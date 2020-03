Sin duda uno de los grupos más emblemáticos de los 80 fue A-ha, quienes a ritmo de synthpop y new wave puso a bailar a toda una generación con rolones como “The Sun Always Shines on T.V.” y por supuesto “Take On Me”. Aunque esos años fueron donde experimentaron la gloria en su máxima expresión, y que en estos últimos tiempos han sido relevantes por las canciones que compusieron hace casi tres décadas, eso no quita que entren por completo en la categoría de grupo de culto.

Por años estuvimos esperando que vinieran a nuestro querido México para bailar y cantar como lo hacían en aquella época, y ahora para todos los nostálgicos que desean escuchar todas esas canciones con las que la gran mayoría de los chavorruqueros crecieron les tenemos una excelente noticia pues es momento de volver a peinarnos de copete y desempolvar la chamarra de pie, ya que el grupo noruego visitará por primera vez la Ciudad de México como parte de la gira por sus 35 años y celebrando su primer disco de estudio, Hunting High and Low. La cita para ver a estas leyendas de los 80 será el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de Reforma, donde seguramente tocará lo mejor de lo mejor en su discografía.

Estos son los precios para ver a A-ha en el Auditorio Nacional

General: $920

Preferente: $1,560

Luneta: $1,060

Balcón: $890

Piso 1: $580

La preventa para este show iniciará los próximos 17 y 18 de marzo en las taquillas del inmueble de Reforma o a través del sistema Ticketmaster. Por su parte, para todos los mortales como nosotros, la venta general arrancará el 19 de marzo. Sin duda A-ha cambió el curso del sonido ochentero que todavía escuchamos en la actualidad, así que tenerlos en la capital chilanga tocando sus más grandes éxitos será un verdadero agasajo.

¿Ya están listos para cantar a todo pulmón y como si no hubiera un mañana “Take On Me”?