A Todo Volumen: Esta es la agenda de conciertos en línea del 9 al 11 de octubre

Parece increíble, pero ya llegamos a octubre y la gran mayoría aún sigue en casa haciendo la cuareterna por el bendito coronavirus. Eso quiere decir que por ahora, los conciertos y festivales no forman parte de nuestra llamada ‘nueva normalidad, pero no se preocupen que hasta que el COVID-19 nos deje volver a vivir esa mágica experiencia que es ver a tu banda favorita en vivo, nosotros les traeremos opciones para ver desde la comodidad de sus casas.

Como cada semana desde que comenzó el encierro y mientras los conciertos no vuelvan tal y como los conocemos, nuestros amigos de A Todo Volumen seguirán rifándose a la hora de armar la espectacular agenda de conciertos en línea. Y la verdad es que en esta ocasión se lucieron porque hay de todo un poco, desde pop, mucho rock y hasta uno que otro show que nos hará recordar a algunas de las bandas más grandes del hard rock.

Para iniciar, tenemos a los grandiosos Band of Horses con un concierto increíble para celebrar un aniversario más del Cease to Begin, después aparece un combo interesante conformado por DLD, Rebel Cats y Los Claxons, quienes reactivarán la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez –a falta de festivales– con un híbrido entre autoconcierto y una presentación en línea, donde cada uno de ellos sacará sus hits.

Aunque también tendremos a los Future Islands dando su único concierto del año, All Time Low y una serie de presentaciones muy especiales para México que arrancarán en octubre, Miranda! presentando una telenovela musical llamada Por amar al amor y un espectacular tributo a KISS y Guns N’ Roses con la banda Bessa. Si quieren checar la agenda completa pueden ir sitio oficial de A Todo Volumen, pero corran por pluma y papel para anotar las fechas de todos estos conciertos.

Tome nota porque esta es la agenda de conciertos del 9 al 11 de octubre

Band of Horses – 9 octubre – Sitio Web – 7:00 pm

DLD, Los Claxons y Rebel Cats – 9 de octubre – #OCESAIrrepetible – 7:30 pm

Future Islands – 9 de octubre – #OCESAIrrepetible – 9:00 pm

All Time Low – 9 de octubre – #OCESAIrrepetible – 9:00 pm

Miranda! – 10 de octubre – #OCESAIrrepetible – 8:30 pm

Welcome to the Rock City: Concierto Tributo a Guns N’ Roses y KISS – 11 de octubre – eticket.mx – 5:00 pm