Apúntele bien: Esta es la agenda de conciertos y festivales en 2022

Parece increíble pero en un verdadero parpadear se nos acabó el 2021, un año en el que pasaron un montón de cosas buenas y malas. Sin embargo, estos meses fueron grandiosos para la industria musical, ya que luego de un buen rato sin eventos presenciales y tras adaptarnos a los shows en línea, volvieron los conciertos y festivales a México. Y por supuesto que andamos contentos porque extrañábamos ver a nuestros actos favoritos sobre un escenario.

Sin duda, esta fue una gran noticia no solo para los que amamos escuchar música en vivo y a todo color, también para todos aquellos que dependen de estos eventos. Y aunque las cosas todavía no están 100% normales, poco a poco la industria se anda recuperando del duro golpe que sufrió gracias al coronavirus, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque se están anunciando un montón de shows importantes para el próximo año a los que les traemos ganas.

Como sabemos que en Sopitas.com tenemos a un montón de lectores que les encanta la música y sobre todo, ver a sus artistas y bandas favoritas junto a miles de personas y apretados frente a un escenario, acá les traemos nuestra agenda con todos los conciertos y festivales que hasta el momento están confirmados para el 2022. Y sí, hay para escoger y para todos los gustos, pero vamos por partes. Corran por papel y lápiz porque los necesitarán.

Febrero

Bahidorá

Fechas: 18, 19 y 20 de febrero

Lugar: Las Estacas, Morelos.

A menos de que se anuncie algo más –que no creemos– los conciertos volverán en 2022 con un eventazo bastante esperado, el Carnaval de Bahidorá. Hace unos días, el festival nos sorprendió anunciando un verdadero cartelazo encabezado por el regreso a nuestro país de Kings of Convenience luego de casi 10 años, así como la visita de James Blake y un montón de actos que seguramente armarán una enorme fiestota en Las Estacas.

EDC

Fechas: 25, 26 y 27 de febrero

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX.

Por supuesto que en 2022 no nos podía faltar el Electric Daisy Carnaval –o EDC para los compas–. Luego de posponerlo, este festival volverá con un enorme lineup conformado por grandes nombres dentro de la música electrónica actual como Deadmau5, DJ Snake, Alesso y más. Todo eso combinado con actos emergentes y talento nacional, harán que bailemos como si no hubiera un mañana durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Marzo

Foo Fighters

Fecha: 15 de marzo

Lugar: Foro Sol, CDMX

Sin duda, los Foo Fighters son una de las bandas que queríamos ver en 2021. Tuvimos una probadita de su show ese mismo año en Pa’l Norte (ACÁ pueden checar cómo se puso), pero todos los fans chilangos de Dave Grohl y compañía tuvieron que esperar hasta 2022 para verlos en vivo y a todo color. Sin embargo, podemos decirles que la espera valdrá la pena porque seguramente darán un conciertazo donde sonarán clásicos y las rolas de su nuevo disco.

Vive Latino

Fechas: 19 y 20 de marzo

Lugar: Foro Sol, CDMX

Después de casi dos años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, conocido por todos como el Vive Latino, regresará a nuestras vidas con un cartel tan diverso que tiene para todos los gustos. Entre los actos más importantes de esta edición, tenemos a nombres como Pixies, Limp Bizkit, Black Pumas, Milky Chance, C. Tangana, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, Mogwai y hasta la Banda MS prenderán al Foro Sol.

Coldplay

Fechas: 25, 26 y 29 de marzo, 3 y 4 de abril

Lugar: Foro Sol, CDMX

Vaya sorpresa que nos llevamos hace unos meses cuando Coldplay anunció con bombo y platillo que en 2022 regresarán a México y en plan grande. Además de revelar que se presentarían en Monterrey (25 y 26 de marzo), Guadalajara (29 de marzo) y finalmente cerrarán con broche de oro con dos fechas en la CDMX (3 y 4 de abril), donde además de tocar esos hits que tanto nos encantan, también presentarán su nuevo disco: Music of the Spheres.

IDLES

Fecha: 23 de marzo

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Nos dolió y gacho cuando IDLES canceló su debut en la CDMX, justo cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Pero en 2020 y para sorpresa de todos, la banda británica estrenó un discazo, Ultra Mono y por si esto no fuera suficiente, este año presentarán un nuevo álbum llamado Crawler. ¿Pero saben qué es lo mejor de todo? Que en unos cuantos meses los veremos por primera vez en México junto a Wet Leg, en un concierto lleno de guitarrazos y moshpit.

Abril

Tecate Pa’l Norte

Fecha: 1 y 2 de abril

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey

Luego de su ascendente regreso en 2021, Tecate Pa’l Norte nos dejó con el ojo cuadrado porque, a días de volver oficialmente, confirmaron que el festival estaría de vuelta en 2022 en la tierra de la carnita asada. El próximo 1 y 2 de abril tenemos una cita en el Parque Fundidora para cantar y pasarla bien junto a The Strokes, Martin Garrix, The Libertines, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, Caribou, Parcels, Simple Plan y muchos más.

