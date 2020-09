Alex Ferreira presenta “Un cariñito” con un video que te traerá viejos recuerdos amorosos

Prepárense porque cada vez falta menos para el nuevo disco del cantautor dominicano más mexicano en la actualidad: Alex Ferreira. Cómplice de muchas noches de desvelo y enamoramiento, pero también de darle un buen sazón a la vida con sus canciones llenas de colores que ponen a uno de buenas al escuchar los primeros acordes.

Y para seguir calentando motores en vísperas de que llegue el nuevo álbum del intérprete de “Ven Que Te Quiero Ver“, Alex Ferreira nos regala un tercer sencillo titulado “Un Cariñito“, con todo el toque de humor y coquetería en la lírica que solo él sabe hacer.

“Igual que en el documental de Netflix ‘Dancing With The Birds’ todos hemos sentido la necesidad de impresionar a alguien. ‘Un Cariñito’ se apoya en el humor para reflejar todo el preámbulo teatral del romanticismo, incluso rozando lo absurdo y lo ridículo. Quiero decirle a ella; ‘parecería que todo lo que hice antes de conocerte fue una preparación o un ensayo’. De cualquier manera, si no sale como queríamos, un poco de teatro no le hace mal a nadie“, dice Alex al referirse a esta nueva canción de su más reciente etapa de solista.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Y ya nomás por no dejar y para añadirle un plus aún más coqueto e interesante a esta canción, cuenta con las voces de Silvana Estrada y Gustavo Guerrero en los coros. La producción estuvo a cargo de Matías Cella (Jorge Drexler, Kevin Johansen, Kanaku y El Tigre), quien combinó elementos africanos, algunos fraseos de merengue, sintetizadores y unos coros muy noventeros para poner a bailar a cualquiera.

¿Y el video qué onda?

Aquí viene una parte muy interesante –y pongan mucha atención al video porque dice un pajarito que habrá una sorpresota de Alex Ferreira para los lectores de Sopitas.com– y es que Julio Llorente, director del videoclip de “Un Cariñito”, retrató la historia de amor de una pareja mientras están de vacaciones, pero palpándolo como un recuerdo de lo que fue. ¿Alguien más notó cómo “los recuerdos” tienen una línea visual, mientras que lo actual maneja otra, en el videoclip? Simple pero brillante. Y así es como se retrata una bella historia de algo que fue, pero ya no es.

“Cuando escuché ‘Un Cariñito’ por primera vez no pude evitar ponerme triste, la canción de Alex tiene algo antiguo, como si la canción te hablara de algo que sucedió hace ya algún tiempo. Automáticamente empecé a generar imágenes ad hoc. Todo ese amor llevado a algo ya perdido. Por eso, era necesario filmarlo en 16mm, con mezcla de distintas latas de película, todas caducadas para dar aún más esa sensación de nostalgia y de pasado”, dijo Julio, en relación al proceso creativo de este video.