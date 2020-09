A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en línea del 30 de septiembre al 2 de octubre

Quizá a estas alturas del año, todos los melómanos ya se resignaron a que los conciertos y festivales no serán parte de la nueva normalidad, al menos hasta que sea completamente seguro para todos. A pesar de que ya se pueden organizar shows con un cierto porcentaje de asistentes, pocos son los que se atreven a exponer a tantas en un mismo lugar, así que por ahora la forma de disfrutar de nuestras bandas y artistas favoritos sigue siendo por streaming.

Como cada semana desde que comenzó el encierro, nuestros amigos de A Todo Volumen no nos han fallado con la espectacular agenda de conciertos en línea, con un montón de opciones para vivir la música desde la comodidad de nuestras casas. Y por supuesto que en los próximos siete días tendremos varios shows espectaculares que nos ayudarán a matar el aburrimiento y cerrar, pero también son ideales para cerrar con broche de oro septiembre y darle la bienvenida a octubre.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Y esta semana, ¿qué nos tocará ver?

Para que se den una idea, Clap Your Hands and Say Yeah continuará con sus ya conocidas sesiones a través de Twitch, por ahí aparecerán también los grandiosos The Tiger Lillies, un trío cómico oscuro que mezcla la ópera con humor negro. Pero… si lo tuyo es headbanguear, Spartan aparecerá en tu pantalla para que armes un moshpit en tu sala y ya que andamos por ahí, el buen Corey Taylor también presentará en línea algunas rolas de las rolas de su primer disco como solista, CMFT.

Ya para rematar, por ahí también tendremos shows de Devendra Banhart interpretando las rolas que sus fans aman y hasta Lost Acapulco tendrá una presentación irrepetible para celebrar los 22 años de su álbum debut. Pero mejor no les contamos más, pónganse truchas y corran por lápiz, papel y más para anotar todas las fechas porque esta semana estará cargadita, y si quieren checar otros conciertos pueden hacerlo dando click POR ACÁ.

Esta es la agenda de conciertos en línea del 30 de septiembre al 2 de octubre

The Tiger Lillies – 30 de septiembre – Sitio web – 4:30 pm

Sparta – 30 de septiembre – Sitio web – 7:00 pm

Clap Your Hands and Say Yeah – 30 septiembre – Twitch – 7:00 pm

Devendra Banhart – 30 de septiembre – Sitio web – 8:00 pm

Corey Taylor – 2 de octubre – Sitio web – 4:00 pm

Lost Acapulco – 2 de octubre – #OCESAIrrepetible – 8:30 pm