Trépenle al volumen: AC/DC rockea como nunca antes en el video de “Shot In The Dark”

Vaya que el 2020 está cerrando con todo, pues a pesar de que ya nos olvidamos por completo de ir a un concierto o festival en vivo, la música no ha parado en estos meses de encierro. De hecho, este es el momento en que más canciones hemos escuchado pues los artistas y bandas están usando su tiempo de cuarentena para componer cosas nuevas, pero sin duda una de las noticias más emocionantes que hemos recibido es el retorno de AC/DC.

Después de muchos rumores y pistas que apuntaban a que tenían preparado algo muy especial, la legendaria banda de hard rock anunció su regreso hace un par de semanas. Dentro de esta noticias nos llevamos una grata sorpresa al saber que volverían a la alineación Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Stevie Young –quien suplirá oficialmente a su tío, el fallecido Malcolm Young–, pero esto no fue lo único que nos adelantaron.

AC/DC vuelve por la puerta grande

Quizá lo más emocionante de todo es que en unas cuantas semanas podremos escuchar el disco número 18 en la carrera de AC/DC, el cual lleva por nombre Power Up. Y para emocionarnos aún más antes de que lancen el álbum el próximo 13 de noviembre, estrenaron el primer sencillo de esta nueva etapa de la banda, una poderosa rola en la que vuelven a sus raíces blueseras llamada “Shot In The Dark”.

Ahora, estrenaron un grandioso video para esta rola, el cual fue dirigido por David Mullet, con quien ya habían trabajado en un montón de visuales como el de “You Shook Me All Night Long” y “Thunderstruck”, aunque también ha colaborado con artistas como David Bowie, Queen, Iron Maiden, KISS y más. Pero antes de lanzarlo al mundo, Angus y compañía tuvieron una plática muy entretenida con el director para contarnos el concepto de este nuevo videoclip.

En él aparece la banda haciendo lo que mejor saben: rockear y tocar en vivo. Al principio aparece un letrero con su icónico logo y más tarde conectan los amplificadores y cada quien toma su lugar en el escenario para empezar a interpretar la canción, demostrándonos que a pesar de su edad siguen teniendo en el corazón esas ganas de prender al público. Estamos seguros que al verlos tocando extrañarán por completo la vibra que se siente en sus conciertos.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación el videoclip que AC/DC grabó para “Shot In The Dark”, el primer sencillo de su próximo álbum Power Up: