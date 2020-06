No hay mal que no pase: Alex Ferreira estrena el video de su nuevo sencillo “No Se Rompe”

Si hablamos de músicos latinos que la han estado rompiendo desde hace años, sin duda Alex Ferreira debe estar en los primeros lugares, pues desde hace un buen rato nos ha demostrado de lo que es capaz. Basta recordar el conciertazo que dio en agosto del año pasado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde cerró su gira de manera magistral y hasta contó con un montón de invitados, pero nos hacía falta escuchar rolas recién salidas del horno de este gran artista.

Después de presentarnos hace casi tres años su más reciente disco, Canapé, y lanzar un EP con las rolas de ese álbum, el músico dominicano está de regreso con un nuevo sencillo llamado “No Se Rompe”, con el cual el cantautor está inaugurando una nueva etapa de su carrera y que seguramente le levantará el ánimo a muchos en este momento, pues tiene un mensaje bastante importante.

En esta canción, Alex Ferreira evoluciona el sonido acústico que nos presentó en su más reciente material discográfico, con un piano eléctrico juguetón y efectos de fondo que llenan a este tema de una atmósfera misteriosa. La letra es una de las partes importantes de la rola, pues en ella y gracias a su dulce voz, el músico nos recuerda que no hay pena que no pase y sobre todo, que el corazón no se rompe, pues es más fuerte que nada. Apúntenle bien.

Por si esto fuera poco, Alex también estrenó el video de la rola, el cual fue dirigido por Edwin Erazo. Para grabarlo, utilizaron los recursos que tenía a la mano en estos momentos de cuarentena para contarnos una historia. Como él mismo explica en la descripción del visual, lo grabaron con una cámara, un tripié, un proyector y el universo de Youtube, y la verdad es que se ve todo el ingenio que le metieron.

Durante el videoclip vemos al músico sentado en una silla mientras varias imágenes se proyectan sobre él. Cada una de ellas tienen algo en común, pues muestran cómo diversos objetos se rompen, capturando la esencia de aquellos momentos donde sentimos que el corazón (metafóricamente, claro) pasa por lo mismo. Pero más allá de tirarnos en ese momento y así como Alex lo hace, debemos esquivarlos y mirarlos de lejos.

Un video en pleno aislamiento social que seguramente les encantará. Pero basta de hablar y pasemos a la acción, checa a continuación el increíble video de “No Se Rompe”, el nuevo sencillo de Alex Ferreira: