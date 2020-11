¡Alice Cooper confirma nuevo disco para 2021 con todo y tracklist!

Aunque las cosas no están saliendo como esperábamos en este 2020, la industria musical nos está dejando con la boca abierta con un montón de sorpresas. Hay quien ve en el caos una oportunidad, y parece que muchas bandas y artistas se lo están tomando muy en serio, porque están aprovechando estos días de cuarentena para planear cosas muy interesantes. Pero algunos vuelven con música nueva bajo el brazo, como el gran Alice Cooper.

Después de aquel showsazo que el legendario músico se aventó en la primera edición de festival Domination en 2019 (POR ACÁ puedes leer la reseña), no supimos mucho de él. De hecho, en 2017 lanzó su más reciente material discográfico, Paranormal, y desde entonces se mantuvo bastante calladito hasta este año, porque al final nos enteramos que bajita la mano estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio.

Alice Cooper vuelve con un disco muy importante

A principios de mayo y justo cuando todos andábamos con el ánimo decaído por la pandemia, Alice Cooper lanzó una rola llamada “Don’t Give Up”, que como el título indica la estrenó para darnos unas palabras de aliento en momentos tan complicados como los que vivimos. Sin embargo, ahora nos sorprendió anunciando que detrás de todo esto se escondía un nuevo disco que tiene un significado muy importante para él.

Resulta que este material discográfico llevará por nombre Detroit Stories y en realidad es un tributo del músico a la ciudad que lo catapultó a la fama. En 1970, el novato productor Bob Ezrin entró a la casa de una granja en las afueras de Detroit para trabajar con la banda de Cooper, dejando atrás el movimiento hippie de Los Angeles. Alice llevó a su notoriamente obscura banda al lugar de origen de la legendaria escena de rock que vio nacer al hard rock, garage rock, soul, funk, punk, y más.

Este álbum cuenta con grandes artistas de Detroit

El productor trabajó duro con la banda durante 10 horas al día para definir su sonido. De hecho, cuentan que cada vez que terminaban una canción, los reclusos del hospital para criminales al otro lado de la calle festejaban; así nació el sonido clásico de Alice Cooper. 50 años después, Bob Ezrin vuelve a trabajar con el cantante y a manera de homenaje a todo lo que Detroit le dio, grabó un disco que cuenta con artistas importantes de esa ciudad.

Para que se den una idea, en las 15 canciones que Alice compuso para este álbum, hay invitados de la talla de Wayne Kramer (guitarrista y compositor de MC5), Johnny ‘Bee’ Badanjek (baterista del grupo Detroit Wheels), Paul Randolph (legendario bajista de jazz y R&B de Detroit), así como con los Motor City Horns y otros músicos locales. Todo esto da como resultado un álbum hecho por y para la gente de esa ciudad.

Este es el tracklist

Rock ‘n’ Roll Go Man Go (Album Version) Our Love Will Change The World Social Debris $1000 High Heel Shoes Hail Mary Detroit City 2021 (Album Version) Drunk And In Love Independence Dave I Hate You Wonderful World Sister Anne (Album Version) Hanging On By A Thread (Don’t Give Up) Shut Up And Rock East Side Story (Album Version)

Alice Cooper habla sobre Detroit

El propio Cooper dejó muy claro que las bandas pesadas llegaban a esa ciudad: “Detroit era entonces el centro de heavy rock. ¡Tocabas en Eastown y eran Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges y The Who por $ 4 dólares! El próximo fin de semana en el Grande era MC5, Brownsville Station y Fleetwood Mac, o Savoy Brown o los Small Faces. No podrías ser una banda de rock suave o te patearían el trasero”.

“Los Ángeles tenía a The Doors, Love y Buffalo Springfield. San Francisco tenía Grateful Dead y Jefferson Airplane. Nueva York tenía The Rascals y The Velvet Underground. Pero Detroit fue el lugar de nacimiento del hard rock furioso. Después de no encajar en ningún lugar de los Estados Unidos, Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido de rock duro impulsado por la guitarra y nuestro loco espectáculo en el escenario“, dijo Alice.

Detroit Stories, el nuevo disco de Alice Cooper llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 26 de febrero de 2021. Pero mientras esperamos para escucharlo, chequen a continuación “Elected”, la rola que lanzó unos días antes de las elecciones de Estados Unidos: