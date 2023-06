'Melodies on Hiatus': Albert Hammond Jr. se muestra fiel a The Strokes y trae algunas sorpresas en su nuevo disco

El guitarrista principal y fundador de The Strokes, Albert Hammond Jr., ya casi alcanza a la legendaria banda de Nueva York en número de discos de estudio, y es que para nadie es un secreto que es el miembro más activo de la banda, desde el lanzamiento de su álbum debut en Yours to Keep (2006).

Ahora, con Melodies on Hiatus, de plano decidió lanzar un disco que nos recuerda durísimo a los inicios de los Strokes, y hasta ha cambiado su forma de cantar para asemejarse bastante a la del vocalista de la banda. En la producción está Gus Oberg (Willie Nelson, The Strokes) quien le ha producido todos sus discos como solista a Albert Hammond Jr.

Albert Hammond Jr. está de vuelta con ‘Melodies on Hiatus’, su nuevo disco solista/Foto: Reuters

El nuevo disco de Albert Hammond Jr. se apega al sonido de sus inicios

Albert Hammond Jr. nunca se ha alejado mucho del garage rock, y a diferencia de algunos de sus compañeros de banda, pocas veces le hemos escuchado algo drásticamente distinto a The Strokes.

Para esta entrega, Albert Hammond Jr. no se arriesgó y lanza el disco más apegado a lo que fueron sus inicios con la agrupación neoyorquina, con la guitarra como protagonista y varias similitudes con la banda que lo vió llegar a la cima.

En “Downtown Fred” o en “Old Man”, la similitud con el estilo vocal de Julian Casablancas es innegable, lo que provoca sentimientos encontrados en cuanto a las rolas que se pudieron haber trabajado como banda, y cómo es que Albert Hammond Jr. tiene una idea musical muy clara en su cabeza, pero debe ejecutarla por su cuenta.

Los inicios de “818” o “Dead Air”, son la expresión de una de las mentes creativas más prolíficas del garage rock de los dos miles, pero a diferencia de álbumes pasados, parece que el camino que Albert Hammond Jr. decidió seguir para este disco, fue poco novedoso.

Albert Hammond Jr. trae colaboraciones sorpresivas y sutiles

Melodies on Hiatus es el primer disco donde Albert Hammond Jr. invita a músicos a participar en varias canciones. GoldLink, Matt Helders (Arctic Monkeys), Steve Stevens y Rainsford, se unen al guitarrista para agregar sus estilos, sin que se pierda la esencia de la música y sonido.

Quizás la más notable es Rainsford, que participa en “Remember” y “Alright Tomorrow”, en las que Albert Hammond Jr. le cede el uso del micrófono por completo, algo que no había hecho en discos pasados.

Matt Helders logró tocar con uno de los integrantes de The Strokes, en una situación que se parece al famoso verso “Sólo quería ser uno de los Strokes”, que cantaron los Arctic en el inicio de su Tranquility Base Hotel & Casino (2018). Sin mucho que destacar del baterista, quien cumplió por completo, la rola es indie rock dosmilero puro.

Un parecido que hace difícil distinguir al proyecto de Albert Hammond Jr.

A diferencia de otros trabajos de Albert Hammond Jr., ahora sí notamos que apostó por recuperar toda la nostalgia por el sonido de los primeros discos y algunas rarezas de los Strokes. Rolas como “Libertude” o “One Chance”, nos hicieron revisar dos veces si se trataba aún del nuevo disco solista, o la app nos había mandado a escuchar al quinteto neoyorquino.

Estas son grandes noticias para quienes deseaban un disco muy al estilo puro de la agrupación, pero el proyecto solista de Albert Hammond Jr. perdió bastante identidad propia, sin perder de vista que se trata de un miembro fundador de The Strokes.

Tiene mucha más presencia la guitarra de Albert Hammond Jr. en estas 19 canciones, que son bastante cortas, y comparado con The New Abnormal (2020), no hay sonidos nuevos o exploraciones sonoras que Albert haya emprendido para añadir a su sonido.

La canción en la que más brilla su guitarra debe ser “Memo of Hate”, una rola acelerada y divertida en la que su voz y su lira juegan en lo que parece ser un diálogo. Algo de lo más refrescante del disco, precisamente porque notamos más personalidad propia de Albert Hammond Jr.

Con total libertad, Albert Hammond Jr. decidió apegarse a lo conocido, y nos parece adecuado entrarle a una fórmula probada, pero ya con cuatro discos, quizás esperábamos más innovación e identidad propia de esta aventura solista.

Con poca mercancía sobre el disco, pero grandes diseños, y una impresión del vinil en blanco y rojo que pueden encontrar en su sitio oficial, Albert Hammond Jr. celebra la salida de su nuevo disco de estudio, que quizás lo traiga a tocar en México, aunque hasta ahora tiene pocas fechas exclusivamente en Estados Unidos.