All Time Low nos cuenta sobre su nuevo disco y cuando se sintieron como The Beatles en México

Hay bandas que a pesar de que llevan años tocando, componiendo rolas y cuentan con una enorme base de fans, saben cómo mantenerse vigentes sin traicionar su identidad. Hay varios ejemplos de esto, pero en este momento el primero que se nos viene a la mente es All Time Low, una agrupación que encontró la manera de reinventarse y continuar con el sonido que los carateriza.

Fue en 2003 cuando esta banda estadounidense se formó y desde entonces, se consagraron como una de las agrupaciones más importantes de emo pop y pop punk de inicios del siglo. Sin embargo, a casi tres décadas de que iniciaron en la industria musical, All Time Low no para de sorprendernos y de darle música nueva a sus fans.

All Time Low volverá a México para presentar su nuevo disco/Foto: Getty Images

All Time Low regresa a México con un nuevo disco y platicamos con la banda

Este 2023, All Time Low nos presenta su noveno álbum de estudio, Tell Me I’m Alive, un disco muy especial por distintas razones. Pero por acá estamos emocionados porque con él, después de año y medio de su más reciente show en México, vuelven para presentarlo de este lado del charco con un par de fechas en CDMX y Monterrey.

Pero antes de su regreso oficial a nuestro país, tuvimos chance de aventarnos una plática por Zoom con Alex Gaskarth y Jack Barakat de All Time Low. Entre otras cosas, el vocalista y guitarrista de la banda nos contaron un poco del proceso de grabación de su nuevo álbum, las reflexiones que tienen luego de tantos tiempo de carrera e incluso nos contaron del momento más loco que les ha tocado vivir en México.

Platicamos conJack Barakat y Alex Gaskarth de All Time Low/Foto: Getty Images

All Time Low está de vuelta con ‘Tell Me ‘Im Alive’

Como ya lo mencionábamos antes, este 2023 y tras casi tres años del lanzamiento de Wake Up, Sunshine, All Time Low está de vuelta con Tell Me I’m Alive. Y debo confesar que este disco me sorprendió por completo, pues en este disco mezclan a la perfección el sonido viejo y juvenil de sus primeros años, con los ritmos que han explorado en sus más recientes trabajos.

“El proceso de grabación de este disco fue muy distinto al anterior. Comenzamos a componer estas canciones cuando todavía estábamos encerrados y creo que eso se siente en las letras. Algunas partes las grabamos por nuestra cuenta y otras las hicimos en el estudio, juntos. Supongo que eso hizo diferente a este álbum”. “Pero en general, después de la pandemia, al menos de mi parte, seguía teniendo ese ese sentimiento de soledad y cierta angustia. Así que intenté canalizar esas emociones en la música, pues quería que nuestros fans o quien sea que escuche las canciones, se den cuenta de que no son los únicos sintiendo esto y que siempre habrá alguien que los ayudará a salir de esos momentos oscuros. Esa fue más o menos la idea del disco”.

All Time Low está de vuelta con ‘Tell Me I’m Alive’, su nuevo disco/Foto: Fueled by Ramen

En su nuevo disco, All Time Low toca temas más maduros con los que cualquier se puede identificar

Además de la música, otra de las partes atractivas del nuevo disco de All Time Low son las letras que tocan en Tell Me I’m Alive. Sobre todo porque hay una parte en la que nos hablan de la muerte y el legado que dejamos en este mundo, algo en lo que estamos seguros que muchos han pensado. Sin embargo, Alex y Jack saben muy bien cómo les gustaría que los recordarán para siempre.

“La muerte es algo inevitable. Lamentablemente en los últimos años y después de lo que pasó, muchos perdimos a personas cercanas o muy queridas, probablemente tú también perdiste a alguien valioso. Es por eso que en la recta final del disco (en particular en la canción que lo cierra), decidimos hablar al respecto. Y aunque habla de una persona que se está despidiendo del mundo y a la vez piensa en cómo lo van a recordar, si te das cuenta, la música es un poco emotiva pero en general tiene una vibra alegre”. “Creo que no nos toca decidir cómo es que nos gustaría que la gente recordara a All Time Low, eso lo deciden quienes nos escuchan y nos han seguido durante todos estos años. Pero si tuviéramos qué elegir, nos encantaría que se acuerden de nosotros por ser una banda auténtica, que siempre buscó hacer felices a sus fans a través de la música y que están muy agradecidos de todas las cosas buenas que la vida les ha dado. Con eso es más que suficiente”.

Las redes sociales y la forma tan genial de All Time Low de utilizarlas

En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en una herramienta sumamente importante para que los artistas promocionen su música. Sin embargo, hay quienes se resisten a utilizarlas –sobre todo la vieja escuela– a pesar de que las tendencias y la propia industria han cambiado. Y a pesar de que no se la pasan subiendo mil cosas a sus cuentas, All Time Low supo cómo sacarle provecho a las benditas redes.

