No cabe duda que haríamos lo que fuera con tal de ver a nuestros amigos felices y más si es en un momento tan especial como el día en que se casan con el amor de sus vidas. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, esto también aplica para los famosos y eso nos lo dejó muy claro recientemente el buen Alex Turner.

El pasado 25 de septiembre, las redes sociales se volvieron locas cuando apareció una foto del vocalista de Arctic Monkeys usando un traje y besando a su novia, Louise Verneuil. Muchos fans pensaron que ya se nos había matrimoniado en secreto y perdieron la cabeza por completo, pero la realidad es que sí estuvo presente en una boda aunque no en la suya, sino en la de uno de sus cuates.

Est fue la foto que hizo pensar a muchos que Alex Turner se había casado con su novia/Foto: Especial

También puedes leer: El sueño: Pareja se compromete en pleno concierto de Arctic Monkeys

Alex Turner cantó en la boda de uno de sus mejores amigos y se lució

En medio de la gira que está armando junto a la banda de Sheffield por Estados Unidos, Alex Turner y Matt Helders se dieron un descanso para asistir a la boda de Zach Dawes, bajista de Mini Mansions y The Last Shadow Puppets. Sin embargo, en lugar de llegar con un simple regalo, el frontman decidió darle una sorpresa a la feliz pareja que estamos seguros que jamás olvidarán porque fue algo sumamente especial.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y de acuerdo con NME, Turner dirigió una superbanda encabezada por Michael Shuman (Queens of the Stone Age), Stella Mozgawa (Warpaint) y Evan Weiss (Wires On Fire), quienes tocaron para Zach y su esposa Molly la rola “Only You Know”, del músico estadounidense Dion. Y lo mejor de todo fue que con esta canción abrieron la pista y dieron su primer baile como marido y mujer. A continuación les dejamos algunas imágenes de este momentazo.

Alex singing at Zach & Molly's wedding ?

w/ Evan Weiss, Stella Mozgawa (Warpaint), Michael Shuman pic.twitter.com/P1lUm0WYnI — Arctic Monkeys Japan (@ArcticMonkeysJP) September 26, 2022

No cabe duda que Alex Turner se rifó como los grandes con esta sorpresa para su amigo, una de esas cosas que los presentes comentarán con el paso de los años. Mientras tanto, nosotros estamos emocionados por verlo de regreso en México junto a los Arctic Monkeys, pues como recordarán, volverán a nuestro país para encabezar el Corona Capital 2022 junto a My Chemical Romance, Paramore y muchos más donde presentarán su nuevo material discográfico, The Car y seguro sonarán varios de sus hits.