sí… vaya la fiestota que se armó en esta edición del Electric Daisy Carnival México.

La gente llegaba desde temprano, algunos desfilando sus mejores outfits con la cara y cuerpo pintados de neón, collares y coronas de flores la gente se adentraba al recinto para pasarla increíble, pero sobre todo, vivir un fin de semana lleno de música.

Nos dimos una vuelta por los escenarios “chiquitos” y nuestra sorpresa fue que los actos que vimos ahí no son para nada “chiquitos”, al contrario su propuesta hace que la gente los empiece a conocer y que muy probablemente –en algunos casos– son el talento que veremos en las siguientes ediciones como headliners. Acá les enlistamos algunos de los actos que nos parecieron interesantes del festival:

Flor Capistran – Circuit Grounds

Caía la noche y Flor Capistrán, DJ/ productora mexicana nos puso a bailar, con un set con notorias influencias de rock, metal y hip hop mezclada con sus beats, un acto que nos gustó mucho para bailar mientras el sol se ocultaba.

Sin duda una de las mexicanas de la industria que debemos estar checando, pues seguramente pronto nos encontremos su nombre en festivales internacionales.

EMPO Sinfónico – Escenario XX

Una de las propuestas más interesantes que vimos pues se trata de una propuesta de electrónica, reimaginada y tocada meramente por una sinfonía, pudimos escuchar clásicos como “One More Time” de Daft Punk hasta “Titanium” de David Guetta. Sin duda un súper warm-up para la gente que decidió llegar temprano al festival.

Y por cierto, aquí les dejamos un video de cómo sonó “Titanium” con orquesta en el EDC México 2022. ¡De no creerse!

Kill The Clowns – Escenario Wastedland

Este fue otro de los shows que realmente nos llamó la atención, pues desde sus outfits que cómo su nombre lo dice, estaban vestidos de payasos satánicos, la presencia y energía que tenían en el escenario era increíble, sin duda nos hicieron bailar sin descansar lo “muy interesante pero muy estraño” fue que tuvieron como invitados a la banda mexicana de deathcore, Here Comes The Kraken.

En este set hubo para todos gustos, pues sampleaban desde Justin Bieber, Black Eyed Peas, hasta Nirvana, seguido de beats súper duros que parecía que iban a tronar las tornamesas y hacían vibrar a toda la gente que estaba viendo el show, fue otro de los actos que más nos llamó la atención.

IVY.KST – Escenario Wastedland

Otro de los actos que nos pareció muy interesante, en este caso a cargo de IVY.KST, un acto que tenemos que tener en la mira, pues esperamos que su nombre siga apareciendo en festivales de electrónica nacionales e internacionales.

Con una versión diferente de “Zombie” de The Cramberries, puso a todos a corear, para después soltar unos beats que nos hicieron bailar, otra versión de “Around the world” de Daft Punk estuvo presente, y sin duda la energía que traía para ser domingo a las 3:30pm era increíble, la gente ya estaba entrando en el mood de fiesta desde temprano.

Uzielito Mix – Silent Party

Sin duda una experiencia diferente, pues la Silent Party –para los que no sepan– consiste en que solo estarás escuchando música en unos audífonos es un espacio compartido con muchas personas más. Obviamente todos están escuchando lo mismo mientras dos DJs están tocando back2back, tú eliges en qué canal ponerte a bailar. Uzielito Mix es un DJ y productor mexicano que ya ha venido haciendo bastante ruido en los últimos años, pues la fila para entrar estaba larguísima y sin duda creemos que debía haber estado en alguno de los escenarios más grandes para ponernos a bailar con sus éxitos. ¿O no?

Barbie Chola – Escenario XX

Otro acto interesante que nos tocó ver, fue el de Barbie Chola, y ya desde su nombre nos llamaba la atención, pues nos lanzamos a verla, con su onda guapachosa y de sonidero puso a bailar a toda la gente en el escenario XX, sin duda una propuesta fresca en el mundo del reggaetón.

Una mujer representante de la escena del reggaetón que si eres fan de “reggaetón viejito” tienes que checar, pues pone toca remixes de lo que sonaba por el 2005.

Y ya por último queremos dar un shout-out a los escenarios ForestHouse y RainbowRoadExpress, dos de los escenarios que se encontraban cerca de de cada uno de los accesos y que eran un súper warm-up para echarte un bailecito camino a cualquiera de los escenarios que fueras a ir.

Con set de DJs nacionales e internacionales, sin duda toda persona que pasaba volteaba a ver qué estaba pasando en estos escenarios, y no era para menos, se aventaron todo el día soltando beats como si no hubiera un mañana.