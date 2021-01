Te decimos cómo ver las Phoenix Sessions de Jimmy Eat World

Al igual que muchas otras bandas, Jimmy Eat World vio truncados sus planes de realizar una gira mundial por la pandemia de COVID-19 en el 2020. Con un nuevo álbum bajo el brazo titulado ‘Surviving’, la banda de Arizona ha pasado los últimos meses creando, construyendo y moldeando un ambicioso proyecto que podría convertirse en el futuro de los conciertos en streaming: The Phoenix Sessions.

“Habíamos planeado pasar todo el año de gira y tener una interacción mucho más personal con nuestros fans, pero como las cosas cambiaron….El 2020 nos quitó muchas cosas, así que quisimos pensar en nuevas oportunidades, en algo que pudiéramos hacer y que al mismo tiempo significara un desafío para todos, algo que nunca hayamos probado antes”.

Son las palabras de Jim Adkins en videoconferencia desde los cuarteles centrales de Jimmy Eat World en Arizona. A su lado, se encuentran Zach Lind, Tom Linton y Rick Burch quienes se encuentran supervisando todos los detalles de The Phoenix Sessions, un ambicioso proyecto con el que Jimmy Eat World estará tocando en su totalidad tres de sus discos más icónicos. Para todos sus fans y para todo el mundo.

Ver en YouTube

Pero hacer un stream, no es lo mismo que hacer un concierto y mucho menos, cuando se trata de dar su propia identidad a cada disco, a cada presentación y sobre todo, ofrecer algo único a todos sus fans. Para The Phoenix Sessions, Jimmy Eat World ha reclutado a un enorme equipo de producción, no sólo de audio, sino también de video, diseñado visuales únicos para esta serie de presentaciones.

“Cada álbum lucirá completamente diferente. Básicamente, armamos un show completo desde cero para cada disco” dice Jim Adkins, mientras que Zack Lind comparte el desafío que fue hacer el mismo proceso, para tres discos diferentes, “Es más fácil cuando solo tienes que hacer un álbum. Pero hacer tres alumes que incluyes muchísimas canciones y sobretodo que tienen la claridad y características de estos discos, son álbumes más largos, definitivamente fue un gran desafío, sobre todo asegurarte de que estás tocando todo correctamente. La parte de la filmación fue increíble, el equipo con el que trabajamos para filmar esto trabajaron como locos y lo hicieron tan bien, que estoy seguro que ni siquiera entendemos lo difícil que fue. Así que creo que cuando la gente vea esto, estará viendo el resultado de mucha gente que trabajó muy duro para que se convirtiera en realidad.”

En una época en la que los livestreams se han vuelto en una alternativa para los artistas y en el pan diario para todos los fanáticos que extrañamos los conciertos, las Phoenix Sessions de Jimmy Eat World busca seguir los pasos de producciones mucho más cuidadas, trabajadas y que ofrecen una experiencia única para los fans de la banda. “Esto no es un concierto porque no hay nadie aquí. Hacerlo en vivo hubiera sido genial, pero, hacerlo en vivo también limita a las personas, las limita de diferentes formas y tampoco nos permite brindar la mejor experiencia para nuestros fans. Entonces, filmarlo nos permite ofrecer algo que es realmente genial y que además, se verá increíble y se escuchará increíble. No habrá 20 minutos de nosotros afinando nuestras guitarras entre canción y canción…” bromea Zack Lind, antes de prometer el regreso de Jimmy Eat World a México tan pronto y las condiciones sanitarias lo permitan.

The Phoenix Sessions de Jimmy Eat World comienzan este viernes 15 de Enero, cuando la banda presente su más reciente álbum de estudio titulado ‘Surviving’, posteriormente, el Viernes 29 de Enero presentarán ‘Futures’ para cerrar con una obra de sus inicios a finales de la década de los noventa, ‘Clarity’ el 12 de Febrero.

Los boletos para cada una de estas tres presentaciones (y para las tres juntas también) se pueden comprar en la página oficial de la banda, que además ofrece algunos paquetes con gorras, playeras y hasta cubrebocas especiales y conmemorativos de una era, que jamás hubiéramos pensado, que nos tocaría vivir.