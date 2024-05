Imperdible: 7 razones para ver el documental de The Beach Boys en Disney+

Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, por fin se estrenó el documental de The Beach Boys en Disney+. Y por acá les contamos por qué no pueden perdérselo.

Definitivamente, hay historias dentro de la industria musical que vale muchísimo la pena contar. Y es que a pesar de que la mayoría de bandas y artistas están muy bien documentados, muchas veces hay facetas de las personas que han compuesto himnos y clásicos que no conocemos hasta mucho tiempo después. Y un claro ejemplo de esto es el nuevo documental de The Beach Boys en Disney+.

Desde hace un buen rato, la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse se ha puesto las pilas creando producciones de leyendas de la música, como The Beatles. Sin embargo, en esta ocasión decidieron mostrarnos una cinta sobre la vida y obra de la agrupación conformada por Mike Love, Al Jardine, Brian, Carl y Dennis Wilson.

Disney+ estrenó un documental imperdible sobre The Beach Boys

Y es que, para ser honestos, ya era justo y necesario que The Beach Boys tuvieran un documental enfocado en su enorme carrera e historia, pues para nadie es un secreto que son una de las bandas más importantes de todos los tiempos, que influyeron a nuevas generaciones llevando la música popular estadounidense al siguiente nivel.

Por supuesto que nos emocionó mucho la noticia de este documental, pues lo dirigieron Frank Marshall y Thom Zimny, quienes han trabajado en cintas para artistas como Bee Gees y Bruce Springsteen. Además de esto, el tráiler que soltó Disney+ elevó nuestro hype hasta el cielo, ya que nos dejaron claro que contarían tanto los logros y buenos momentos de la banda como los altibajos e instantes malos.

Después de mucha espera, este 24 de mayo por fin llega al catálogo de la plataforma de la casa de Mickey Mouse este documental. Y si ustedes aún no se convencen de ver esta producción, a continuación les dejamos algunas razones por las que de plano no se pueden perder esta joyita sobre The Beach Boys.

Un documental con material impresionante para ilustrar la historia

Se sabe que para crear un documental, es importante tener material para explicar e ilustrar el tema del que se está hablando. Y por supuesto que para este proyecto, Disney+ tiró la casa por la ventana sacando imágenes y audios completamente inéditos de la carrera de The Beach Boys, que de plano van a amar los fans de hueso colorado e incluso quienes solo le dieron play porque sí.

Lo decimos porque por ahí aparecen un montón de fotografías del archivo familiar de los integrantes de la banda, desde que prácticamente eran unos niños hasta la actualidad. Incluso en el documental se escuchan grabaciones de las conversaciones que el grupo tenía en el estudio, cuando sucedía la magia a la hora de crear sus rolas.

Es más, también suenan audios de las discusiones que se aventaban entre ellos o con Murry Wilson, el padre de Brian, Dennis y Carl que jugó un papel importante en la historia de The Beach Boys. Así que aquí verán muchísimo material nunca antes visto, de ese que te hace frotarte las manos cuando te lo ponen en la pantalla. Ahora sí que hicieron una documentación impecable de la banda.

La selección musical es simplemente espectacular

Claro que si iban a hacer un documental sobre The Beach Boys, la música tenía que ser casi un personaje más en esta historia. Y sí, claro que en esta producción aparecen la gran mayoría de los grandes clásicos de la banda, como “God Only Knows”, “Good Vibrations”, “Surfin U.S.A.”, “I Get Around”, “Wouldn’t It Be Nice” y muchos más.

Sin embargo, una de las cosas más valiosas es que además de los himnos del grupo, también aparecen rolas de los artistas y bandas que influyeron a los Beach Boys, como The Four Freshmen, Dick Dale & The Del-Tones e incluso The Beatles, poniéndonos en contexto y dándole crédito a los músicos que inspiraron a Brian, Carl, Dennis, Al y Mike a componer sus propias canciones.

Por si esto no fuera suficiente, el documental cuenta con música original alucinante que acompaña a la perfección la historia de The Beach Boys. Y eso se lo debemos a Mike McCready (sí, el guitarrista de Pearl Jam), quien compuso el score, haciendo una combinación entre las canciones de la banda, sus influencias y claro, los temas escritos especialmente para esta producción.

