8 canciones que seguro escuchaste de niño y no sabías de qué hablaban

Dicen por ahí que los niños son esponjas que absorben todo lo que está a su alrededor. Y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo, pues durante esos primeros años estamos al pendiente de lo que nuestros papás nos ponían, incluso la música. Es por eso que crecimos escuchando clase de artistas que a ellos les gustaban y que al final, terminaron conquistándonos.

Y por supuesto que en esa época donde éramos felices y no lo sabíamos, nos poníamos a cantar (washawasheando algunas veces) como Dios nos daba a entender esas rolas. Sin embargo, hay algunas canciones que mucho tiempo después descubrimos que tenían una letra muy distinta a lo que la melodía reflejaba.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Existen muchas canciones que escuchamos de niños y que no teníamos idea de qué hablaban

Ejemplos de esto hay y muchos, pues existen varias canciones que tocan temas bastante densos o inapropiados para esa edad que nosotros, como unos simples niños inocentes, cantábamos sin tener muy claro que digamos todo lo que estábamos diciendo. Es por eso que acá repasaremos algunas de esas rolas que seguramente escucharon en la infancia y que ni siquiera imaginaban de qué hablaban.

blink-182 – “Feeling This”

Dentro de la carrera de blink-182, hay un montón de rolas con letras que nos dejan muy claro que las escribieron en plena fiebre adolescente, porque describen muchas situaciones por las que la mayoría podemos pasar. Pero en esta ocasión escogimos “Feeling This” de su sexto álbum de estudio, un verdadero clásico de esta banda que estamos seguros que escucharon cuando eran unos retoños.

Sin embargo, a pesar de que el video nos daba otra idea, la verdad es que si le prestamos atención a la letra y como han platicado tanto Tom DeLonge como Mark Hoppus, esta canción habla prácticamente sobre sexo. Y sí, claro que no nos persignamos con estos temas, pero evidentemente no era una rola para que escucharan los niños.

The Smashing Pumpkins – “Today”

Durante los 90, The Smashing Pumpkins se convirtieron en una de las bandas más importantes de su generación, reflejando el sentimiento que muchos jóvenes tenían en aquella época y que sacaban a través de guitarrazos. Sin embargo, si creciste durante esa década, seguramente te contagio la buena vibra de “Today”, la cual tiene una vibra alegre e incluye frases bastante positivas.

Pero si algo nos queda muy claro es que es muy raro que Billy Corgan no escriba canciones felices y esta rola es una de ellas. En realidad, las líneas reflejan la depresión por la que pasaba el frontman de la banda y de la cual ha hablando en muchas ocasiones. Así que no, los Smashing no querían decirnos que hoy será el mejor día de nuestras vidas, pero la verdad es que no trae buenos recuerdos de la infancia.

Devo – “Whip It”

Sin duda, Devo es uno de los grupos más emblemáticos de los 80. Sus canciones, sus videos y hasta sus atuendos que se convirtieron en íconos de toda la década. Sin embargo, hablando específicamente de la música, la banda estadounidense la rompió por completo con “Whip It”, un verdadero clásico que estamos seguros que muchos la escucharon cuando eran unos retoños y la bailaban por su ritmo pegajoso.

A pesar del sonido amable y buena onda que transmite esta canción, muchos creyeron que hablaba sobre el sadomasoquismo o cosas sexuales. Pero aunque no lo crean, la letra sí tiene un toque oscuro, pues hace referencia a la pérdida de la libertad a manos de las autoridades, así como la capacidad de pensamiento propio. Y sí, quizá no es tan fuerte como pensaban, pero vaya que son ideas medio darks para que los niños la anden cantando, ¿no creen?