“Es muy interesante cómo ha evolucionado todo esto (la forma en que se promociona la música). Como dices, hoy en día es muy importante que un artista emergente o independiente sepa utilizar muy bien las redes sociales para que lo puedan escuchar más personas sin la necesidad de estar con una disquera”. “Eso nos parece increíble, porque cuando empezamos no había manera de que alguien supiera de nosotros si no era porque sonábamos en la radio o teníamos un equipo detrás de nosotros ayudándonos con la promoción. Solo basta con tener un teléfono y listo, aparece la oportunidad de llegar a millones de personas, aunque eso sí, el talento siempre es necesario para triunfar en este negocio”. “Nosotros hemos tomado las redes sociales como un canal para poder compartir con nuestros fans momentos de nuestro día a día como banda. Ya sabes, desde imágenes del soundcheck hasta qué hacemos antes de salir a tocar, que vean cómo somos abajo del escenario. Nos gusta mucho estar conectados con las personas que nos siguen, porque de alguna manera forman parte de nuestras vidas y son muy importantes para seguir en donde estamos. Así que creo que esta herramienta es fabulosa… e incluso aprendimos a usarla nosotros solos”.

All Time Low y el cariño que se han ganado en México

Fue en 2015 cuando All Time Low dio su primer concierto en nuestro país. Y aunque no nos han visitado tantas veces como nos gustaría, consiguieron una enorme base de fans en México, que abrazaron por completo la música y el mensaje de la banda, a pesar de venir de culturas y lugares muy diferentes. Para All Time Low, esto es una verdadera bendición, que miles de personas que hablan otro idioma canten y se identifiquen con sus rolas.

“Es maravilloso el recibimiento que nos dan los fans en México. La verdad es que desde la primera vez quedamos impresionados por la energía y vibra que transmiten, es una bendición que la música nos conecte así con la gente de otro país. Y eso no lo decimos por quedar bien contigo, de verdad lo sentimos. Hemos tocado en muchas otras partes del mundo, pero pocos nos hacen sentir tan queridos y especiales como nuestros fans mexicanos”. “Así que estamos ansiosos por regresar y darles un show especial, probablemente tocaremos varias canciones del nuevo disco, pero tampoco podemos dejar de lado los clásicos y hits. Será complicado armar el setlist, pero estamos seguros que todos los que nos vean en Ciudad de México o Monterrey pasarán un buen rato rockeando con nosotros. Eso esperamos”.

México se encargó de desatar la All Time Lowmania

Sabemos que México es un país en donde ocurren cosas bastante random que nosotros ya vemos normales, pero pueden sacar de onda a cualquier extranjero. Por supuesto que a All Time Low le ha tocado vivir este shock cultural, e incluso tienen una anécdota sumamente esstraña y divertida en nuestro país que por un momento, los hizo sentir como los mismísimos Beatles.

“Recuerdo que una de las veces que vinimos, la gente nos estaba esperando afuera del hotel donde nos hospedamos y fue una locura. Todos querían una foto o autógrafo, pero lo que jamás olvidaré fue cuando voltee a ver la camioneta en donde viajábamos y de repente había varias personas saltando sobre el techo… No lo podíamos creer, es lo más cercano que estaremos en nuestras vidas de experimentar algo como la Beatlemanía. Eso fue muy loco y es algo que solo nos ha pasado en México, solo ahí se desata la All Time Lowmanía”.

Solamente los fans en México han hecho sentir a All Time Low como The Betles/Foto: Getty Images

La música le ha dejado grandes lecciones y satisfacciones a All Time Low

All Time Low es una de las pocas bandas de su generación que siguen vigentes, continúan tocando por todo el mundo, sacando discos y creciendo como artistas y personas. Es por eso que luego de tantos años de carrera, momentos buenos y malos, consideran que lo más valioso que les ha dejado la música es dedicarse a lo que más les gusta y poder conocer el mundo gracias a sus canciones.

“Sonará a cliché pero es verdad, lo mejor de estar en All Time Low es que hacemos lo más nos gusta: tocar rock. Creo que todos los que somos fans de la música soñamos con eso, aunque muy pocos podemos conseguirlo. Siento que somos muy afortunados de seguir unidos y con ganas de más. Como dices, todos hemos pasado por momentos felices y complicados, pero al final, sabemos que nos tenemos el uno al otro para motivarnos a hacer música para nuestros fans y entregarlo todo en los conciertos”. “Personalmente, algo que yo todavía no puedo creer es todas las partes del mundo que hemos recorrido como banda. Si de joven me hubieras dicho que iba a visitar tantos lugares con tanta gente amable y divertida, no te lo creería. Creo que además de encontrar a personas que considero mis amigos y familia, el hecho de poder viajar y conocer diferentes perspectivas de este planeta me parece alucinante. Definitivamente sentimos que esta es una bendición y eso es por las canciones y los discos que hemos sacado, la música es muy poderosa”.

Jack Barakat y Alex Gaskarth están muy agradecidos por todo lo que les ha dado la música/Foto: Getty Images