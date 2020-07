Para los nostálgicos: Allison dará un show virtual para tocar completito su disco debut

Si fueron de aquellos chavos que a mediados de los 2000 que escuchaban a las bandas emergentes de nuestro país, seguramente recuerdan con mucho cariño a Allison. Y es que aunque nos hagamos patos, la gran mayoría nos sabemos una que otra rola de ellos, ya sea porque la escuchamos en el radio o en MTV, estamos seguros que en algún punto corearon a todo pulmón alguna de sus canciones.

A lo largo de los años, la banda continuó ganándose a un montón de fans gracias a discos como Memorama o 120Km/Hr, sin embargo, y como en muchos de los casos, no todo es perfecto. Tras una serie de cambios dentro de la alineación, en 2016 ‘Fear’, Erick, ‘Alfie’ y Diego volvieron y lanzaron su último álbum de estudio, Todo Está Encendido, y el año pasado estrenaron un nuevo sencillo.

Ahora suenan más ponchados que antes

Desde entonces, los hemos visto tocar en festivales como Vive Latino, Pa’l Norte, Península, dando shows enormes en la Ciudad de México en venues como el Pepsi Center WTC o El Plaza Condesa y hasta visitando algunos países de Sudamérica, tocando las canciones de sus más recientes discos y combinándolas con los hitazos que aunque muchos lo nieguen, formaron parte del rock mexicano a mediados de la década.

Así como muchas otras bandas y mientras los shows en vivo regresan a nuestras vidas, Allison se animó a entrarle a los conciertos en streaming. El próximo 17 de julio, la banda dará una presentación donde festejarán con bombo y platillo los 14 años de su disco debut, y por supuesto tocarán rolas que todavía siguen siendo las favoritas de muchos, como “Frágil”, “Me cambio”, “Aquí” y más.

¿Y cómo le hago para ver el show virtual de Allison?

Si tienen ganas de ver a Erick, ‘Fear’, Diego y ‘Alfie’ desde la comodidad de tu casa, te contamos que acá tendrás que comprar tu boleto, como si fuera un concierto “normal”. Pero no se espanten, porque para ver este showsazo que la banda nos tiene preparado no tendrán que romper el cochinito, pues la entrada costará 150 pesitos (bueno, bonito y barato, ¿a poco no?)

¡Boletos por acá!

Y OJO porque si son fans de hueso colorado (y quieren vivir una experiencia única junto a los miembros de la banda), pueden ponerle otros 150 morlacos más a su boleto y acceder a un meet & greet con cada uno de los miembros de Allison, teniendo chance de platicar con ellos en tiempo real y entrando al soundcheck del show. Ahora sí que podrán sentir que la banda está junto a ustedes.

Después de comprar su entrada, te enviarán un correo electrónico desde Neerme (el sitio donde se transmitirá el concierto) con un código de acceso por cada boleto que compres. Después de eso lo único que tendrás que hace es esperar al día del concierto, buscar el livestream en la plataforma, ingresar el código y disfrutar del show. ¿Cuántos por acá ya est