The Cardigans – “Lovefool”

Si hablamos de canciones cursis pero geniales que formaron parte del soundtrack de los 90, por supuesto que tendríamos que poner a “Lovefool” de The Cardigans en un lugar especial. La banda sueca lanzó esta rola como sencillo de su tercer material discográfico en septiembre de 1996 y se convirtió en un trancazo a nivel mundial por ese aura romántico y meloso que transmitía.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Nina Persson y compañía se adelantaron unos cuantos años porque en la letra de este rolón describieron a la perfección un amor tóxico –de ese que es más radiactivo que Chernobyl– pues la cantante de la agrupación interpreta a una chica que prefiere estar con alguien que la trata mal en lugar de quedarse sola. ¿Ustedes si le prestaron atención a esto cuando eran unos pequeñines?

Blur – “Coffee & TV”

Blur tiene un montón de canciones grandiosas, de eso no tenemos dudas. Podríamos armar una lista con sus mejores rolas y probablemente de para un par de entregas. Pero en esta ocasión queremos hablar de un rolón que apareció durante los últimos años de la banda: ni más no menos que “Coffee & TV”, cuyo icónico video de ‘las lechitas’ enamoró a toda una generación que hasta la fecha seguimos adorando.

Pero aunque no lo crean, la triste historia de Milky no es de a gratis. Esta canción la compuso Graham Coxon, y en ella nos deja muy clara la idea de cómo se sentía en ese momento, pues estaba luchando contra el alcoholismo y la depresión, y lo único que lo distraía de todo era sentarse a ver la televisión con una taza de café, además de componer rolas. Así que no, la cajita de leche solo es una fachada.

R.E.M. – “Orange Crush”

R.E.M. es de esas bandas que tienen un montón de clásicos dentro de su enorme discografía. Sin embargo, a finales de los 80 lanzaron “Orange Crush”, una canción bastante importante en su carrera porque significó su segundo número 1 en las listas de popularidad en Estados Unidos y durante un buen rato fue la rola alternativa con más semanas en esta posición. Un verdadero éxito comercial que llegó a todo el mundo.

Muchos pensaron que este hit hacia referencia al famoso refresco de naranja (que sabe bueno con uno que otro antojito mexicano, jejeje). Pero en realidad, la banda no quería hacerle un jingle a esta bebida, pues se trataba de una crítica al gobierno norteamericano por usar Agent Orange en la guerra de Vietnam, un arma química sumamente fuerte que incluso afectó a los soldados estadounidenses y que los llevó a sufrir de cáncer. Sí, un tema bastante heavy como para andarla cantando de niños.

Blondie – “One Way or Another”

No tenemos la menor duda de la importancia que tiene Blondie en la historia de la música. Debbie Harry y compañía surgieron de la escena punk rock de Nueva York de los 70, pero poco a poco le entraron a otros géneros y enriquecieron su sonido. Sin embargo, antes de hacer la transición al new wave y disco, la banda nos presentó un clásico en toda la extensión de la palabra: “One Way or Another”.

A pesar de tener un toque divertido y por partes medio alegre, la frontwoman la compuso basándose en su propia experiencia, ya que la letra habla de un acosador con malas intenciones (ACÁ pueden checar la historia completa). Estamos seguros que muchos escucharon esta rola en su infancia, y probablemente no tenían idea de que tenía un significado bastante oscuro.

The Police – “Every Breath You Take”

Teníamos que terminar esta lista con “Every Breath You Take”, un exitazo de The Police que sonó hasta el cansancio por todo el planeta y significó uno de los últimos hits de la banda británica antes de su separación. Esta canción la cantaron tanto chicos como grandes cuando la lanzaron (incluso hay quienes dedican esta rola y hasta proponen matrimonio mientras suena de fondo) y lo siguen haciendo, sin saber que no tiene nada de romántico.

El propio Sting ha contado en varias ocasiones que la compuso mientras las cosas se caían a pedazos entre él y su primera esposa. La idea principal hablad de una persona controladora y siniestra que está observando “cada vez que respiras, cada movimiento que haces”. Probablemente ya lo sabían o apenas lo están descubriendo, pero si se ponen a pensar que muchos niños cantaban esto, la cosa se pone medio creepy, ¿a poco no?