Hay varios invitados muy especiales en el documental

No se puede contar la historia de The Beach Boys sin que salgan los protagonistas. Es por eso que en el documental de Disney+ cuentan con la participación especial tanto de Mike Love, Al Jardine, Brian Wilson, David Marks y Bruce Johnston. Y por supuesto, Carl y Dennis Wilson aparecen en entrevistas del pasado.

Pero ellos no son los únicos músicos que hablan en la cinta. Para que chequen el dato, lograron reunir a invitados del tamaño de Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder y Don Was (incluso hay una especie de cameo de Paul McCartney), quienes nos cuentan sobre la relevancia del grupo a nivel personal y profesional, y contextualizan algunas situaciones que enfrentó la banda a lo largo de su carrera.

Una nueva mirada a la creación de ‘Pet Sounds’, el genio de Brian Wilson y las consecuencias que tuvo para la banda

Hay un antes y después en la historia de The Beach Boys tras el lanzamiento de Pet Sounds, eso sin duda. Sin embargo, una de las cosas más impresionantes que tiene el documental de Disney+ es toda la parte dedicada a este discazo, desde el concepto, la composición de las rolas, lo complicado e innovador que fue el proceso de grabación.

Es en esta parte donde se puede apreciar a detalle el genio musical de Brian Wilson, quien fue la mente maestra detrás de la evolución de la banda y que gracias a este paso tan arriesgado para la época, transformando la música pop y rock en algo más artístico, se convirtieron en una de las agrupaciones más grandes de todos los tiempos.

Sin embargo, además de mostrar lo importante que fue Pet Sounds para The Beach Boys, también nos dejó claro que desde este punto, las cosas se complicaron un poco para el grupo. En particular para Brian, cuya salud mental y el uso de sustancias lo deterioraron a tal punto que durante años lidió con sus propios demonios. Una parte muy cruda pero honesta de la situación que ha enfrentado el mayor de los Wilson.

El documental no trata de ocultar los problemas que hubo entre el grupo

Normalmente en un buen documental de música, tratan de contar la historia de una banda o artista de la forma más real y sincera posible, sacando tanto las cosas buenas como malas que ocurrieron a lo largo de su carrera. Y definitivamente eso pasa en esta cinta sobre The Beach Boys, que no se guarda absolutamente nada.

Lo decimos porque a lo largo de casi dos horas, nos enseñan desde la complicada relación que tuvieron con Murry Wilson (padre de los Wilson y manager de la banda en sus primeros años) hasta las broncas personales y profesionales de cada uno de los integrantes. De verdad, es un retrato muy completo que quizá no todo el mundo conocía de este grupazo.

Con esta cinta podrán (re) descubrir a The Beach Boys

En conclusión, podemos decirles que el documental de The Beach Boys de Disney+ es una verdadera celebración de lo que es esta banda y un homenaje a la altura de lo importantes que son para muchas personas en todo el mundo, la cual revolucionó el pop y se convirtieron en emblemas del sonido de la música estadounidense desde los 60, representando el sueño californiano y la idea de superación a través de sus canciones y discos.

Y la verdad es que esta cinta es algo que no solo disfrutarán los fans from hell que tienen ganas de conocer un poco más del increíble trabajo de la banda. También enganchará a quienes solo quieren ver un buen documental y de paso, descubrirán a uno de los grupos más grandes de la historia y tendrán muy claro su legado. De plano es algo que ningún melómano se puede perder.

El factor nostalgia al ver de nuevo a la banda reunida

Después de repasar el viaje de The Beach Boys, uno de los más grandes premios que nos deja el documental de Disney+ es, sin lugar a dudas, el reencuentro que armaron especialmente para esta cinta, con los miembros que siguen vivos de la banda juntándose luego de un buen rato sin verse para compartir un rato en un lugar muy especial.

Brian Wilson, Al Jardine, Mike Love, David Marks y Bruce Johnston volvieron a Paradise Cove, Malibu, la playa donde tomaron la foto de la portada de Surfin’ Safari, el álbum debut de la banda. Y la verdad es que ver esta reunión nos pegó directo en la nostalgia (no les vamos a mentir, nos hizo soltar la lagrimita) y fue un gran detalle para cerrar con este documental.

