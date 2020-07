¡Para el rock no hay edad! Abuelitos recrean portadas clásicas de discos para matar la cuarentena

A estas alturas de la cuarentena, estamos seguros que muchos ya agotaron todas las opciones para distraerse mientras están en casa, como ver películas y series o escuchar música. Sin embargo, la pandemia tampoco ha sido tan mala, pues está sirviendo para que muchos saquen su lado más creativo en estos tiempos tan complejos, pero nadie se ha rifado tanto como estos abuelitos recreando las portadas de tus discos favoritos.

Resulta que en Sydmar Lodge, un asilo en el Reino Unido, están cuidando a un montón de personas de la tercera edad en medio de toda la emergencia sanitaria por el coronavirus. Así como nosotros, ellos ya no saben ni qué hacer para que el encierro sea más llevadero, así que a Robert Speker, coordinador de actividades del lugar se le ocurrió armar una sesión fotográfica con todos para distraerlos.

Los abuelitos rockearon y duro

Y no fue cualquier sesión donde les tomarían fotos para que vean lo bien que se la pasan dentro del asilo. A Robert se le prendió el foco y decidió que para que todos se divirtieran, los pondría dentro de portadas clásicas del rock y del pop, y vaya que el resultado es espectacular, pues los abuelitos le entraron sin miedo, caracterizándose y hasta pintándose tatuajes y demás para que saliera lo mejor posible.

Entre las carátulas que recrearon hay verdaderas joyas de todas las épocas de la música, de artistas como David Bowie, Johnny Cash, Elvis Presley, The Clash, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Madonna, Queen y hasta algunos más actuales como Adele y Taylor Swift. Y para que fuera más personal toda la cosa, hasta le pusieron los nombres de cada uno de estos abuelitos junto a sus fotos.

Acá les dejamos algunas de sus mejores fotos

Hasta los cuidadores tuvieron su propia foto

“Hice el proyecto para hacerlos felices y creo que las familias de las modelos lo han disfrutado, incluso los nietos han publicado sobre sus abuelos. Los riesgos que significan que podrían estar encerrados durante mucho tiempo y sin hacer nada, eran que poquiero que hayan pasado un buen momento”, dijo Robert Speker a Jewish News sobre estas peculiares fotografías.

Sin duda, ver a estos abuelitos recreando todas las portadas reafirmamos una vez más la idea de que ser grande no significa que no podamos divertirnos y hacer algo espectacular durante la cuarentena. Como dicen por ahí, para rockear no hay una edad, y si no pregúntenle a los habitantes de este asilo en el Reino Unido. ¿Cuál creen que se rifo más con su foto? 👴🏻🧓🏻🎸

Foto vía Twitter: @robertspeker