¡AC/DC regresa con una poderosa rola llamada “Shot In The Dark”!

Este 2020 nos ha traído toda clase de sorpresas, malas y buenas. Y puede que en estos momentos todos los conciertos y festivales en vivo estén cancelados o pospuestos para el próximo año, pero no nos podemos quejar porque en estos meses de encierro no nos ha faltado la música, ya que un montón de bandas se han rifado como los grandes preparando todo para volver en medio de la pandemia, pero sin duda el que más nos emociona es el regreso de AC/DC.

De todo ha pasado con esta bandota en las últimas semanas, aunque poco a poco fueron dejando claro lo que traían en manos. Desde 2016 no teníamos noticias de Angus Young y compañía, después de la muerte de su hermano y guitarrista rítmico, Malcolm Young, así como los problemas legales que tuvo el baterista Phil Rudd con la ley, la salida de Cliff Williams en el bajo y sobre todo con los problemas de audición que obligaron a Brian Johnson a dejar la gira.

AC/DC anticipó su regreso de una forma muy misteriosa

Tras todas estas cosas no sabíamos cuál sería el futuro de AC/DC, aunque en los últimos meses hubo un par de detalles que adelantaban su regreso. Para empezar, el vocalista de Twisted Sister, Dee Snider dijo en una entrevista a inicios de 2020 que la banda estaba trabajando en rolas nuevas, pero las cosas se pusieron interesantes hace un par de semanas, cuando los fans descubrieron que en el sitio web de las leyendas del hard rock habían un par de imágenes misteriosas.

En ellas se podía ver a la alineación clásica de la banda, con Brian Johnson, Angus Young –su sobrino, Stevie en la guitarra de acompañamiento–, Cliff Williams y Phil Rudd. Rápidamente, esas fotos desaparecieron y de inmediato los fans comenzaron a especular un montón de cosas, desde que darían un concierto en línea hasta que anunciarían un nuevo disco (y quizá una rola recién salido del horno) y la verdad es que no estaban tan lejos.

Vuelven con una rola imponente llamada “Shot In The Dark”

Más adelante, AC/DC compartió un teaser que dejaba más preguntas que respuestas, pero todo cambió unos días después cuando por fin confirmaron lo que todos estábamos esperando. Los integrantes originales volvían y no solo eso, sino que también revelaron el título del álbum número 20 de su carrera, el cual llevará por nombre Power Up, aunque nos dijeron que estuviéramos pendientes al 6 de octubre porque lanzarían una rola nueva.

Después de estar descifrando lo que nos querían decir y esperar por muchos años –seis para ser exactos–, llegó el esperado día en que estas verdaderas leyendas estrenaron “Shot In The Dark”, el primer sencillo de su próximo material discográfico, y podemos decirles que es mejor de lo que pensábamos, pues es una de esas canciones que te recargan la pila en cuestión de segundos y sobre todo, nos demuestran que esta banda está más viva que nunca.

AC/DC te llevará a sus mejores años con esta rola

Acá tenemos un tema clásico lleno de blues y riffs espectaculares cortesía de Angus Young, que por supuesto cuenta con una base rítmica sólida que nos recuerda un poco a sus últimos materiales discográficos. Pero lo más importante es que a pesar del paso del tiempo, la voz de Brian Johnson suena imponente y quizá mejor que nunca, todos estos elementos combinados nos dejan muy clara una cosa: no importa que los integrantes estén entre los 60 y 70 años, aún saben muy bien como hacernos mover la cabeza al ritmo de su música.

Power Up, el nuevo disco de la banda se estrenará el próximo 13 de noviembre. Pero basta de hablar, váyanse a dormir escuchando “Shot In The Dark”, la nueva rola de AC/DC con la que oficialmente regresan para darnos lo que necesitábamos este año, una buena dosis de rock: