Ahora sí que depende del gusto de cada quien en cuanto a bandas, pero si de algo estamos seguros es que Blur es una de las más grandes de los 90 y del britpop sin pensarlo dos veces (posiblemente la más emblemática). Y por eso es que su regreso en este 2023 resulta tan emocionante… Dicho esto, ¿les late que echemos la nostalgia para ver el antes y después de Blur?

El antes y después de Blur

Blur es de esos grupos a los que se le guarda un cariño especial, sobre todo por parte de aquellos que crecieron en los 90 musicalmente hablando. Y su legado como leyendas británicas de la música se expande a otras generaciones que también los han abrazado como una banda que trasciende el tiempo…

De un modo u otro, y viéndolo desde un ángulo bien nostálgico, los fans de antaño han crecido con esta banda y con cada uno de sus integrantes desde Leisure (1991) hasta el próximo The Ballad of Darren que sale en este preciso 2023.

Son más de 30 años de carrera los que abarca la banda y pues aquí, para echar el trancazo de nostalgia chida (ya que la banda viene al Corona Capital en noviembre), aquí les traemos el antes y después de Blur y sus miembros.

Blur en 2010. Foto: Getty.

Damon Albarn

Como no podía ser de otra manera, arrancamos el antes y después de Blur con Damon Albarn. La historia de la banda se remonta a los años de juventud de su vocalista, quien conoció a Graham Coxon desde que eran muy jóvenes. Y aunque no lo crean, su acercamiento se dio gracias a unos zapatos… aunque la anécdota es más bien chusca (aquí se las contamos completita).

Luego de juntar a toda la banda a finales de los 80 bajo el nombre de Seymour, firmaron su primer contrato discográfico no sin antes cambiarse el nombre a petición de la disquera. Y bueno, así llegamos a Blur y al lanzamiento de Leisure en 1991… De ahí en adelante, todo lo que vendría para ellos fue posicionarse como una de las bandas más grandes del llamado britpop.

Y de Damon Albarn, qué podemos decir que ya no sepan… Es una de las mentes más brillantes de la música de las últimas décadas no solo por su trabajo en Blur, sino por el legado que ha dejado con Gorillaz y con otros proyectos de menos relevancia pero igualmente geniales como The Good, The Bad & The Queen.

Arriba de izquierda a derecha, Damon Albarn en 1991 y 2001; abajo Albarn en 2010 y 2023. Fotos: Getty.

Graham Coxon

Nacido en Alemania, Graham Coxon se mudó con su familia a Colchester en el Reino Unido y sería en su época como estudiante cuando descubrió su amor por la música. Si bien demostró destreza para tocar diversos instrumentos, la guitarra siempre fue su mera mera compañía.

Como dijimos antes, conoció a Damon Albarn en su juventud por aquella curiosa anécdota de los zapatos y congeniaron de maravilla pues sabían que en la escuela no eran precisamente los chicos cool, sino un par de introvertidos amantes de la música. Básicamente, él fue quien unió todos los eslabones de proyectos y bandas que dieron paso a Blur, es justo decirlo.

Y bueno, más allá de su trabajo con Blur –donde ocasionalmente hace voces principales como en “Coffee & TV”–, su carrera ha sido bastante interesante como solista dejando grandes álbumes como Happiness in Magazines, e incluso involucrándose en bandas sonoras de series populares como The End of the F***ing World.

Arriba de izquierda a derecha, Graham Coxon en 1991 y 2003; abajo Coxon en 2012 y 2023. Fotos: Getty.

Alex James

El antes y después de Blur no puede estar completo sin el mismísimo Alex James. Como ya sabrán algunos, el andar del bajista en la música comenzó con su inspiración y fanatismo por The Beatles, lo que le llevó a probar suerte en diversos instrumentos.

Fue en el Goldsmith College donde estudió francés hacia finales de los 80, y en ese lugar fue donde se hizo amigo de Graham Coxon. Al ver el interés mutuo en el arte y la música, se hicieron buenos compitas… Y pues el resto es historia: luego de que Albarn y el baterista Dave Rowntree no encontraran suerte con la banda Circus, la oportunidad de probar suerte con Coxon y James llegó.

Además de Blur, Alex James ha tenido créditos de composición junto a artistas como Sophie Ellis-Bextor (en la rola “Move This Mountain”) y ha tocado con bandas esporádicamente como Fat les, Me Me Me o Bad Lieutenant. Y más allá de la música, uno no puede olvidar su trabajo como agricultor, experto en quesos y hasta piloto… Un rockstar peculiar, sin duda.

Arriba de izquierda a derecha, Alex James en 1991 y 2002; abajo James en 2011 y 2021. Fotos: Getty.

Dave Rowntree

Por último pero no menos importante en este antes y después de Blur, tenemos al buen Dave Rowntree. Un ferviente punk en su juventud, Rowntree probó también con muchos instrumentos (incluso la gaita) antes de decantarse por las percusiones y la batería.

Dave estuvo involucrado en muchas bandas diferentes como la ya mencionada Circus (junto a Damon Albarn), antes de conformar Blur. Y una vez que entró a la banda, su vida estuvo llena de cosas grandiosas y algunas más turbias como las adicciones propias de los rockstars más grandes… Sin embargo, supo cómo librarse de esos asuntos que ponían en riesgo su vida.

Lejos de Blur y de su carrera como solista (lanzó su disco debut en solitario en este 2023), Rowntree debe ser el miembro de la banda que más ocupaciones tiene. Abogado, político, compositor de bandas sonoras, locutor, entusiasta de la astronomía… Un rifado pues.

Arriba de izquierda a derecha, Dave Rowntree en 1991 y 2003; abajo Rowntree en 2010 y 2019. Fotos: Getty.