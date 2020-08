Apple Music le cambia el nombre de 'Beats 1' y lanza dos nuevas estaciones de radio

Estos días tan extraños que estamos viviendo, le está sirviendo a algunos para darse cuenta de muchas cosas que quizá extrañan. Sin embargo, hay quien prefiere innovar y mirar hacia el futuro para ofrecerle un mejor servicio a las personas, y ese es justo el caso de Apple Music quienes están haciendo cambios significativos para que todos aquellos que usan esta plataforma tengan nuevas experiencias.

Como recordarán, desde el nacimiento de la plataforma en 2015 una de las tantas funciones que tienen los usuarios es la posibilidad de escuchar radio en vivo. Desde entonces, la emisora más importante y por mucho fue Beats 1, con programas tal cual como los conocemos que incluyen entrevistas con los artistas más importantes, conteos de hits, programas de presentadores legendarios como Zane Lowe y que te ofrece un panorama general de la música.

Pero este 18 de agosto, Apple Music anunció a través de un comunicado que reestructurará todo lo que tiene que ver con la parte de radio. Los cambios no son ta graves como muchos pensaban, pero quizá el más importante de todos es que Beats 1 que durante cinco años fue reconocida por este nombre, ahora se llamará Apple Music 1 y pretende mantener su esencia aunque incluyendo una que otra novedad.

Acá seguiremos escuchando a Lowe y otros presentadores como Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd y Travis Mills, quienes continuarán haciendo su trabajo como lo han hecho en los últimos años y transmitiendo desde Los Ángeles, Nueva York, Nashville y Londres. Sin embargo, a todos ellos se les unirán personajes interesantes como J Balvin, que tendrá su propio programa y se unirá a la barra de contenido de la estación.

Apple Music incluye dos estaciones nuevas

Uno de los problemas que tiene Apple Music es que concentran todo en una sola estación, es por eso que además de tener la frecuencia principal (o sea Apple Music 1) incluirán dos nuevas estaciones con las cuales planean llegar a muchas personas y distintos fanáticos de la música. La idea es sencilla, pues las lanzarán

La primera de ellas es Music Hits, una emisora que así como lo hace Universal Stereo en México jiar jiar, buscará recuperar los éxitos de los 80, 90 y 2000. Además de contar con sus programas diarios, tendrán espacios muy especiales y hasta tendrán shows de artistas tan variados que van desde Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis y Alanis Morissette hasta Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain y más.

Por último pero no menos importante, tenemos a Music Country que como su nombre indica, se enfocará en este género de tanta tradición en los Estados Unidos. Esta emisora ofrece las canciones y artistas relacionadas con este género y así como ocurre con las otras dos estaciones, también tendrá programas en vivo especializados relacionados con artistas actuales y donde también sonarán un montón de clásicos.

Hasta el momento las nuevas emisoras aún no están disponibles en Apple Music, pero no tardarán en aparecer por las distintas aplicaciones y por supuesto en la versión web. Sin duda, con todas estas opciones ya no hay excusa para decir que no tenemos nada que escuchar.