¡Arcade Fire estrena una nueva rola durante un especial por las elecciones de EU!

Las elecciones en Estados Unidos están que arden. Las cosas entre Donald Trump y Joe Biden se encuentran muy parejas, tanto así que hasta ahora, no se sabe quién podría ser el presidente del país vecino. Pero además de eso, muchas cosas pasaron alrededor de las votaciones de este 3 de noviembre, pues muchos artistas pusieron su granito de arena para que la gente saliera a las urnas… Y Arcade Fire se rifó como los grandes.

A pesar de que hace tres años lanzaron Everything Now, y armaron una espectacular gira para promocionarlo, la banda canadiense se mantuvo en silencio por un buen tiempo. Will Butler estrenó recientemente su segundo disco como solista, Generations, pero meses antes, su hermano y frontman del grupo, Win, reveló que estaban aprovechando el tiempo de cuarentena para componer y grabar su siguiente álbum de estudio.

Arcade Fire regresa en medio de las elecciones de Estados Unidos

Pero mientras esperamos a que nos cuenten más detalles sobre su quinto material discográfico, Arcade Fire emocionó a sus fans estrenando una rola completamente nueva. Resulta que la banda apareció como uno de los invitados en el programa que el presentador Stephen Colbert organizó en la noche de las elecciones de Estados Unidos, aunque hace algunos días anticiparon que estarían en este show tan especial.

Muchos pensaron que el grupo se presentaría para tocar alguna de las canciones de su enorme discografía; sin embargo, tenían preparado algo especial para nosotros. Colbert los anunció y dijo que estrenarían una nueva rola llamada “Generation A”, la cual supuestamente está inspirada en el clima político que envuelve al país. Lo importante con esta rola, es que tiene un mensaje para los jóvenes.

Y así de la nada y tocando desde su estudio, Arcade Fire presentó a un niño que empezó a soltar frases impactantes y se arrancaron con su nueva canción. Win y Will Butler junto a Régine Chassagne, Richard Reed Parry y Tim Kingsbury, interpretaron este tema emocionante y lleno de buena vibra que anima a las nuevas generaciones a levantar la voz, y sobre todo, para recordarles que ellos son los que pueden hacer el cambio a través del voto.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo e inicien su día de buenas escuchando “Generation A”, la nueva rola de Arcade Fire: