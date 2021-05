Take on meee: ¡Checa el nuevo tráiler del próximo documental sobre A-ha!

Si viviste en plenitud la década de los 80, los conoces bien. Y si no te tocó crecer en esa época, no importa porque seguramente has escuchado su más grande canción en algún momento de la vida… A-ha fue uno de los fenómenos musicales más peculiares de aquellos años y todo gracias a “Take On Me” aunque, bajita la mano, tienen más rolas espectaculares.

El legado de esta banda noruega es innegable y, de hecho, alberga varias historias interesantes para contar. Un poco de ello será lo que veremos próximamente en su nuevo documental, en el cual conoceremos más a detalle cómo era en verdad su relación tras bastidores. Y sí: no creerán lo complicado que llegaba a ser.

Liberan el primer tráiler de ‘A-ha: The Movie’

A-ha tienen un lugar especial en la historia de la música más allá de ese exitoso temazo que lanzaron en 1985 como sencillo principal del disco Hunting High and Low. Evidentemente, rompieron las listas con “Take On Me” y ese épico video es parte esencial de la cultura popular del mundo.

Otro aspectos importante es que convirtieron en la primera banda noruega de alcance super masivo, llegando a tomar el puesto número uno de Billboard en Estados Unidos. Sin embargo, no todo fue exitoso tras aquel dorado momento de su trayectoria.

Como suele sucederle a muchas grandes bandas con el paso del tiempo, llegó un instante en el que hubo fricciones y en que las cosas se comenzaron a deteriorar. Luego, en los 90, vino un periodo de fama más moderado y eventualmente, la separación, reuniones especiales, celebraciones de aniversario y otras cosas más.

Y bueno, ¿cómo alcanzaron y sobrellevaron la gloria tres desconocidos jóvenes noruegos? Esa pregunta la responderá el documental A-ha: The Movie que se estrenará el próximo 12 de junio en el Tribeca Film Festival y del que se acaba de liberar el primer tráiler oficial.

Este largometraje nos mostrará las vivencias de la banda a lo largo de cuatros años durante el periodo en que abandonaron su país para perseguir el sueño de volverse estrellas del pop. De la misma manera, los miembros de la banda ofrecen declaraciones en la actualidad, ofreciéndonos una idea lapidaria sobre su vínculo como banda: “A-ha nunca se basó en la amistad; solo tenemos un vínculo a través de la música”. Checa el tráiler a continuación.

¿Y se estrenará en todo el mundo?

La respuesta es sí, aunque no se sabe cuándo. Tal como lo informa Variety, el estudio First Hand Films se está encargando de la distribución internacional y por ahora, países como Japón, Corea, Dinamarca, Suecia Polonia y más.

Sin embargo, todo indica que la casa productora ya está en conversaciones con distribuidoras estadounidenses para llevar el documental de A-ha al continente americano próximamente. ¿Veremos el largometraje en algún servicio de streaming o en la pantalla grande? Habrá que estar atentos a los que se anuncie.