A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en streaming del 13 al 18 de julio

¿Cómo va su cuarentena? ¿Siguen aburridos? Han pasado casi cuatro meses desde que el coronavirus obligó a que un montón de conciertos y festivales en todo el mundo se cancelaran. Sin embargo, con esta nueva normalidad que nos toca vivir, llegaron otra clase de experiencias para disfrutar. Y si bien no son comparables con la experiencia en vivo, sí nos dan chance de respirar un rato y viajar con la mente.

En los últimos días hemos tenido chance de ver conciertos que alivianaron muy bien estos días en casa. ¿Tuvieron chance de ver a The National, a Elton John, o la fiesta de cumpleaños del buen Ringo Starr junto a Paul McCartney? La verdad se pusieron bastante a gusto. En estos días no hay guitarrazo de nuestros artistas favoritos que no sea como un abrazo de esperanza.

Así como lo han hecho cada semana desde que empezó el famosísimo “quédate en casa”, nuestros amigos de A Todo Volumen se han estado mega rifando con la agenda de conciertos semanal. Antes teníamos que estar bien al tiro con todos los carteles de nuestros festivales favoritos, hoy sólo hay que estar pilas para la agenda semanal de A Todo Volumen.

Sin mucho más choro porque lo que importa sin los shows, les dejamos aquí abajo todo lo que tendremos esta semana. Pero también échenle ojo a la agenda de conciertos completa de toda la semana haciendo click AQUÍ.

Checa la agenda de conciertos en streaming del 13 al 18 de julio

Mike Shinoda – Twitch – 13 de Julio – 12:00pm

Alex Fernandez – YouTube – 14 de julio – 4:00pm

The Dears – Sitio Web – 16 de julio – 2:00pm

San Pascualito Rey – Sitio Web – 18 de julio – 8:00pm

Como verán, acá hay para todos los gustos. Desde aquellos que tengan ganas de aprender sobre producción musical y componer de la mano de Mike Shinoda de Linkin Park, el “dark guapachoso” de San Pascualito Rey que nunca cae mal, hasta un buen rato de buena comedia con Alex Fernández. Apunten bien las fechas de esta agenda de conciertos y denle a su semana unos cuantos momentos de puro relax.