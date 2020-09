A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en línea del 24 al 26 de septiembre

Por más que bajen los números de contagios de coronavirus alrededor del mundo y aunque la industria musical está buscando la forma de volver a organizar conciertos y festivales –claro, con sana distancia–, parece que al menos en lo que resta de este 2020 tendremos que conformarnos con verlos a través de una pantalla, y no podemos quejarnos pues a pesar de todo, algo que nunca nos ha faltado en todos estos meses es la música.

Afortunadamente, muchas bandas y artistas se están poniendo las pilas en estos días para armar conciertos a distancia. Y no importa si se graban en su sala tocando o le mete producción para dejarnos con el ojo cuadrado, la intención es lo que cuenta y sobre todo se agradece que en estos tiempos tan complicados que nos toca enfrentar como humanidad, ellos siguen poniendo su granito de arena para llevarle un rato ameno a sus fans.

Como lo han hecho desde que inició la cuarentena obligatoria y en vista de que la situación no se presta para volver a los diferentes venues alrededor de todo el país, nuestros amigos de A Todo Volumen tienen para nosotros una fina selección de conciertos para ver desde la comodidad de nuestras casa. Y la verdad es que en esta ocasión tendremos de todo un poco, para irle variando cada día.

Para que se den una idea, The Neighbourhood presentará su próximo disco, Chip Chrome & The Mono Tones a través de Irrepetible de OCESA, Enjambre hará lo propio con Próximos Prójimos, Porter se adentrará a la Barranca de Huentitán para dar un showsazo, Los Amigos Invisibles traerán un show de cuarentena y hasta Lamb of God llegará con sus riffs ponchados para armar un moshpit en la sala con toda la familia, jiar jar. Pueden consultar todos los conciertos dando click POR ACÁ.

Esta es la agenda de conciertos en línea del 24 al 26 de septiembre

The Neighbourhood – 24 de septiembre – #OCESAIrrepetible – 8:30 pm

Lamb of God – 25 de septiembre – Sitio web – 4:00 pm

Monterey Jazz Festival – 25, 26 y 27 de septiembre – Youtube – 8:00 pm

Enjambre – 26 de septiembre – #OCESAIrrepetible – 8:30 pm

Los Amigos Invisibles – 26 de septiembre – Sitio web – 9:00 pm

Porter – 26 de septiembre – Sitio web – 8:00 pm