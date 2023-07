Lo que necesitas saber: Sopitas habla sobre el nuevo álbum de ANOHNI and the Johnsons en Tutti Frutti Podcast

Hace ya 13 años se estrenó Swanlights, el último álbum que nos entregó Antony and The Johnsons, banda ganadora del Mercury Prize que bien podríamos considerar como una de las propuestas alternativas más aclamadas de principios de la década de los 2000.

Más de una década después, ahora con el nombre de ANOHNI, la agrupación se reunió para entregarnos el fantástico My Back Was A Bridge For You To Cross, un álbum con un trasfondo de lucha social y un mensaje imprescindible para la época en que vivimos.

Foto: Especial

Un álbum tributo a la activista LGBTQ+ Marsha P. Johnson

La portada de la nueva producción es un tributo a la histórica activista drag queen Marsha P. Johnson, una de las figuras más reconocibles en las protestas de Stonewall. Esta rebelión buscó enfrentar la opresión que existía en contra de la comunidad LGBTQ+ durante los años 60 y se convirtió en un estandarte del movimiento en pro de sus derechos.

ANOHNI conoció personalmente a Marsha P. Johnson durante 1992 en Nueva York, tan solo una semana antes de que el cuerpo sin vida de la activista fuera encontrado en el río Hudson. La noticia impactó profundamente su vida y utilizó el apellido para su banda The Johnsons a manera de homenaje.

Muchos años después, con su nuevo álbum, ANOHNI nos recuerda que las luchas continúan y que la transfobia, el racismo y la discriminación lamentablemente todavía están muy lejos de desaparecer.

Foto: Portada del álbum

Escucha a ANOHNI and The Johnsons en Tutti Frutti Podcast

Esta semana Sopitas reflexiona sobre los complejos temas de My Back Was A Bridge For You To Cross en Tutti Frutti Podcast. El álbum estrenó hace apenas un par de semanas y estamos seguros estará presente en la mayor parte de las listas de lo mejor del 2023.

Escucha el nuevo capítulo y cuéntanos: ¿conoces a alguna propuesta que tenga un compromiso social similar a ANOHNI and The Johnsons? Esperamos tus recomendaciones en los comentarios:

