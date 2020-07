A Todo Volumen: Checa la agenda de conciertos en streaming que habrá del 6 al 12 de julio

¿Cómo van esos ánimos? Ya estamos bien entrados en julio y nomás no se ve el día que podamos volver a poner un pie en uno de esos conciertos o festivales que amamos. La verdad es que eso apachurra un poco. Pero por otro lado sabemos que si tenemos un pie metido en el pantano de la incertidumbre, podemos poner el otro en tierra firme y sostenernos el tiempo que sea necesario.

Los rifados de A Todo Volumen no han sido otra cosa esta cuarentena más que nuestra tierra firme. Desde que empezó este loop han sido ellos los que nos mantienen al tiro con todos los conciertos en streaming que podemos ver. Si bien no es lo mismo y nunca lo serán, si bajan los niveles de estrés y ansiedad que se van acumulando –tal y como lo han hecho bandotas como Radiohead con conciertos clásicos. Y más con una cartelera de conciertos como la que les vamos a presentar.

Pónganse las mega pilas porque la fiesta y la música empiezan hoy mismo. Así que sigan con ánimos, saquen la agenda del celular, y apunten bien las fechas porque algunas leyendas se preparan para raspar sus guitarras en estos próximos días. Puedes hacer click AQUÍ para darle un vistazo a agenda de conciertos completita).

Agenda de conciertos en streaming que habrá del 6 al 12 de julio

The National – YouTube – 6/07 – 5:00pm

Ringo’s Big Birthday Show – YouTube – 7/07 – 7:00pm

Christine + The Queens – Instagram – 8/07 – 4:00pm

Clap Your Hands and Say Yeah – Twitch – 9/07 – 7:00pm

DLD #EstamosConectados – Facebook – 10/07 – 7:30pm

Elton John – YouTube – 11/07 – 11:00am

Rufus Wainwright – Sitio Web – 11/07 – 1:00pm

¿Cómo la ven? Bastantes buenos conciertos para mantenernos sanos estos próximos días. Finalizamos citando a un grande, al mismísimo Hijo del Papá. Hijo del presidente de la Canana, Miguel Angel Gaytán Uribe: “¡Véale, apúntele bien!”, y no se pierdan ninguno de estos conciertos de lujo.