Parcels

Fecha: 1 de abril

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Para todos los que aman el funk y el electropop, estamos seguros que se pusieron contentos cuando Parcels reveló que volverían a nuestro país. El 1 de abril, la banda australiana regresará para llenar de buena vibra el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, en un concierto que promete y mucho porque además de tocar rolas que nos encantan, también presentarán su más reciente material discográfico Day/Night. Si se la quieren pasar bomba, este show es LA OPCIÓN.

Ceremonia

Fecha: 2 de abril

Lugar: Parque Bicentenario, CDMX

Otro de los festivales que extrañamos es el Ceremonia. En 202o traían un cartel sumamente llamativo, encabezado por actos como Thom Yorke, FKA twigs y The Chemical Brothers. Sin embargo, por obvias razones tuvieron que posponer esa edición hasta nuevo aviso pero afortunadamente anunciaron que en 2022 volverán en plan grande al Parque Bicentenario de la CDMX y aunque aún no hay un lineup confirmado, seguramente nos sorprenderán. Vayan apartando la fecha.

A-ha

Fecha: 2 de abril

Lugar: Auditorio Nacional

Para todos los ochenteros nostálgicos, les tenemos una buena noticia. Luego de posponer su primera presentación en nuestro país hasta que la situación lo permitiera, A-ha confirmó que esa fecha que tenían agendada en el Auditorio Nacional de la capital chilanga, se llevará a cabo el próximo 2 de abril. Y sin duda será una presentación para recordar porque además de ser su debut en México, tocarán completito su disco Hunting High and Low, donde viene la enorme “Take On Me”.

L’Impératrice

Fecha: Pepsi Center WTC, CDMX

Lugar: 28 de abril

¿Tienen ganas de bailar como si no hubiera un mañana y pasarla bien? Bueno, pues no se pueden perder el concierto de L’Impératrice en el Pepsi Center WTC. Sabemos que la banda francesa ya ha tocado de este lado del charco, pero recientemente tuvimos chance de verlos en Trópico y podemos decirles que su presentación fue de lo mejor del festival, porque además de tocar como unos pros sus hitazos y las rolas de su nuevo disco, Tako Tsubo, se lucieron dando un show que nunca olvidarán.

The Killers

Fechas: 26, 27 y 29 de abril; 1 de mayo

Lugar: Arena Monterrey, Monterrey; Foro Sol, CDMX; Estadio 3 de marzo, Zapopan

Sin duda, una de las noticias que nos hizo saltar de la silla fue cuando The Killers confirmó que luego de casi cuatro años de sus más recientes presentaciones en México y tras lanzar dos álbumes en este par de años, Imploding the Mirage y Pressure Machine, volverán a nuestro país para presentar estos discos así como sus clásicos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Y estamos seguros que sus shows serán de los mejores de 2022.

Vaivén

Fecha: 30 de abril

Lugar: Jardines de México, Morelos

La festivaliza pinta muy bien en 2022, pues la gran mayoría anunció su regreso triunfal para el siguiente año. Entre ellos esta el Festival Vaivén, que luego de mucha espera confirmaron que la fiesta regresará a los Jardines de México con un lineup increíble que tiene algo para todos los gustos. Sigur Rós, Porter Robinson, Jungle, Cut Copy, LANY, Kongos y Ed Maverick son solo algunos de los talentos que se presentarán en esta edición.

Mayo

Pulso GNP

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Antiguo Aeropuerto, Querétaro

Si hubo un festival que nos dejó con la boca abierta, ese fue el Pulso GNP. En los últimos años ha presentado carteles con talento internacional y nacional bastante equilibrado; sin embargo, para 2022 aventaron la bomba anunciando que Gorillaz serían los headliners de esta edición. También no podemos olvidar a Hot Chip, The Neighbourhood, Cold War Kids, Enjambre, Carla Morrison y Ximena Sariñana, que seguramente se lucirán en Querétaro.

Corona Capital Guadalajara

Fecha: 21 y 22 de mayo

Lugar: Valle VFG, Jalisco

Luego de mucha incertidumbre, muchos rumores –y la chispoteada de Smash Mouth–, el Corona Capital Guadalajara reveló con bombo y platillo que regresará en 2022 con un lineup espectacular. Durante un fin de semana, tendremos chance de ver en la tierra del mariachi y el tequila a The Strokes, Blondie, CHVRCHES, Metronomy, Death Cab For Cutie, Miami Horror, Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg y muchos más, un cartelazo.

