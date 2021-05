La historia del origen y el inspirador significado detrás de “Dream On” de Aerosmith

En la historia de la música, conocemos a artistas que se caracterizan por tener un amplio catálogo de canciones y un sinfín de sencillos exitosos. Sin embargo, dentro de esa gama de melodías, por ahí habrá una que tendrá un brillo especial por ser la que lanzó al estrellato al músico o banda en cuestión. En el caso especifico de Aerosmith, podríamos decir que “Dream On” esa canción.

Y sí, lo sabemos bien: Steven Tyler y compañía tienen un cancionero más extenso y poseen temas que han tenido mejor rendimiento, pero estos quizá no gozan de la misma mística, legado e historia que la rola antes mencionada alberga.

Para esta ocasión, le daremos una vuelta a las anécdotas detrás de este clásico del rock de los 70 que a día de hoy sigue ganando adeptos de todas las generaciones y que difícilmente se disipará en el tiempo.

Un origen en la música clásica (y la curiosidad de un niño)

Las mejores canciones nacen de las maneras más peculiares o fortuitas jamás imaginadas y “Dream On”, desde luego, no es la excepción. La maestría detrás de este temazo tiene mucho que ver con el hecho de la influencia de la música clásica que el padre de Steven Tyler impregnó en él desde muy temprana edad.

En su biografía Does The Noise In My Head Bother You? de 2011, el vocalista cuenta cómo fue que escuchando a su padre tocar en el piano piezas de músicos clásicos, poco a poco construyó en su mente la composición del que sería el primer gran éxito de Aerosmith.

Un Steven aún en la niñez y lleno de curiosidad musical, se escondía debajo del piano de su padre cuando este practicaba un poco. “Crecí, bajo el piano, escuchando y viviendo entre las notas de Chopin, Bach, Beethoven, Debussy... Ahí es donde se me vino a la mente la secuencia de acordes de ‘Dream On’“, relata Tyler.

También puedes leer: LA RESURRECCIÓN DE NIKKI SIXX (Y SU OTRA VERSIÓN) QUE INSPIRÓ “KICKSTART MY HEART” DE MÖTLEY CRÜE

Mostrándole “Dream On” a Aerosmith

Llegó el año de 1972 y Aerosmith ya estaban conformados como banda, pero era momento de ponerse serios y entrarle de lleno a la composición de su disco debut. Para ello, los cinco miembros se hospedaron en una casa en Massachusetts con el objetivo de enfocarse en su proceso creativo. Y bueno, no todo fue tan serio en realidad.

Una vieja y tradicional leyenda de la banda -más propia de Tyler en realidad- dice que el vocalista había encontrado una maleta con un buen dinerito cerca del domicilio donde se encontraban. Steven no le dijo nada a los demás y , por el contrario, habría usado el dinero para comprar un teclado. Resulta que el maletín le pertenecía a unos mafiosos de la zona quienes, al parecer, estuvieron buscando al cantante.

De una u otra forma, él se libró de aquel conflicto y se dispuso a continuar componiendo con los demás. Una vez que tenía el teclado y que pudo ejecutar aquellos acordes aprendidos en su niñez, le mostró a los demás la canción en la que había trabajado desde la adolescencia, pero que nunca pudo terminar.

En la misma autobiografía, el frontman cuenta cómo empezó a tomar forma la canción. “Me despertaba por la mañana y decía: ‘Vamos a ver si podemos tocar esta canción’. Tocaba algunos compases y los demás siguieron lo que yo hacía en mi piano. Les dije: ‘Joe, toca lo que hace mi mano derecha. Brad, toca la mano izquierda'”, cuenta Tyler. Así, todo fluyó y de un momento a otro ya tenían trabajado su primer éxito.

Sobre el significado de la letra, Steven no se complica la vida y señala que no es tan rebuscado para ser sinceros. En la biografía de la banda titulada Walk This Way, él comentó que el track habla sobre aferrarse al deseo de conseguir tus sueños y metas.

“Es simple. Se trata de soñar hasta que tus sueños se hagan realidad. Se trata del hambre, el deseo y la ambición de ser alguien… Esta canción resume la mierda que aguantas cuando estás en una nueva banda. La mayoría de los críticos reseñaron nuestro primer álbum y dijeron que estábamos robando a los Stones… ‘Dream On’ vino de mí tocando el piano cuando tenía unos 17 o 18 años, y no sabía nada sobre escribir una canción. Fue solo este pequeño soneto que comencé a tocar un día. Nunca pensé que terminaría siendo una canción real”.

El extraño caso de la voz de Steven Tyler y el desdén de Joe Perry por la rola

Aunque no lo crean, el característico estilo de canto de Steven Tyler no siempre fue como lo conocemos. A lo largo del disco debut de Aerosmith, se le escucha una voz menos rasposa al cantante. Sin embargo, fue “Dream On” la canción con la que introdujo ese áspero y espectacular gruñido que es el sello de la casa.

Resulta que durante la grabación, Steven no quería que la pista sonara tan plana, así que le metió en el tramo final esa textura ronca que todos conocemos. “Cambié mi voz cuando hicimos las voces finales… ‘Dream On’ es el verdadero yo“, dijo Tyler en la biografía Walk This Way.

Por otro lado, Joe Perry reveló que al principio no se sintió convencido de la canción por tratarse de una balada. Sin embargo, sabía que si querían sonar en la radio, debías tener algo comercialmente más fácil de consumir. “En aquellos días, dejabas tu huella tocando en vivo”, decía el guitarrista a Classic Rock Magazine en 2002.

“Y para mí, el rock ‘n’ roll se trata de energía y de montar un espectáculo. Esas fueron las cosas que me atrajeron al rock ‘n’ ‘roll, pero ‘Dream On’ era una balada. Realmente no aprecié su musicalidad hasta más tarde”, remataba Perry.

Pues ahí lo tienen. Así nació y estas son solo algunas de las tantas anécdotas que este clásico de Aerosmith esconde en su haber. Y quien sabe, tal vez, por ahí, la banda esconde algunas más que -quien sabe si- podremos conocer alguna vez.