La industria de la música pop está repleta de canciones que sobreviven al paso del tiempo, sea como sea. En esa bolsa, quizá una de las más icónicas de siempre es “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, un clásico que retumba siempre que llegan las fechas decembrinas y que básicamente es el llamado para entrar en el inevitable mood navideño.

Y bueno, es verdad que el éxito de este tema resuena más en el panorama de los países angloparlantes… pero no podemos negar que a lo largo de más de 20 años, su legado se ha extendido masivamente. Es, de alguna manera, parte de la ‘identidad navideña’ quizá del mundo entero… o al menos de aquellos quienes gustan mucho de la rola.

Pero aunque a día de hoy es un éxito implacable, hay que decir que en su momento ni siquiera sus propios compositores le tenían tanta fe. Por ahí, también figuran algunas declaraciones bastante llamativas de la propia Mariah sobre qué la inspiró a componer el tema.

Así surgió “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

Es noviembre de 1994 y Mariah Carey lanza el disco Merry Christmas. Cualquiera pensaría que, efectivamente, podría tratarse de un disco que aprovecharía el apego de la gente por la festividad que se aproximaba.

Pero también tenía detalles extraños pues no era muy común ver a una artista en pleno auge lanzar un material discográfico navideño. En la industria, hay un estigma de que eso se le deja a los músicos cuyas carreras van en descenso.

Pero hay notables excepciones. Y en ese sentido, el álbum de Carey es la que brilla más, sobre todo cuando se habla de “All I Want For Christmas Is You”. Y es que en términos de composición, la icónica cantante incluso ha mencionado que este tema es algo así como un ‘feliz accidente’.

¿Y cómo surgió? Para entender qué hay detrás de este track, hay que saber que Mariah Carey compuso y produjo el tema en todo su esplendor, junto a su antiguo colaborador Walter Afanasieff. Cada uno aportó su visión, pero en un principio, todo nació de un momento tan común como el que cualquiera de nosotros -guardando proporciones- podría vivir.

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco [Merry Christmas] tan festivo”, dijo Mariah Carey a Entertainment Weekly en 2019.

Hasta ahí, uno podría pensar “wow, incluso yo estando en mi casa pensando en lo mucho que amo la celebración navideña, lo pude haber hecho”…. pero no es tan sencillo como eso.

La dura infancia de Mariah Carey

Aunque no lo crean, un sector importante de la crítica considera que “All I Want For Christmas Is You” no es tan festiva como parece. Y puede tener varios contextos, desde luego. Pero uno de los más sonados es aquel que dice que la canción está inspirada en parte por la dura infancia de Mariah Carey.

Sí, seguro la ubican como una cantante millonaria y una de las voces de la historia de la música pop más grandes de los 90, pero no todo fue ‘miel sobre hojuelas’ para la artista, al menos en su niñez. Ella es hija de una cantante blanca irlandesa de ópera y su padre era afroamericano…. Y eso, en su momento, trajo muchos conflictos para ella y su núcleo familiar.

Como menciona el portal musical The Ringer, una buena parte de la infancia de la cantante se vio plagada por insultos racistas de sus compañeros blancos de los barrios donde vivía con su mamá. Y por parte de su familia paterna, hasta existían los cuestionamientos de que ella fuera la hija legítima de su padre.

Entonces, en medio de esas duras experiencias de la niñez, la pequeña Mariah Carey buscaba un desahogo en la Navidad cada año. Pero nuevamente, no todo era tan fácil en el entendido del racismo antes mencionado, la familia disfuncional (cuyos padres terminaron divorciándose cuando ella era una niña) y otras cosas.

“La cosa es que siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias. Entonces, tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año“, dijo la cantante en el mini-documental de Amazon Music Mariah Carey Is Christmas.

En ese mismo metraje, ella menciona que no tenían mucho dinero, había algunas carencias importantes y por ello, decidió que buscaría hacer de esta festividad la mejor siempre que tuviera la oportunidad. Y eso, eventualmente lo canalizó al momento de crear la canción entre 1993 y 1994.

“Realmente comencé [a componer la canción] pensando: ‘¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?’ Luces, regalos, medias, chimeneas… Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes”, dijo a USA Today en 2019.

Walter Afanasieff y Tommy Mottola

Regresamos a la etapa de 1993 y 1994, con Mariah Carey terminando de componer los primeros esbozos de “All I Want For Christmas Is You” y mostrándoselos a su coescritor Walter Afanasieff. Este último, se encargó de pulir arreglos, letras y de llevar la composición hasta lo que conocemos hoy.

Pero dentro de todo esto, hay otro actor importante: Tommy Mottola (sí, ese influyente exdirector de Sony Music que poco después se casaría con la cantante mexicana Thalía). Para quien no lo recuerde, Mottola y Carey fueron esposos entre 1993 y 1998, así que era casi un hecho que algún producto del tamaño del disco Merry Christmas tenían que armar.

De acuerdo con lo que Walter Afanasieff dijo a la revista Billboard en 2014, “All I Want For Christmas Is You” y el disco entero eran un intento de lo que Tommy Mottola quería hacer al estilo de A Christmas Gift for You de Phil Spector lanzado en 1963.

“Comenzamos a escribir lo que Mariah quería hacer y lo que Tommy [el director ejecutivo de Sony y el entonces esposo de Carey] quería hacer, que era una canción navideña a lo Phil Spector, un viejo rock ‘n roll de los sesenta“, dijo Afanasieff.