Greta Van Fleet

Fecha: 16 de mayo

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Puede que a muchos no les guste, pero Greta Van Fleet es una de las bandas más interesantes que han surgido en los últimos años. Sí, su sonido nos recuerda a los grandes del rock de los 70, pero poco a poco han conseguido un sonido propio que los ha llevado a proyectos bastante ambiciosos. Tal es el caso de su más reciente álbum, The Battle of Gardens Gate, el cual presentarán en el Pepsi Center WTC de la CDMX frente a los miles de fans que tienen por acá.

Death From Above 1979

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Si a ti lo que te late son los dúos poderosos, te tenemos buenas noticias porque Death From Above 1979 volverá a la capital chilanga. Fue en la edición 2015 del Corona Capital cuando tuvimos chance de ver a Jesse F. Keeler y Sebastien Grainger en acción, pero luego de casi siete años tendremos a esta bandota canadiense en un concierto en solitario dentro del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes que seguramente les volará la cabeza.

Interpol

Fecha: 28 de mayo

Lugar: Palacio de los Deportes

La relación entre México e Interpol es enorme, se sabe que el cariño es recíproco entre ambos y no importa cuántas veces nos visiten, siempre estaremos emocionados de verlos por acá. Es por eso que nos puso bastante contento que luego del showsazo que armaron en el Corona Capital 2019, la banda neoyorquina volverá para tocar en el Palacio de los Deportes con Dry Cleaning como invitados. Un dúo que promete mucho en vivo.

Julio

Erasure

Fecha: 15 de julio

Lugar: Teatro Metropólitan, CDMX

Parece que la nostalgia ochentera estará muy presente en la CDMX. Además de A-ha y después de casi cuatro años, tendremos de nueva cuenta en la capital chilanga a Erasure, quienes además de tocar la enorme lista de clásicos que tienen, también regresarán para presentar su más reciente material discográfico: The Neon. Así que si ustedes quieren pasar una noche bailando y cantando rolas con las que crecimos, no se pueden perder este show.

Septiembre

Iron Maiden

Fecha: 7 de septiembre

Dónde: Foro Sol, CDMX

Durante los primeros meses de la pandemia y para levantarnos el ánimo, Iron Maiden lanzó un álbum en vivo con los shows que dieron en el Palacio de los Deportes en 2019. Sin embargo, no es lo mismo escucharlos en nuestras casas que verlos sobre el escenario, es por eso que Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía confirmaron que en 2022 los tendremos de vuelta para tocar en el Foro Sol y presentar su nuevo disco, Senjutsu.

Dua Lipa

Fechas: 21 y 23 de septiembre

Lugar: Foro Sol, CDMX; Estadio Banorte, Monterrey

El 2022 –a memos de que se anuncien más conciertos, claro–, lo cerraremos con una de las artistas que llevábamos un buen rato esperando de vuelta por acá: Dua Lipa. En 2020, la cantante británica lanzó uno de los discos más importantes del año, Future Nostalgia, y por fin tendremos chance de escuchar en vivo y a todo color estas canciones con los espectaculares shows que la artista seguramente dará en la CDMX y Monterrey.

Octubre

Rammstein

Fechas: 1, 2 y 4 de octubre

Lugar: Foro Sol, CDMX

Si algo le dolió a los metaleros cuando el coronavirus se convirtió en pandemia en 2020, fue que Rammstein –por obvias razones– pospusiera los conciertos que tenían programados en la capital chilanga. Sin embargo, parece que la espera valdrá la pena porque además de las fechas que fueron sold out, la banda alemana agregó un show más en el Foro Sol de la CDMX y podemos asegurar que será una experiencia que ningún asistente olvidará.

Roger Waters

Fechas: 11, 14 y 15 de octubre

Lugar: Arena Monterrey, Monterrey; Palacio de los Deportes, CDMX

Casi en la recta final del 2022, tenemos el regreso a México de una leyenda de la música que nos encanta ver por acá, el mismísimo Roger Waters. Luego de los conciertos que dio en nuestro país hace tres años, el bajista volverá con la gira This Is Not A Drill. En esta ocasión, la mente creativa de Pink Floyd tocará los clásicos de esta enorme banda y sus propias rolas en un espectáculo de 360 grados que promete dejarnos con la boca abierta.

Guns N’ Roses

Fechas: 15, 18, 21 y 23 de octubre

Lugar: Feria Xmatkuil, Mérida; Estadio Akron, Zapopan; Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX; Estadio de Béisbol Monterrey, Monterrey

Por último pero no menos importante, veremos de vuelta a una de las bandas más espectaculares en vivo, los Guns N’ Roses. Después de su presentación en el Vive Latino 2020, Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía regresarán a México para armar una gira por nuestro país, con fechas confirmadas en Mérida, Zapopan, la CDMX y Monterrey; así que todos los fans de la agrupación tendrán chance de verlos y escuchar esas rolas que tanto nos encantan.