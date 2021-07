La historia sobre la turbulenta etapa de vida que inspiró “Rehab” de Amy Winehouse

Sin temor a equivocarnos, Amy Winehouse fue una de las voces más poderosas e interesantes del nuevo milenio. Como una prodigiosa del micrófono, le entregó al mundo formalmente dos materiales discográficos: Frank de 2003 y el aclamado Back To Black de 2006, con el que se encumbró como una de las figuras más prominentes de la escena musical de aquellos años.

Luego, vino la tragedia. La británica sucumbió a sus demonios internos, los problemas de adicción y falleció un 23 de julio de 2011.En este 2021, se cumplirán 10 años de su partida y aún después de tanto tiempo, el mundo se pregunta qué habría sido de ella y de una carrera que estaba destinada a brillar mucho más.

No cabe duda que su legado, aunque relativamente corto, marcó a la industria musical de los últimos años. Y en ese sentido, es seguro decir que “Rehab” es el tema que definió su cancionero para la posteridad. Pero este track no solo nos mostró las capacidades que Amy poseía como vocalista pues, para algunos de sus allegados, estaba vaticinando el destino.

La importancia de “Rehab” tiene muchos matices para destacar. Con esta canción, Amy Winehouse rompió las listas y le mostró al mundo que las viejas costumbres musicales podían no solo rescatarse, sino que también podían sonar frescas dentro de una industria que en el ámbito mainstream comenzaba a decantarse por las composiciones de corte más ‘artificial’.

Y no es para menos… El track, que era el sencillo principal de Back To Black, llevó a la británica a convertirse en una artista global y de popularidad masiva, aún cuando ya había lanzado un disco años antes. El rendimiento de la pista la llevó por primera vez a azotar las listas más importantes como el Billboard Hot 100 y el video recibió buena difusión en MTV.

Sin embargo, la joya de la corona vendría con los tres premios Grammy que Amy Winehouse se ganó por “Rehab” en 2008: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. El temazo de la cantante inglesa, que revivió por un momento la época dorada del soul y el R&B, se alzaba triunfador encima de nombres de la talla de Beyonce, Rihanna o hasta Foo Fighters, artistas con los que compitió en diferentes categorías.

Pero, ¿de dónde había salido una canción así de peculiar? ¿Por qué una intérprete decidió abiertamente hablar de su negación por ir a rehabilitación? Desde luego, todo eso habla de lo honesta que era ella con su situación y sobre cómo la música era su vehículo para despejar esos asuntos.

Antes de convertirse en el multi premiado productor que es hoy, Mark Ronson (que ha colaborado con Lady Gaga, Kevin Parker, Bruno Mars y Paul McCartney) fue una de las mentes maestras que produjo -y compuso algunos tracks- el aclamado Back To Black. El trabajo con Amy Winehouse fue más allá del estudio de producción y mientras grababan, entablaron una buena amistad.

De ahí, surgió el estilo del disco, con ambos artistas fanatizados por las viejas glorias de la música y también con el sonido clásico del Motown que finalmente se impregnaría en “Rehab”. La disquera de Amy en Inglaterra le preguntó a Mark si quería trabajar con ella y total, se armó el plan para conjuntarlos en un estudio en Nueva York por ahí entre 2005 y 2006.

Y la cosa fue realmente espontánea. En una entrevista de 2019 con el locutor Howard Stern, Mark Ronson detalló que la idea para componer esa canción se dio cuando salieron a dar una vuelta. Habían salido de compras y en el trayecto, Amy Winehouse sacó una anécdota de su vida. De acuerdo con Ronson, ella le contó sobre cómo sus allegados la querían enviar a rehabilitación.

“Sabes, yo solía estar un poco jodida. Tomaba muchísimo y tanto mis padres como mi mánager iban seguido a mi casa para hacerme ir a rehabilitación. Y yo les decía: ‘¡Pfff! No, no, no’“… Esa fue la historia que Amy le contó a Mark y a partir de ahí, el productor la convenció de repetir la frase para grabarla en el estudio ya que, según él, la cantante lo dijo con tanta onda que se le hacía un coro pegajoso.

En 2015 con motivo del lanzamiento del documental Amy, el ex mánager de la cantante, Nick Shymansky, escribió algunas líneas para el periódico británico The Independent en las que contó precisamente cómo fue ese etapa en la que intentó convencerla de que fuera a rehabilitación.

Nick definió a la cantante como una adicta al trabajo pues inmediatamente que terminó la promoción de su primer disco, comenzó a darle forma a Back To Black. Fue en esa transición entre un disco y otro cuando conoció a su novio Blake Fielder. Ese momento, como especifica el mánager, coincidió con la etapa en que la artista empezó a abusar del alcohol y otras sustancias.

“De la noche a la mañana, todo cambió. Empecé a recibir repetidas llamadas telefónicas de ella a las 2 o 3 de la mañana, con ella en pedazos, llorando… Rápidamente me di cuenta de que esto era serio y sus amigos estuvieron de acuerdo. Su familia lo restó importancia al principio, pero finalmente, también estuvieron de acuerdo. Me di cuenta de que tenía que hacer lo que fuera necesario para hacerle ver que algo andaba mal. Ella no estaba reconociendo sus problemas; yo le preguntaba constantemente qué estaba haciendo y ella me decía que me ‘relajara’ o que ‘todo estaba en mi cabeza’. Pasé de ser alguien a quien ella realmente quería, a alguien que era un dolor enorme en el trasero…”